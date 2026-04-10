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Holstein Kiel v FC Schalke 04 - 2. BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

O zagueiro da seleção masculina dos EUA, John Tolkin, sofre lesão na vitória do Holstein Kiel

Estados Unidos
J. Tolkin
Duesseldorf x Holstein Kiel
Duesseldorf
Holstein Kiel
2. Bundesliga
Copa do Mundo

O zagueiro da seleção masculina dos Estados Unidos, John Tolkin, sofreu uma aparente lesão na perna enquanto jogava pelo Holstein Kiel na sexta-feira. A lesão ocorreu apenas sete minutos após o início da partida do Kiel contra o Fortuna Düsseldorf, forçando o lateral a sair de campo mais cedo e causando preocupação tanto ao clube quanto à seleção, agora que a temporada entra em sua reta final.

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    O que aconteceu

    Tolkin tem sido uma presença constante no Kiel desde que se mudou para a Europa em janeiro de 2025 e disputou 26 partidas pelo clube da 2. Bundesliga nesta temporada. A partida desta semana foi contra o Düsseldorf e pode vir a ser decisiva.

    Aos sete minutos de jogo, Tolkin caiu com uma aparente lesão na perna e foi substituído por Marko Ivezic. O Kiel acabou conquistando uma vitória por 2 a 1 que pode ser crucial para sua temporada, mas a lesão de Tolkin pode ter um impacto duradouro para o clube, o país e o próprio jogador.

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    O efeito da Seleção Masculina dos EUA

    Embora Tolkin não tenha participado da concentração da Seleção Masculina dos EUA em março, ele certamente estava na disputa por uma vaga na Copa do Mundo após atuar tanto na Copa Ouro quanto durante o outono. Ele se destacou na vitória da Seleção Masculina dos EUA por 5 a 1 sobre o Uruguai em novembro, quando o ex-zagueiro do New York Red Bulls teve o que pode ter sido sua melhor atuação internacional.

    A seleção americana já perdeu um candidato à Copa do Mundo devido a uma lesão nesta semana. Patrick Agyemang deve ficar de fora da Copa do Mundo após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles enquanto jogava pelo Derby County.

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    Más notícias para Kiel

    Há uma disputa acirrada na parte de baixo da 2. Bundesliga, embora os três pontos conquistados na sexta-feira ajudem significativamente o Kiel. Apenas seis pontos separam o 10º do 18º lugar, o que significa que ainda há muito em jogo nas últimas cinco partidas da temporada do Kiel. No entanto, eles podem ter que jogar sem Tolkin, dependendo da gravidade da lesão.
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    E agora?

    O Holstein Kiel volta a campo na próxima sexta-feira contra o FC Kaiserslautern, que está relativamente seguro na sétima posição. Já os jogadores da seleção americana estarão de olho no mês de maio, quando Mauricio Pochettino anunciará a convocação para a seleção.