A RMC Sport informa que o nome do técnico de 57 anos consta da lista de candidatos a novo treinador principal para a próxima temporada.
Traduzido por
O telefone dele não para de tocar "há meses"! O Real Madrid parece estar considerando contratar um técnico de renome
Após 14 anos como técnico da Seleção Francesa, a saída de Deschamps no verão já está definida há algum tempo. Ele deixará o cargo após a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, quando seu contrato com a Federação Francesa de Futebol (FFF) chegar ao fim. O ex-meio-campista já havia anunciado essa decisão no início de 2025.
Pouco depois, ele deixou claro que apenas deixaria o cargo de técnico da seleção, mas que sua carreira como treinador ainda não havia chegado ao fim. “Estou encerrando uma longa e maravilhosa etapa, mas não vou me aposentar. O tempo que virá será diferente e muito bom.” No entanto, isso não o levará a outra federação. Deschamps revelou: “Nunca se deve dizer nunca, mas não consigo me imaginar como técnico da seleção de outro país. Não consigo me imaginar sentado no banco ouvindo outro hino.”
- AFP
Didier Deschamps treinou o Mônaco, a Juventus e o Marselha
Deschamps iniciou sua carreira como técnico em 2001 no AS Monaco e, de forma surpreendente, levou o clube do Principado à final da Liga dos Campeões em 2004. Em 2006, assumiu o cargo de técnico principal da Juventus e conduziu o clube, do qual havia sido capitão como jogador, de volta à Série A italiana após o escândalo do Calciopoli. Entre 2009 e 2012, ele trabalhou no Olympique de Marselha, antes de assumir a seleção francesa. Seu maior sucesso foi a conquista da Copa do Mundo na Rússia em 2018. Três anos depois, a França também triunfou na Liga das Nações sob seu comando.
Com uma possível transferência para o Real Madrid, poderia ocorrer agora uma troca de papéis tardia, pois está praticamente certo que o ex-técnico dos Blancos, Zinedine Zidane, assumirá a sucessão de Deschamps na FFF.
Atualmente, o Real é treinado por Álvaro Arbeloa. O técnico da equipe reserva assumiu o comando do time principal no início do ano, substituindo Xabi Alonso, que havia sido demitido. O clube não revelou por quanto tempo durará a contratação do ex-lateral-direito. No entanto, diante da ameaça de uma temporada sem títulos, o poderoso presidente Florentino Pérez pode tender a contratar um novo técnico para seu time de estrelas.
Por muito tempo, o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, foi considerado o principal candidato, mas ele negou categoricamente. Também estão sendo cogitados o técnico da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino, e Massimiliano Allegri, do Milan.
Caso o interesse do Real Madrid por Deschamps se concretize, o técnico com mais títulos da Liga dos Campeões certamente não estaria sozinho nessa disputa. Segundo a RMC Sport, os telefones de Deschamps e de seus assessores estão “quentes há meses”.
No final do ano passado, dizia-se que a Arábia Saudita estava oferecendo grandes somas, mas para Deschamps isso não seria uma opção. Além disso, há rumores sobre uma nova passagem pela Juve.
- Getty
O histórico de Didier Deschamps como técnico da seleção francesa
Jogos 177 Vitórias 115 Empates 32 Derrotas 30 Diferença de gols 380:167 Média de pontos 2,13 Título 2