O desejo de Julián Álvarez de se transferir para o Barcelona, e a tensão que o acompanhou com o Atlético de Madrid, não foi o primeiro caso a testemunhar a rebeldia de um jogador contra seu clube em busca de realizar o sonho de vestir a camisa catalã.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" destacou uma série de estrelas que recorreram, em períodos anteriores, à pressão sobre seus clubes, ou tomaram medidas de escalada, até que acabaram no gramado do Camp Nou.

Álvarez está à frente dos casos atuais, depois de ter dito, após a partida entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo: "O melhor para todos é a transferência, quero realizar meu sonho", em meio à continuidade do conflito entre ele e o Atlético de Madrid, com o desejo de sair e se transferir para o Barcelona.