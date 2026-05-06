O sentimento de união é o que Amad considera a mudança mais significativa no clube. O marfinense, que disputou 30 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando três assistências, destacou como o medo de cometer erros desapareceu. “Acho que a maior mudança talvez seja o fato de a equipe agora ter mais impacto. No vestiário, estamos realmente unidos; cada erro não é um problema, o seu erro é o meu erro, então somos uma equipe que não se importa se você comete um erro, você tenta de novo, assim seguimos em frente, queremos vencer como equipe”, explicou ele.