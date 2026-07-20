O Tottenham considera uma troca de goleiros com o Napoli, já que o time da Série A está de olho em Guglielmo Vicario

O Tottenham escapou por pouco do rebaixamento na última temporada, sobrevivendo a uma disputa acirrada contra o rebaixamento antes de terminar em 17º lugar na Premier League pela segunda campanha consecutiva — uma sequência de resultados que, no fim das contas, abriu caminho para a ambiciosa reconstrução que agora está tomando forma sob o comando de De Zerbi. Desde então, o clube tem estado entre os mais ativos no mercado de transferências da Premier League, agindo rapidamente para reforçar todas as posições em campo, na tentativa de diminuir a diferença em relação aos times de ponta da divisão.

O Spurs já contratou Jan Paul van Hecke, do Brighton, além de ter trazido Marcos Senesi, do Bournemouth, e Andy Robertson, do Liverpool, em transferências sem custos, enquanto o goleiro Martin Dubravka chegou do Burnley para disputar a posição com Antonin Kinsky. A reconstrução continuou no meio-campo, com a contratação de Mateus Fernandes, vindo do West Ham, por 85 milhões de libras, antes que esse valor fosse totalmente superado pela contratação recorde do clube de Sandro Tonali, do Newcastle United, por 100 milhões de libras, o que ressalta a magnitude das ambições de De Zerbi para a próxima temporada.