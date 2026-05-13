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O PSG conseguiu de novo! A equipe de Luis Enrique derrotou o rival Lens e garantiu mais um título da Ligue 1
Campeões mais uma vez no Estádio Bollaert-Delelis
Em um confronto decisivo que prometia ser o último obstáculo na campanha nacional, o PSG provou exatamente por que continua sendo a referência na França. A partida remarcada da 29ª rodada colocou o futuro campeão frente a frente com o segundo colocado, o Lens, com os visitantes sabendo que uma vitória encerraria matematicamente a disputa pelo título. Eles não decepcionaram, garantindo uma vitória profissional por 2 a 0 para adicionar mais um troféu à vitrine do Parc des Princes.
O gol da abertura saiu por cortesia de Khvicha Kvaratskhelia, que mais uma vez demonstrou seu status como um dos melhores atacantes da Europa ao silenciar a torcida da casa. Enquanto o Lens pressionava em busca do empate para manter a disputa pelo título viva até a última rodada, a defesa do PSG se manteve firme. Matvey Safonov foi fundamental no gol, fazendo quatro defesas de nível internacional para manter os anfitriões à distância. A vitória foi finalmente garantida nos acréscimos, quando o jovem fenômeno Ibrahim Mbaye balançou as redes, confirmando o PSG como campeão com um final de jogo brilhante.
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Um período histórico de domínio nacional
Esta última conquista é mais do que apenas mais um troféu; representa um marco histórico para o clube. Ao garantir seu quinto título consecutivo da Ligue 1, a atual geração do PSG superou o recorde anterior do clube de quatro vitórias consecutivas, estabelecido entre 2012 e 2016. É uma prova da natureza incansável do projeto sob a gestão da Qatar Sports Investments (QSI), que já conquistou 12 títulos da liga nas 15 temporadas desde sua chegada, em agosto de 2011.
A magnitude de sua superioridade se reflete nos livros de recordes. O PSG agora ostenta 14 títulos da primeira divisão francesa no total, abrindo quatro pontos de vantagem sobre o rival histórico Saint-Étienne. Desde a aquisição pelo Catar, apenas três clubes conseguiram quebrar o domínio parisiense: o Montpellier de Olivier Giroud em 2012, o Mônaco de Kylian Mbappé em 2017 e o Lille em 2021. Esta sequência atual de cinco anos sugere que a diferença entre o PSG e os perseguidores nunca foi tão grande.
O sonho duplo continua vivo para Enrique
Com o título do campeonato já garantido, Enrique pode agora dedicar toda a sua atenção a um final de temporada histórico. Enquanto o Lens precisa se concentrar na final da Copa da França contra o Nice, no dia 22 de maio, o PSG tem os olhos voltados para o maior prêmio de todos. Os recém-coroados campeões devem enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio.
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A situação atual da Ligue 1
Embora a disputa pelo título esteja oficialmente encerrada, ainda há muito em jogo na divisão. O PSG e o Lens já garantiram suas vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões reformulada da próxima temporada, com 76 e 67 pontos, respectivamente. A disputa pelas terceira e quarta posições continua sendo o foco principal dos times que lutam por essas vagas; o Lille ocupa atualmente a terceira posição com 61 pontos, seguido de perto pelo Lyon, em quarto lugar com 60 pontos, e pelo Rennes, em quinto com 59 pontos, à medida que a temporada chega ao seu clímax.