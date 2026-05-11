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O que acontece em caso de empate em pontos na Bundesliga e na 2. Bundesliga após a 34ª rodada?

Bundesliga
2. Bundesliga

A Bundesliga chega à última rodada no sábado, enquanto a última rodada da 2.ª Divisão acontece no domingo. Mas e se várias equipes ficarem empatadas em pontos?

O título já está decidido – o foco da última rodada (17 de maio) recai agora na emocionante disputa pelas vagas restantes na Liga dos Campeões. Atualmente, RB Leipzig (3º), VfB Stuttgart (4º) e Bayer Leverkusen (5º) travam uma disputa acirrada pela classificação para a competição. Na parte de baixo da tabela, há três times empatados em pontos. E também na 2.ª Divisão, tudo ainda está em aberto, com exceção de duas decisões. 

Mas o que acontece, afinal, se as equipes estiverem empatadas em pontos após a última rodada? Você encontra a resposta no artigo a seguir.

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  • O que acontece em caso de empate em pontos na Bundesliga e na 2. Bundesliga? Os cenários possíveis

    Não é só na parte de cima da tabela que algumas equipes ainda estão jogando tudo ou nada nesta 34ª rodada. Ainda não há nenhuma equipe com a descida garantida. Graças a uma recuperação espetacular, o 1. FC Heidenheim (17º) volta a ter chances reais de chegar à zona de rebaixamento. Com uma vitória sobre o FSV Mainz 05, para quem agora só resta a honra, a equipe do técnico Frank Schmidt poderia de fato saltar para a 16ª posição. Isso porque o VfL Wolfsburg (16º) e o FC St. Pauli (18º) se enfrentam diretamente. 

    Também na 2ª Divisão, a reta final da temporada está extremamente emocionante. Três times disputam a segunda vaga de promoção atrás do campeão Schalke 04: SV Elversberg, Hannover 96 e SC Paderborn – todos com 59 pontos na conta. Na parte de baixo da tabela, a disputa também está acirrada. Se o Greuther Fürth vencer o Fortuna Düsseldorf, o Arminia Bielefeld conquistar um ponto contra o Hertha BSC e o Braunschweig perder para o Schalke, quatro clubes terão 37 pontos. Apenas o Preußen Münster já está definido como rebaixado. 

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  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    O que acontece em caso de empate em pontos na Bundesliga e na 2. Bundesliga?

    Em caso de empate de pontos na Bundesliga e na 2.ª Divisão, são aplicados diversos critérios para a classificação – estes são regulados em uma ordem fixa e têm ponderações diferentes.

    1. Diferença de gols: em primeiro lugar, decide a diferença de gols. A equipe com a melhor diferença entre gols marcados e sofridos fica à frente.

    2. Número de gols marcados: se a diferença de gols não for suficiente, conta o maior número de gols marcados.

    3. Confronto direto: se ainda houver empate, considera-se o resultado agregado dos jogos de ida e volta entre as equipes empatadas.

    4. Gols fora de casa no confronto direto: caso o confronto direto também termine empatado, conta quem marcou mais gols fora de casa no confronto direto.

    5. Número total de gols fora de casa: Em seguida, é considerado o número total de todos os gols fora de casa da temporada.

    6. Partida decisiva: Se nada disso levar a uma decisão, será realizada, em última instância, uma partida decisiva em campo neutro.

  • O que acontece em caso de empate em pontos na Bundesliga e na 2. Bundesliga? A transmissão pela TV e pelo livestream

    No sábado, vocês podem escolher entre dois canais para assistir ao vivo à última rodada da Bundesliga. No DAZN, teremos uma grande transmissão com todos os nove jogos a partir das 15h30.

    Já na Sky, vocês têm a possibilidade de assistir a todas as partidas individualmente. Assim, podem alternar entre os canais de acordo com a emoção do jogo. 

    Além disso, o canal de TV por assinatura também transmite a 2. Bundesliga. Nesse caso, você pode escolher entre a cobertura completa ou jogos individuais. 

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  • Bundesliga: A tabela antes da 34ª rodada

    PosiçãoEquipeJogosGolsDif.Pontos
    1FC Bayern de Munique33117:358286
    2Borussia Dortmund3368:343470
    3RB Leipzig3365:432265
    4VfB Stuttgart3369:472261
    5TSG Hoffenheim3365:481761
    6Bayer Leverkusen3367:462158
    7SC Freiburg3347:56-944
    8Eintracht Frankfurt3359:63-443
    9FC Augsburg3345:57-1243
    101. FSV Mainz 053342:53-1137
    11Hamburger SV3339:53-1437
    121. FC Union Berlin3340:58-1836
    13Bor. Mönchengladbach3338:53-1535
    141. FC Colônia3348:58-1032
    15SV Werder Bremen3337:58-2132
    16VfL Wolfsburg3342:68-2626
    171. FC Heidenheim 18463341:70-2926
    18FC St. Pauli3328:57-2926

  • schoeppner heidenheim koelngetty

    2.ª Bundesliga: A tabela antes da 34ª rodada

    PosiçãoEquipeJogosGolsDif.Pontos
    1FC Schalke 043349:311867
    2SV 07 Elversberg3361:392259
    3Hannover 963357:411659
    4SC Paderborn 073357:451259
    5SV Darmstadt 983357:431452
    6Hertha BSC3346:38851
    71. FC Kaiserslautern3351:47449
    81. FC Nürnberg3344:42245
    9Karlsruher SC3352:62-1044
    10VfL Bochum3347:46141
    11Holstein Kiel3343:46-341
    121. FC Magdeburg3352:57-539
    13Dynamo Dresden3352:52038
    14Eintracht Braunschweig3336:53-1737
    15Fortuna Düsseldorf3333:50-1737
    16Arminia Bielefeld3347:50-336
    17SpVgg Greuther Fürth3346:68-2234
    18Preußen Münster3338:58-2030