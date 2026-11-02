O Real na equação: descobridor de Zabiri diz que o interesse do Barcelona não o surpreendeu

O nome de Yassir Zabiri começou a ecoar com força no mercado de transferências europeu, depois que o atacante marroquino se tornou uma das principais revelações do futebol espanhol com a camisa do Racing Santander, atraindo o interesse de vários grandes clubes, entre eles o Barcelona.
O interesse do clube catalão não representa uma surpresa para Mimoun Mokhtari, um dos treinadores que melhor conhece o potencial de Zabiri, depois de ter trabalhado com ele durante 6 meses na Academia Mohammed VI e no clube Union Touarga.