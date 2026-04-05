O Real Madrid abre as portas para a venda de seu craque... e o Paris fica de olho

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o técnico Álvaro Arbeloa assumiu total responsabilidade pela derrota em Maiorca, afirmando: “Esta derrota é de minha responsabilidade; sou eu quem toma as decisões, define a escalação e faz as substituições”.

No entanto, o técnico criticou seus jogadores, dizendo: “O que mais me dói é não termos apresentado um segundo tempo melhor”, e referiu-se claramente, sem citar nomes, a um dos jogadores ao afirmar: “Em uma jogada em que estávamos em vantagem, um erro nos custou um gol. Quando você perde o controle e não marca o jogador, acaba pagando o preço”, o que foi interpretado pelos observadores como um ataque direto ao francês Eduardo Camavinga.

As declarações de Arbeloa vieram em resposta ao gol de Morlanes, que colocou o time na frente por 1 a 0, jogada em que Camavinga teve um desempenho ruim, já que o jogador do Mallorca entrou sozinho por trás para aproveitar o passe de Mafio, enquanto o astro francês corria lentamente atrás dele, o que levou seu companheiro Rüdiger a repreendê-lo pela falta de intensidade e concentração, erro que complicou a partida para o time real.