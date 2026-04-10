O telefone dele não para de tocar "há meses"! O Real Madrid parece estar considerando contratar um técnico de renome

Deschamps iniciou sua carreira como técnico em 2001 no AS Monaco e, de forma surpreendente, levou o clube do Principado à final da Liga dos Campeões em 2004. Em 2006, assumiu o cargo de técnico principal da Juventus e conduziu o clube, do qual havia sido capitão como jogador, de volta à Série A italiana após o escândalo do Calciopoli. Entre 2009 e 2012, ele trabalhou no Olympique de Marselha, antes de assumir a seleção francesa. Seu maior sucesso foi a conquista da Copa do Mundo na Rússia em 2018. Três anos depois, a França também triunfou na Liga das Nações sob seu comando.

Com uma possível transferência para o Real Madrid, poderia ocorrer agora uma troca de papéis tardia, pois está praticamente certo que o ex-técnico dos Blancos, Zinedine Zidane, assumirá a sucessão de Deschamps na FFF.

Atualmente, o Real é treinado por Álvaro Arbeloa. O técnico da equipe reserva assumiu o comando do time principal no início do ano, substituindo Xabi Alonso, que havia sido demitido. O clube não revelou por quanto tempo durará a contratação do ex-lateral-direito. No entanto, diante da ameaça de uma temporada sem títulos, o poderoso presidente Florentino Pérez pode tender a contratar um novo técnico para seu time de estrelas.

Por muito tempo, o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, foi considerado o principal candidato, mas ele negou categoricamente. Também estão sendo cogitados o técnico da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino, e Massimiliano Allegri, do Milan.