Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O Real na equação: descobridor de Zabiri diz que o interesse do Barcelona não o surpreendeu

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Barcelona
Manchester City
Y. Zabiri
K. Mbappe
L. Yamal
Espanha
England
Marrocos
França

Com estatísticas e inteligência tática: "Ele é como Mbappé e Yamal"

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O nome de Yassir Zabiri começou a ecoar com força no mercado de transferências europeu, depois que o atacante marroquino se tornou uma das principais revelações do futebol espanhol com a camisa do Racing Santander, atraindo o interesse de vários grandes clubes, entre eles o Barcelona.

O interesse do clube catalão não representa uma surpresa para Mimoun Mokhtari, um dos treinadores que melhor conhece o potencial de Zabiri, depois de ter trabalhado com ele durante 6 meses na Academia Mohammed VI e no clube Union Touarga.

Leia também: "Nem todos os clubes o querem": ex-astro do Real diz que manter Vinícius foi um erro

  • Zabiri e o Barcelona? "Essas notícias não me surpreenderam"

    O jornal espanhol Sport reproduziu a entrevista de Mokhtari ao site "Afrique Foot", na qual o treinador marroquino falou sobre os rumores que ligam Yasser Zabiri ao Barcelona.

    Sobre o assunto, ele disse: "Li essas notícias e, sinceramente, não me surpreenderam". O treinador foi além ao estabelecer uma comparação marcante entre o nível de Zabiri e o de alguns dos maiores craques do futebol mundial, acrescentando: "O nível que Zabiri apresenta na Espanha o coloca próximo de jogadores como Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, em alguns aspectos e levando em conta suas estatísticas", ressaltando que "os números falam por si".

    Leia também: Comparou-o a um mago brasileiro — pai de Yamal corrige erro comum sobre o filho e desafia o Real

  • Zabiri e a elite do futebol europeu: uma habilidade que nem todos os atacantes possuem

    Mokhtari acredita que o atacante marroquino possui o potencial necessário para jogar nos mais altos níveis, e disse: "Zabiri pode se transferir no futuro para um clube europeu muito grande, seja Barcelona, Real Madrid, Manchester City ou qualquer outra equipe desse nível".

    O treinador destacou especialmente a capacidade goleadora de Zabiri, explicando: "Zabiri é um jogador aplicado, que não poupa esforços. Possui um talento que nem todos os atacantes têm. Quando entra na área, é capaz de converter 9 de cada 10 chances em gols".

    Também elogiou sua inteligência tática, afirmando: "Sabe quando arrancar nos espaços atrás dos defensores, como se movimentar por trás das linhas de defesa e como pedir a bola nos espaços disponíveis. Ele entende as situações antes que se desenvolvam".

    Leia também: A brecha de Mourinho e o indicador de Parisi: a porta do Real Madrid não será fechada para Hakimi

  • "Ele era um garoto exemplar": a transferência para La Liga foi uma decisão excelente

    Mokhtari considera que a transferência de Zabiri para o futebol espanhol foi um passo decisivo em sua carreira, após sua difícil experiência com o Rennes, explicando: "Seu empréstimo à Espanha foi uma decisão excelente, pois o Campeonato Espanhol se adapta muito melhor às suas capacidades".

    O treinador relembrou suas memórias com o jogador durante sua fase de formação, elogiando sua personalidade e seu comprometimento, e afirmou: "Era um garoto exemplar, sério, disciplinado e perseverante, e nunca se cansava de trabalhar". Mokhtari encerrou sua fala enviando uma mensagem sobre o futuro do atacante, que desperta o interesse do Barcelona, dizendo: "Estou convencido de que ainda não vimos a melhor versão de Yasser Zabiri".

    Leia também: Dobradinha muda as contas de Mourinho — jornalista espanhol: o banco de reservas é o lugar de Vinícius

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google