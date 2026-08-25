Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

Traduzido por

O último deles Álvarez e Dembélé: astros que se rebelaram para vestir a camisa do Barcelona

Mercado da bola
Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Sevilla x Atlético de Madrid
Sevilla
Atlético de Madrid
J. Alvarez
P. Coutinho
S. Eto'o
A. Griezmann
Cesc Fábregas
Espanha
Argentina
Brasil
Camarões
França

Jogar pelo Blaugrana tem um encanto especial

O desejo de Julián Álvarez de se transferir para o Barcelona, e a tensão que o acompanhou com o Atlético de Madrid, não foi o primeiro caso a testemunhar a rebeldia de um jogador contra seu clube em busca de realizar o sonho de vestir a camisa catalã.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" destacou uma série de estrelas que recorreram, em períodos anteriores, à pressão sobre seus clubes, ou tomaram medidas de escalada, até que acabaram no gramado do Camp Nou.

Álvarez está à frente dos casos atuais, depois de ter dito, após a partida entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo: "O melhor para todos é a transferência, quero realizar meu sonho", em meio à continuidade do conflito entre ele e o Atlético de Madrid, com o desejo de sair e se transferir para o Barcelona.

  • Dembélé: o homem que desapareceu do Dortmund

    Um dos exemplos mais notáveis é o de Ousmane Dembélé, cuja pressão sobre o Borussia Dortmund chegou ao ponto de ele faltar aos treinos, ao ponto de o então técnico da equipe, Peter Bosz, descrevê-lo como alguém que se tornou "paradeiro desconhecido", depois que o clube não conseguiu entrar em contato com ele.

    No fim, o ponta francês transferiu-se para o Barcelona em uma negociação enorme, depois de insistir em deixar o clube alemão.

    • Publicidade

  • Griezmann recusa retorno

    E, no verão de 2019, Antoine Griezmann utilizou uma tática parecida de pressão para deixar o Atlético de Madrid, quando não compareceu aos treinamentos da equipe em preparação para a nova temporada, antes de o Barcelona pagar o valor da cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros, e fechar o negócio.

  • Coutinho pede para deixar o clube

    Já Philippe Coutinho, depois de o Liverpool anunciar que faria de tudo para mantê-lo, apresentou um pedido oficial para deixar o clube. 

    E apesar de a agremiação inglesa ter recusado inicialmente, sua postura acabou levando a diretoria do Liverpool a aceitar sua transferência para o Barcelona em janeiro de 2018, por 135 milhões de euros.

    Você pode debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Mascherano, Fàbregas e Eto'o

    E a lista não se limitou a esses, já que Javier Mascherano pressionou para deixar o Liverpool antes de sua transferência para o Barcelona, enquanto Cesc Fàbregas treinou sozinho no Arsenal em protesto contra o impasse em sua saída.

    Já Samuel Eto'o travou uma disputa pública com o Real Madrid para se transferir para o Barcelona, chegando a publicar um comunicado no qual declarou seu desejo de vestir a camisa catalã.

    E com a continuidade da crise de Álvarez, o atacante argentino pode se tornar o mais recente nome na lista de estrelas que optaram por se rebelar contra seus clubes para chegar ao Barcelona.

  • Leia também:

    "Abaixo do nível e parcial em favor do Real": revelado o árbitro da partida entre Real Madrid e Sociedad

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM