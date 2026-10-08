Depois de se firmar na Espanha, Koundé foi disputado pelos gigantes de toda a Europa e acabou sendo contratado pelo Barcelona, por muitos milhões, tirando-o do alcance do Chelsea. Na Catalunha, teve algumas dificuldades, mas depois encontrou espaço entre os titulares e sucesso ao sair do centro para a lateral e passar a atuar com frequência como lateral-direito. Ao longo dos anos, tornou-se uma arma tática para Flick acima de tudo, que, ao mantê-lo mais recuado, podia se dar ao luxo de escalar uma formação mais ofensiva.





Nos últimos meses, porém, sua centralidade no projeto do Barcelona está desaparecendo, os minutos em campo caíram de forma nítida e, também por causa de seu alto salário, o clube não se oporia tanto assim a uma venda lucrativa. Já nas janelas passadas, Koundé havia sido ligado a hipotéticas transferências para o exterior, sobretudo para a Premier League, mas pode ter chegado agora o momento certo para abrir um novo capítulo de sua trajetória.





Afinal, além de ter perdido posições na hierarquia de Flick (que em seu lugar agora aposta em Eric Garcia e Joao Cancelo), também o novo técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, até o convocou, mas o manteve principalmente no banco, preferindo Kalulu. Entre clube e seleção, nos últimos seis jogos, ele atuou apenas 90 minutos dos 540 disponíveis, uma situação que exige reflexão.



