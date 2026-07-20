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O Tottenham considera uma troca de goleiros com o Napoli, já que o time da Série A está de olho em Guglielmo Vicario
A chegada de Allegri dá início a uma reorganização no Napoli
O cenário no Stadio Diego Armando Maradona está mudando rapidamente após a saída de Antonio Conte e a subsequente contratação de Massimiliano Allegri. O novo técnico já está avaliando suas opções na posição de goleiro, uma decisão que pode ter repercussões significativas para o elenco atual do clube. Sob o novo comando de Allegri, espera-se que a hierarquia na posição de goleiro passe por uma revisão tática, com Alex Meret possivelmente retornando a um papel central na escalação titular.
Essa mudança de filosofia colocou imediatamente em dúvida o futuro de Vanja Milinkovic-Savic. O jogador da seleção sérvia, que foi contratado há apenas um ano por um valor na casa dos 22 milhões de euros, parece agora estar à margem dos planos do clube.
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Vicario é o principal alvo dos Partenopei
De acordo com a Rai, surgiu uma nova possibilidade interessante na forma de uma troca direta entre o Napoli e o Tottenham. O time italiano está interessado em garantir os serviços de Vicario, cuja saída do norte de Londres já vem sendo especulada há algum tempo, e espera-se que a viabilidade da operação fique mais clara nos próximos dias, à medida que as negociações entre os dois clubes continuam.
Caso o acordo seja concretizado, Milinkovic-Savic seguiria para Londres para atuar sob o comando de Roberto De Zerbi, enquanto Vicario faria o caminho inverso até Nápoles para se juntar ao projeto de reconstrução de Allegri – uma troca que resolveria dois dilemas distintos na posição de goleiro de uma só vez.
Os números de Vicario no Tottenham
Vicario disputou 117 partidas pelo Tottenham em todas as competições desde que chegou ao clube, mantendo a baliza invicta em 29 ocasiões nesse período, ao mesmo tempo em que sofreu 170 gols. O goleiro italiano se consolidou como uma figura fundamental no clube, desempenhando um papel regular na conquista da Liga Europa pelos Spurs no ano passado, embora as especulações sobre seu futuro a longo prazo no norte de Londres tenham continuado a crescer nos últimos meses.
- AFP
Um verão de grandes investimentos no Spurs
O Tottenham escapou por pouco do rebaixamento na última temporada, sobrevivendo a uma disputa acirrada contra o rebaixamento antes de terminar em 17º lugar na Premier League pela segunda campanha consecutiva — uma sequência de resultados que, no fim das contas, abriu caminho para a ambiciosa reconstrução que agora está tomando forma sob o comando de De Zerbi. Desde então, o clube tem estado entre os mais ativos no mercado de transferências da Premier League, agindo rapidamente para reforçar todas as posições em campo, na tentativa de diminuir a diferença em relação aos times de ponta da divisão.
O Spurs já contratou Jan Paul van Hecke, do Brighton, além de ter trazido Marcos Senesi, do Bournemouth, e Andy Robertson, do Liverpool, em transferências sem custos, enquanto o goleiro Martin Dubravka chegou do Burnley para disputar a posição com Antonin Kinsky. A reconstrução continuou no meio-campo, com a contratação de Mateus Fernandes, vindo do West Ham, por 85 milhões de libras, antes que esse valor fosse totalmente superado pela contratação recorde do clube de Sandro Tonali, do Newcastle United, por 100 milhões de libras, o que ressalta a magnitude das ambições de De Zerbi para a próxima temporada.
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