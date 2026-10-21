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Ahmed Mansy
Traduzido por

O presente de Vinícius e seu substituto de ouro: o Real Madrid se tornou um time novo antes do Clássico?

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Barcelona x Real Madrid
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Real Madrid x Leipzig
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Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
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Nenhuma voz se sobrepõe à do Clássico. O aguardado confronto entre os dois gigantes do futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona, ocupa a mente de todos, e não há dúvida de que, à frente deles, estão os técnicos das duas equipes: o português José Mourinho e o alemão Hansi Flick.

O aguardado Clássico será disputado no próximo domingo, quando o Real Madrid visitará o Barcelona, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

  • 12 gols em uma semana

    Antes de disputar o clássico, o Real Madrid vinha fazendo um grande trabalho, sobretudo no aspecto ofensivo, especialmente nas três últimas partidas pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões da Europa.

    Em três jogos, a equipe da capital espanhola marcou 12 gols, sendo 4 na rede da Roma e outros tantos contra o Leipzig pela Liga dos Campeões da Europa, além de mais 4 gols contra o Sevilla no Campeonato Espanhol.

    Na última semana, o Real Madrid superou o que havia marcado nas seis partidas anteriores, nas quais balançou as redes 11 vezes no total, uma média inferior a dois gols por jogo.

  • O presente de Vinícius

    O curioso é que 9 dos 12 gols marcados pelo Real Madrid nas três últimas partidas saíram na ausência do craque brasileiro Vinícius Júnior.

    A equipe da capital marcou 3 gols contra a Roma após a saída de Vinícius, e o mesmo se repetiu diante do Leipzig com dois gols, além dos quatro gols contra o Sevilla, em uma partida na qual o jogador brasileiro esteve ausente por suspensão.

    O mais estranho é que o Real Madrid conseguiu vencer 10 das 11 partidas que disputou sem o seu craque brasileiro nos últimos três anos do Campeonato Espanhol, sofrendo apenas uma derrota.

    Vinícius seguirá ausente do Real Madrid no próximo clássico contra o Barcelona, o que pode representar um bom presságio para a equipe do técnico José Mourinho, especialmente diante da queda de rendimento do craque brasileiro.

  • O segredo está em Diomande

    Ao mesmo tempo, o ponta marfinense Yan Diomande vive seus melhores momentos desde a transferência para o Real Madrid no último verão, vindo do Leipzig.

    Nas últimas 4 partidas, o ponta marfinense participou de 6 gols com a equipe merengue, tendo marcado 3 gols e dado o mesmo número de assistências.

    Cinco desses seis gols nos quais Diomande participou nas últimas 4 partidas vieram por meio de sua presença na posição de ponta-esquerda, posição em que se espera que jogue no próximo clássico.

    O que diferencia Diomande de Vinícius não é a habilidade, nem mesmo a velocidade, mas a facilidade de tomada de decisão, sem pensar em mais de uma opção entre driblar, passar e finalizar, como faz o jogador brasileiro.

    E talvez seja justamente isso que fique evidente nos gols que o jogador marfinense criou nas últimas partidas, pois não foram passes mágicos, mas passes comuns que se encaixaram no contexto da jogada.

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  • Crise defensiva

    Mas esse destaque ofensivo que apareceu justamente na ausência de Vinícius Júnior não anula a existência de uma crise defensiva da qual o Real Madrid sofre, seja com a presença do jogador brasileiro ou sem ela.

    No momento em que o Real Madrid marcou 12 gols nas três últimas partidas, suas redes foram balançadas em todas elas com pelo menos um gol.

    A equipe merengue sofreu 5 gols, sendo 3 deles em Roma, além de um gol de cada um dos times, Sevilla e Leipzig, numa média que se aproxima de dois gols por partida, uma média extremamente alta.

    E, ao se observar o poderio ofensivo que o Barcelona possui, essa crise defensiva pode representar o ponto que custará o clássico, podendo arruinar todas as soluções ofensivas que o Real Madrid tem em mãos.

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