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Nils-Ole BookIMAGO / Sven Simon
Christian Guinin

Traduzido por

O "par perfeito" de Kovacs e um jogador surpresa: é assim que o BVB poderia resolver seus maiores problemas sob o comando de Ole Book

Bundesliga
Especiais e Opinião
Borussia Dortmund
N. Kovac
N. Suele
N. Schlotterbeck
W. Anton
R. Bensebaini
L. Reggiani
F. Mane
R. Hendriks
F. Nmecha
J. Bellingham
M. Sabitzer
C. Chukwuemeka
S. Ozcan
P. Gross
K. Sano
K. Eichhorn
J. Brandt
L. Ben Farhat
A. Gray
K. Adeyemi
J. Duranville
J. Sancho
Mercado da bola

Não é apenas devido à reestruturação no cargo de diretor esportivo que o BVB enfrentará uma grande mudança no elenco no próximo verão. Alguns jogadores de longa data deixarão o clube — e, mesmo sem essas saídas, há lacunas no elenco que precisam ser preenchidas com urgência.

Como sucessor de Sebastian Kehl, cabe principalmente ao novo homem forte, Nils-Ole Book, lidar com essas questões.

Como diretor esportivo em Elversberg, Book conquistou, entre outras coisas, uma excelente reputação por ter descoberto precocemente jogadores como Nick Woltemade (Newcastle United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) e Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), apesar das claras limitações financeiras do pequeno clube. Em sua apresentação na quarta-feira, o ex-jogador da segunda divisão disse que não mudaria realmente sua abordagem, embora as possibilidades agora sejam outras: “Basicamente, acredito que bons jogadores de futebol são bons jogadores de futebol em qualquer liga. Vamos tentar encontrar joias que tornem o Borussia Dortmund melhor. Tenho aqui outras possibilidades no que diz respeito a observação e análise – e vou aproveitá-las. (...).”

O diretor esportivo Lars Ricken enfatizou, com relação ao planejamento do elenco e à reputação do sucessor de Kehl: “No futuro, não vamos jogar com um time sub-21. Não podemos dizer ‘a juventude está em alta’ e, no final, ficar em sétimo lugar e nos abraçar. Precisamos mesmo dessa mistura.”

De qualquer forma, há alguns pontos a serem resolvidos no BVB. Em quais posições é preciso agir? Quem está sendo cogitado para essas vagas? E quais jogadores, além dos rumores atuais, poderiam ser uma boa opção para o Borussia Dortmund?

  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    Ponto fraco nº 1 do BVB – a defesa central: será que o VfB Stuttgart vai ser novamente a vítima?

    Provavelmente a maior área a ser reforçada de vista para a próxima temporada. Devido à preferência do técnico Niko Kovac por uma defesa de três, a zaga já ficou frequentemente com falta de jogadores nesta temporada devido a lesões de longa duração. Para piorar a situação, o Chelsea FC também chamou de volta, na última janela de transferências de inverno, o jogador emprestado Aaron Anselmino, que até então vinha apresentando atuações extremamente convincentes com a camisa do BVB e, segundo relatos, havia até despertado em alguns dirigentes do time a esperança de que ele permanecesse além do final da temporada.

    No papel, há atualmente seis jogadores – Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Niklas Süle, Luca Reggiani, Emre Can e Filippo Mane – disputando três vagas no time titular. O que à primeira vista não parece realmente precário, revela-se ao se olhar mais de perto. Can ficará fora por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado sofrida no final de fevereiro, durante o clássico contra o FC Bayern — seu retorno aos gramados deve ocorrer, no mínimo, no final do outono. Mane também está com uma lesão no momento, embora a situação não seja tão grave quanto a de Can. De qualquer forma, o jogador de 21 anos provavelmente não está previsto como titular fixo, dadas as ambições do Dortmund; para isso, seu desempenho até agora tem sido muito instável e irregular.

    Já Süle deixará o BVB no verão, após quatro anos no clube; o contrato do jogador de 30 anos não será renovado. Como o futuro de Schlotterbeck também ainda é incerto — mesmo que os indícios de uma renovação de contrato tenham se intensificado recentemente —, o BVB teria, com Anton, Bensebaini e Reggiani, promovido da equipe sub-19, apenas três jogadores para a zaga com os quais poderia fazer planos de longo prazo. Portanto, não há dúvida de que é preciso agir.

