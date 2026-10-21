O presente de Vinícius e seu substituto de ouro: o Real Madrid se tornou um time novo antes do Clássico?

Ao mesmo tempo, o ponta marfinense Yan Diomande vive seus melhores momentos desde a transferência para o Real Madrid no último verão, vindo do Leipzig.

Nas últimas 4 partidas, o ponta marfinense participou de 6 gols com a equipe merengue, tendo marcado 3 gols e dado o mesmo número de assistências.

Cinco desses seis gols nos quais Diomande participou nas últimas 4 partidas vieram por meio de sua presença na posição de ponta-esquerda, posição em que se espera que jogue no próximo clássico.

O que diferencia Diomande de Vinícius não é a habilidade, nem mesmo a velocidade, mas a facilidade de tomada de decisão, sem pensar em mais de uma opção entre driblar, passar e finalizar, como faz o jogador brasileiro.

E talvez seja justamente isso que fique evidente nos gols que o jogador marfinense criou nas últimas partidas, pois não foram passes mágicos, mas passes comuns que se encaixaram no contexto da jogada.