O "par perfeito" de Kovacs e um jogador surpresa: é assim que o BVB poderia resolver seus maiores problemas sob o comando de Ole Book

Nos últimos três anos, o BVB gastou um total de 71,5 milhões de euros em transferências para contratar Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer e Salih Özcan. O objetivo de encontrar um sucessor adequado para Jude Bellingham, que se transferiu para o Real Madrid em 2023, ainda não foi alcançado (até o momento). Enquanto Groß já não está mais no clube — no meio do ano, ele retornou ao seu ex-clube, o Brighton & Hove Albion, na Premier League — e Özcan deixará o clube após o término de seu contrato no verão, Chukwuemeka, o irmão mais novo de Bellingham e Sabitzer (ainda) não são os reforços que os dirigentes do BVB possivelmente esperavam.

Apenas Felix Nmecha, contratado no mesmo verão por 30 milhões de euros do VfL Wolfsburg, finalmente se adaptou após mais de dois anos e meio de adaptação e, pelo menos desde esta temporada, é um pilar muito importante dentro da equipe. Especialmente na defesa, Kovac carece de uma alternativa real na dupla de volantes; afinal, Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka e Sabitzer têm, todos, seus pontos fortes mais no jogo ofensivo ou na construção de jogadas. A partir da próxima temporada, Özcan, o único jogador com mentalidade verdadeiramente defensiva, não estará mais disponível, restando apenas o capitão Can, que, em teoria, também poderia desempenhar essa função, mas, como já mencionado, está afastado por lesão há algum tempo e, de qualquer forma, se destaca mais na zaga.

Nas últimas semanas e meses, Kennet Eichhorn, do Hertha BSC, foi repetidamente apontado como uma opção. O jogador de apenas 16 anos teve sua grande chance nesta temporada na “Velha Senhora” e, devido ao seu talento, já é considerado uma grande promessa para o futuro. O BVB certamente seria um bom próximo passo na carreira de Eichhorn, sobretudo porque, apesar de sua idade ainda bastante jovem, ele já possui uma maturidade física excepcionalmente boa. Além disso, ele tem uma resistência física impressionante, possui qualidades na abertura de jogadas e não se intimida diante de duelos físicos (7 cartões amarelos em 15 jogos).

Vantagem absoluta para o BVB: há necessidade na posição de Eichhorn, o jogador de 16 anos poderia assumir diretamente um papel importante em um grande clube e seu contrato, válido até 2029, prevê uma cláusula de rescisão no valor de dez a doze milhões de euros. Foi o que informou a Sky. Isso significa que, caso Book, Kovac e Ricken consigam apresentar a Eichhorn uma perspectiva clara em Dortmund que agrade ao jogador, um verdadeiro golpe de mestre na transferência poderia estar se concretizando a um preço razoável.

No entanto, a situação se torna problemática quando se olha para a concorrência que o Borussia teria de enfrentar em uma transferência. Embora o FC Bayern já não demonstre mais interesse, ainda há alguns pesos pesados na disputa, como o FC Barcelona, o Manchester United, o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. De qualquer forma, é questionável se uma mudança de clube poderia ocorrer já neste verão. Por um lado, Eichhorn sofreu uma grave lesão no tornozelo em janeiro, e é bem possível que fique fora da temporada. Por outro lado, o Hertha quer a todo custo renovar com o supertalento, o que elevaria significativamente a cláusula de rescisão e tornaria mais provável que ele permaneça pelo menos mais uma temporada na “Velha Senhora”.

Segundo informações, Kaishu Sano, do 1. FSV Mainz 05, ainda não está na lista do BVB, mas seria uma opção bastante interessante. O japonês de 25 anos é exatamente o tipo de jogador com que um técnico como Kovac sonharia. Forte na marcação, bom no duelo e, além disso, com excelente compreensão do jogo, o que lhe permite antecipar as linhas de passe e fechar espaços com inteligência. Ao mesmo tempo, Sano também sabe o que fazer com a bola nos pés, como se pôde observar de forma impressionante na vitória do Mainz sobre o Eintracht Frankfurt no último fim de semana.

Lá, ele não só teve participação decisiva na origem dos dois gols, como também deu duas assistências precisas para o companheiro Sheraldo Becker, que por pouco não conseguiu marcar contra o goleiro do SGE, Michael Zetterer, e a trave interna, impedindo Sano de entrar na lista de assistências. Os dois influenciadores de futebol Niklas Levinsohn e Nico Heymer também se manifestaram a favor da transferência do japonês para o BVB em seu podcast '50+2': "Kaishu Sano e Niko Kovac são, na verdade, um 'match made in heaven'. Tudo o que Kovac gostaria de ver como técnico, Sano traz para o campo. Ele é uma oportunidade de mercado que o BVB definitivamente deveria considerar. Se ele tem uma cláusula que diz que pode sair por 30 milhões de euros, então o Dortmund precisa agir.”