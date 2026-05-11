O que acontece em caso de empate em pontos na Bundesliga e na 2. Bundesliga após a 34ª rodada?

O título já está decidido – o foco da última rodada (17 de maio) recai agora na emocionante disputa pelas vagas restantes na Liga dos Campeões. Atualmente, RB Leipzig (3º), VfB Stuttgart (4º) e Bayer Leverkusen (5º) travam uma disputa acirrada pela classificação para a competição. Na parte de baixo da tabela, há três times empatados em pontos. E também na 2.ª Divisão, tudo ainda está em aberto, com exceção de duas decisões.
Mas o que acontece, afinal, se as equipes estiverem empatadas em pontos após a última rodada? Você encontra a resposta no artigo a seguir.