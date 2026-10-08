Há grande atenção em torno do futuro de Jules Koundé. O defensor do Barcelona e da seleção francesa perdeu a condição de titular em ambas as suas equipes, vive um momento difícil na carreira e teria sido colocado à venda pelos catalães. Enquanto vários clubes da Premier League estão de olho em sua situação, caberá ao ex-Sevilla decidir se abre um novo capítulo já em janeiro ou se tenta inverter a tendência negativa.
O que aconteceu com Koundé? No banco com Barcelona e França, está no mercado: para onde pode ir, inclusive na Itália
Depois de se firmar na Espanha, Koundé foi disputado pelos gigantes de toda a Europa e acabou sendo contratado pelo Barcelona, por muitos milhões, tirando-o do alcance do Chelsea. Na Catalunha, teve algumas dificuldades, mas depois encontrou espaço entre os titulares e sucesso ao sair do centro para a lateral e passar a atuar com frequência como lateral-direito. Ao longo dos anos, tornou-se uma arma tática para Flick acima de tudo, que, ao mantê-lo mais recuado, podia se dar ao luxo de escalar uma formação mais ofensiva.
Nos últimos meses, porém, sua centralidade no projeto do Barcelona está desaparecendo, os minutos em campo caíram de forma nítida e, também por causa de seu alto salário, o clube não se oporia tanto assim a uma venda lucrativa. Já nas janelas passadas, Koundé havia sido ligado a hipotéticas transferências para o exterior, sobretudo para a Premier League, mas pode ter chegado agora o momento certo para abrir um novo capítulo de sua trajetória.
Afinal, além de ter perdido posições na hierarquia de Flick (que em seu lugar agora aposta em Eric Garcia e Joao Cancelo), também o novo técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, até o convocou, mas o manteve principalmente no banco, preferindo Kalulu. Entre clube e seleção, nos últimos seis jogos, ele atuou apenas 90 minutos dos 540 disponíveis, uma situação que exige reflexão.
Segundo o que informa o SPORT, porém, neste momento, Jules Koundé não tem intenção de deixar o Barcelona, apesar da redução do seu papel. Seu objetivo segue sendo o de recuperar a vaga de titular perdida nas próximas semanas e, apenas se isso não acontecer, poderia haver uma evolução, neste momento pouco plausível. É verdade que Arsenal, Chelsea, Manchester United e Liverpool fizeram consultas sobre ele, mas o jogador prontamente recusou essas sondagens. Por sua vez, os catalães também não têm intenção de vender por um valor abaixo do mercado um ativo seu que, além disso, tem contrato com o clube (embora muito pesado, de 6,5 milhões por ano) até 2030.
Caso, porém, ele abra a possibilidade de uma transferência, Koundé desencadearia um verdadeiro leilão para contratá-lo. Um leilão do qual também poderiam participar os times italianos, cientes, porém, da superioridade das rivais inglesas. Um jogador desse tipo seria útil sobretudo para a Inter e o Milan , que na defesa têm algumas lacunas que um jogador rápido e capaz de atuar tanto pelo meio quanto pela direita, seja numa linha de 4 ou de 3, poderia preencher.
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