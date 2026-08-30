Odair critica impedimento semiautomático após gol anulado do Athletico-PR: "Estamos dificultando"

Para Odair, a atuação da arbitragem e o uso da tecnologia prejudicaram o andamento da partida. O treinador também reclamou do critério adotado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e afirmou que o Athletico foi prejudicado em diferentes momentos do confronto.

"Não gostei da condução, do critério. Vou chorar aqui, porque estou chorando com razão. Não gostei da arbitragem. Acho que é uma arbitragem que ajudou o Fluminense", afirmou.

A principal reclamação relacionada ao semiautomático aconteceu no segundo tempo, quando Viveros marcou para o Athletico, mas o lance foi posteriormente invalidado por impedimento.

"Esse impedimento semiautomático, meu senhor, dai-me forças. Estamos dificultando as situações de gol. Não sei o que estamos buscando para ser gol. Cada vez é mais milimetricamente para tirar o gol", criticou Odair.