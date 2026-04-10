O zagueiro da seleção masculina dos EUA, John Tolkin, sofre lesão na vitória do Holstein Kiel

Tolkin tem sido uma presença constante no Kiel desde que se mudou para a Europa em janeiro de 2025 e disputou 26 partidas pelo clube da 2. Bundesliga nesta temporada. A partida desta semana foi contra o Düsseldorf e pode vir a ser decisiva.

Aos sete minutos de jogo, Tolkin caiu com uma aparente lesão na perna e foi substituído por Marko Ivezic. O Kiel acabou conquistando uma vitória por 2 a 1 que pode ser crucial para sua temporada, mas a lesão de Tolkin pode ter um impacto duradouro para o clube, o país e o próprio jogador.