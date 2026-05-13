O PSG conseguiu de novo! A equipe de Luis Enrique derrotou o rival Lens e garantiu mais um título da Ligue 1

Em um confronto decisivo que prometia ser o último obstáculo na campanha nacional, o PSG provou exatamente por que continua sendo a referência na França. A partida remarcada da 29ª rodada colocou o futuro campeão frente a frente com o segundo colocado, o Lens, com os visitantes sabendo que uma vitória encerraria matematicamente a disputa pelo título. Eles não decepcionaram, garantindo uma vitória profissional por 2 a 0 para adicionar mais um troféu à vitrine do Parc des Princes.

O gol da abertura saiu por cortesia de Khvicha Kvaratskhelia, que mais uma vez demonstrou seu status como um dos melhores atacantes da Europa ao silenciar a torcida da casa. Enquanto o Lens pressionava em busca do empate para manter a disputa pelo título viva até a última rodada, a defesa do PSG se manteve firme. Matvey Safonov foi fundamental no gol, fazendo quatro defesas de nível internacional para manter os anfitriões à distância. A vitória foi finalmente garantida nos acréscimos, quando o jovem fenômeno Ibrahim Mbaye balançou as redes, confirmando o PSG como campeão com um final de jogo brilhante.