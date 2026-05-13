"O que ele conseguiu já é um incentivo para eu repetir": Niko Kovac admira o ex-técnico do BVB

Hitzfeld, que já foi seu técnico no Bayern de Munique, é “uma pessoa e um profissional incrível”, que “continua à minha disposição até hoje, sempre que preciso de um conselho”, disse Kovac: “O que mais gosto nele, independentemente dos títulos, é que ele continuou sendo uma pessoa normal. Ele sempre me disse o que pensava na cara. Acessível, autêntico, honesto, com muita empatia e uma grande presença. A gestão de pessoas, saber quando deve fazer vista grossa e quando deve apertar o cerco, ele sabia fazer como ninguém.”

O Dortmund conquistou recentemente um grande título com a vitória na Copa da Alemanha de 2021; o último campeonato foi em 2012. O maior sucesso da história do clube é o triunfo na Liga dos Campeões de 1997.