O que acontece em caso de empate em pontos na Bundesliga e na 2. Bundesliga após a 34ª rodada?

Em caso de empate de pontos na Bundesliga e na 2.ª Divisão, são aplicados diversos critérios para a classificação – estes são regulados em uma ordem fixa e têm ponderações diferentes.

1. Diferença de gols: em primeiro lugar, decide a diferença de gols. A equipe com a melhor diferença entre gols marcados e sofridos fica à frente.

2. Número de gols marcados: se a diferença de gols não for suficiente, conta o maior número de gols marcados.

3. Confronto direto: se ainda houver empate, considera-se o resultado agregado dos jogos de ida e volta entre as equipes empatadas.

4. Gols fora de casa no confronto direto: caso o confronto direto também termine empatado, conta quem marcou mais gols fora de casa no confronto direto.

5. Número total de gols fora de casa: Em seguida, é considerado o número total de todos os gols fora de casa da temporada.

6. Partida decisiva: Se nada disso levar a uma decisão, será realizada, em última instância, uma partida decisiva em campo neutro.