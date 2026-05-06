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“O seu erro é o meu erro” – Amad revela a “maior mudança” no Manchester United sob o comando de Michael Carrick
Uma nova era sob o comando de Michael Carrick
Em entrevista à Sky Sports, Amad detalhou a notável transformação pela qual o Manchester United passou desde que Carrick assumiu o cargo, em 13 de janeiro. O técnico interino estabilizou o time, conquistando 10 vitórias, dois empates e duas derrotas nos 14 jogos sob seu comando. Amad, cujo contrato vai até 30 de junho de 2030, tem sido uma figura fundamental nessa recuperação. O talentoso ponta expressou sua satisfação com o clima atual. “Gosto muito de jogar com ele [Carrick]. Sinceramente, ele é um cara legal, conversa com todo mundo e tem um bom relacionamento com todos os jogadores. Isso ajuda muito”, afirmou.
- AFP
Criando um vestiário unificado
O sentimento de união é o que Amad considera a mudança mais significativa no clube. O marfinense, que disputou 30 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando três assistências, destacou como o medo de cometer erros desapareceu. “Acho que a maior mudança talvez seja o fato de a equipe agora ter mais impacto. No vestiário, estamos realmente unidos; cada erro não é um problema, o seu erro é o meu erro, então somos uma equipe que não se importa se você comete um erro, você tenta de novo, assim seguimos em frente, queremos vencer como equipe”, explicou ele.
A influência da comissão técnica
Amad também não hesitou em dar crédito a toda a equipe técnica pelo papel que desempenhou na revitalização dos níveis de energia do elenco nos últimos meses. Tendo disputado 2.173 minutos nesta temporada, o atacante compreende as exigências físicas e mentais da campanha. “Isso é algo que mudou a equipe, e acho que também se deve a Michael Carrick e sua comissão técnica, sem esquecer também do Trav [o assistente interino Travis Binnion] e dos demais membros da equipe. Eles são realmente importantes para a equipe e trazem esse tipo de energia para o time, e isso é muito importante”, acrescentou o atacante.
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Olhando para a próxima temporada
Com a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada já garantida, a atenção inevitavelmente se voltará para a situação do comando técnico do Manchester United. Amad deixou clara sua preferência: “Todos estão felizes por tê-lo como técnico. Todos estão do lado dele... ficaremos felizes se ele continuar como técnico na próxima temporada.”