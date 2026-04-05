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Hussein Hamdy

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O Real Madrid abre as portas para a venda de seu craque... e o Paris fica de olho

A. Arbeloa
E. Camavinga
Real Madrid
Mallorca
La Liga
Espanha
França

Um erro caro que deixa o jogador fora dos planos do Real

O Real Madrid está tendo dificuldades para manter o ritmo de vitórias nesta temporada, tendo sofrido um forte revés em Maiorca após a pausa para os jogos internacionais em março passado.

Isso aconteceu apesar de o Real Madrid ter entrado em campo motivado por cinco vitórias consecutivas, incluindo dois confrontos contra o Manchester City, e em meio a uma melhora notável no desempenho geral da equipe, que se preparava para disputar os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões.

  • Acusação contra Arbeloa

    De acordo com o jornal espanhol “AS”, o técnico Álvaro Arbeloa assumiu total responsabilidade pela derrota em Maiorca, afirmando: “Esta derrota é de minha responsabilidade; sou eu quem toma as decisões, define a escalação e faz as substituições”.

    No entanto, o técnico criticou seus jogadores, dizendo: “O que mais me dói é não termos apresentado um segundo tempo melhor”, e referiu-se claramente, sem citar nomes, a um dos jogadores ao afirmar: “Em uma jogada em que estávamos em vantagem, um erro nos custou um gol. Quando você perde o controle e não marca o jogador, acaba pagando o preço”, o que foi interpretado pelos observadores como um ataque direto ao francês Eduardo Camavinga.

    As declarações de Arbeloa vieram em resposta ao gol de Morlanes, que colocou o time na frente por 1 a 0, jogada em que Camavinga teve um desempenho ruim, já que o jogador do Mallorca entrou sozinho por trás para aproveitar o passe de Mafio, enquanto o astro francês corria lentamente atrás dele, o que levou seu companheiro Rüdiger a repreendê-lo pela falta de intensidade e concentração, erro que complicou a partida para o time real.

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  • O retorno de Bellingham

    Nesse contexto, Arbeloa aguarda o retorno de Jude Bellingham para atuar em tempo integral, já que um erro de Camavinga prejudicou seu desempenho, que não tinha sido ruim no início: ele se mostrou ativo nos primeiros 30 minutos, com 43 passes certos de 46 tentados, além de ter recuperado 5 bolas e criado uma chance, No entanto, esse erro levou a uma queda em seu desempenho, fazendo com que fosse substituído na primeira troca do técnico, dando lugar a Bellingham.

    A substituição indica claramente que a vaga de Camavinga na equipe titular está fortemente ameaçada após seu desempenho no estádio “Son Moix”.

  • Abertura das inscrições para a partida

    No que diz respeito às opções de escalação, as expectativas apontavam para que Tiago Pieters fosse a vítima, mas Arbeloa preferiu mantê-lo no banco em Maiorca para que estivesse pronto para enfrentar o Bayern de Munique na terça-feira, enquanto o técnico confirmou que Bellingham ainda não está totalmente pronto, afirmando: “Faz sentido não esperarmos que ele atinja o nível máximo, já que quase não jogou; a ideia é que ele recupere o ritmo dos jogos gradualmente”.

    O jornal “As” revelou que Camavinga já está ciente de sua situação futura, especialmente com o Real Madrid aberto à ideia de vendê-lo e o Paris Saint-Germain de olho nele para a próxima janela de transferências.

    Leia também: Jornal madrilenho: Camavinga é um desastre... e Díaz não cumpriu as instruções de Arbeloa

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