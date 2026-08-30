O técnico Odair Hellmann voltou a criticar o impedimento semiautomático após o empate em 3 a 3 entre Athletico e Fluminense, neste domingo (30), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Brasileirão. A tecnologia, que não esteve em ação nos primeiros 18 minutos da partida, foi utilizada posteriormente para anular um gol de Kevin Viveros, quando o Furacão perdia por 3 a 2.
Odair critica impedimento semiautomático após gol anulado do Athletico-PR: "Estamos dificultando"
Reclamações ao VAR
Para Odair, a atuação da arbitragem e o uso da tecnologia prejudicaram o andamento da partida. O treinador também reclamou do critério adotado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e afirmou que o Athletico foi prejudicado em diferentes momentos do confronto.
"Não gostei da condução, do critério. Vou chorar aqui, porque estou chorando com razão. Não gostei da arbitragem. Acho que é uma arbitragem que ajudou o Fluminense", afirmou.
A principal reclamação relacionada ao semiautomático aconteceu no segundo tempo, quando Viveros marcou para o Athletico, mas o lance foi posteriormente invalidado por impedimento.
"Esse impedimento semiautomático, meu senhor, dai-me forças. Estamos dificultando as situações de gol. Não sei o que estamos buscando para ser gol. Cada vez é mais milimetricamente para tirar o gol", criticou Odair.
Semiautomático fica fora do ar e entra em ação aos 18 minutos
O impedimento semiautomático ficou fora do ar nos primeiros 18 minutos da partida, mas passou a funcionar normalmente a partir daí. A tecnologia foi acionada no segundo tempo para auxiliar a arbitragem, então, na análise do gol de Viveros, que acabou anulado por impedimento de Rivaldo.
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