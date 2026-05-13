"O BVB é um grande clube e, como grande clube e treinador ambicioso, é claro que você quer conquistar títulos e levar este estádio e esta região ao delírio", disse Kovac ao Sport Bild.
Traduzido por
"O que ele conseguiu já é um incentivo para eu repetir": Niko Kovac admira o ex-técnico do BVB
Kovac relembrou os grandes sucessos do BVB sob o comando do lendário técnico Ottmar Hitzfeld, que, entre 1991 e 1997, conquistou com o clube dois títulos do Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões. “O que Ottmar conseguiu aqui já é um incentivo para que eu repita essa façanha”, afirmou ele.
- getty
Kovac: Hitzfeld é “uma pessoa maravilhosa e um grande profissional”
Hitzfeld, que já foi seu técnico no Bayern de Munique, é “uma pessoa e um profissional incrível”, que “continua à minha disposição até hoje, sempre que preciso de um conselho”, disse Kovac: “O que mais gosto nele, independentemente dos títulos, é que ele continuou sendo uma pessoa normal. Ele sempre me disse o que pensava na cara. Acessível, autêntico, honesto, com muita empatia e uma grande presença. A gestão de pessoas, saber quando deve fazer vista grossa e quando deve apertar o cerco, ele sabia fazer como ninguém.”
O Dortmund conquistou recentemente um grande título com a vitória na Copa da Alemanha de 2021; o último campeonato foi em 2012. O maior sucesso da história do clube é o triunfo na Liga dos Campeões de 1997.