    A solução poderia vir – como já aconteceu tantas vezes no passado recente – do VfB Stuttgart. Lá, Ramon Hendriks é um jogador extremamente interessante sob contrato, que poderia ajudar o BVB de várias maneiras. Por um lado, o holandês de 24 anos, que o time de Stuttgart contratou há quase dois anos por um preço de barganha de um milhão de euros do Feyenoord Rotterdam, está entre os melhores e mais consistentes zagueiros centrais da atual temporada da Bundesliga. Como o Stuttgart, sob o comando de Sebastian Hoeneß, também atua de vez em quando com uma linha defensiva de três, a posição não seria de forma alguma um terreno desconhecido para Hendriks.

    Além disso, o jogador de 24 anos é extremamente versátil. No VfB, além de atuar como zagueiro central esquerdo, ele já jogou como lateral-esquerdo em uma linha de quatro e até mesmo como lateral-esquerdo em um 3-4-1-2, ou seja, exatamente o sistema que Kovac utiliza em Dortmund. Embora o BVB tenha em Daniel Svensson uma opção extremamente sólida para essa posição, até agora não havia alternativas no elenco. É duvidoso que Kaua Prates, de apenas 17 anos e já contratado para a próxima temporada, consiga preencher essa lacuna de imediato. A contratação do grande talento brasileiro deve ser interpretada, antes de tudo, como uma promessa para o futuro.

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  • Kaishu Sano Mainz 02132026(C)Getty Images

    Ponto a ser reforçado do BVB 2 – Meio-campo defensivo/central: Kovacs é uma "combinação perfeita" ou um supertalento?

    Nos últimos três anos, o BVB gastou um total de 71,5 milhões de euros em transferências para contratar Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer e Salih Özcan. O objetivo de encontrar um sucessor adequado para Jude Bellingham, que se transferiu para o Real Madrid em 2023, ainda não foi alcançado (até o momento). Enquanto Groß já não está mais no clube — no meio do ano, ele retornou ao seu ex-clube, o Brighton & Hove Albion, na Premier League — e Özcan deixará o clube após o término de seu contrato no verão, Chukwuemeka, o irmão mais novo de Bellingham e Sabitzer (ainda) não são os reforços que os dirigentes do BVB possivelmente esperavam.

    Apenas Felix Nmecha, contratado no mesmo verão por 30 milhões de euros do VfL Wolfsburg, finalmente se adaptou após mais de dois anos e meio de adaptação e, pelo menos desde esta temporada, é um pilar muito importante dentro da equipe. Especialmente na defesa, Kovac carece de uma alternativa real na dupla de volantes; afinal, Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka e Sabitzer têm, todos, seus pontos fortes mais no jogo ofensivo ou na construção de jogadas. A partir da próxima temporada, Özcan, o único jogador com mentalidade verdadeiramente defensiva, não estará mais disponível, restando apenas o capitão Can, que, em teoria, também poderia desempenhar essa função, mas, como já mencionado, está afastado por lesão há algum tempo e, de qualquer forma, se destaca mais na zaga.

    Nas últimas semanas e meses, Kennet Eichhorn, do Hertha BSC, foi repetidamente apontado como uma opção. O jogador de apenas 16 anos teve sua grande chance nesta temporada na “Velha Senhora” e, devido ao seu talento, já é considerado uma grande promessa para o futuro. O BVB certamente seria um bom próximo passo na carreira de Eichhorn, sobretudo porque, apesar de sua idade ainda bastante jovem, ele já possui uma maturidade física excepcionalmente boa. Além disso, ele tem uma resistência física impressionante, possui qualidades na abertura de jogadas e não se intimida diante de duelos físicos (7 cartões amarelos em 15 jogos).

    Vantagem absoluta para o BVB: há necessidade na posição de Eichhorn, o jogador de 16 anos poderia assumir diretamente um papel importante em um grande clube e seu contrato, válido até 2029, prevê uma cláusula de rescisão no valor de dez a doze milhões de euros. Foi o que informou a Sky. Isso significa que, caso Book, Kovac e Ricken consigam apresentar a Eichhorn uma perspectiva clara em Dortmund que agrade ao jogador, um verdadeiro golpe de mestre na transferência poderia estar se concretizando a um preço razoável.

    No entanto, a situação se torna problemática quando se olha para a concorrência que o Borussia teria de enfrentar em uma transferência. Embora o FC Bayern já não demonstre mais interesse, ainda há alguns pesos pesados na disputa, como o FC Barcelona, o Manchester United, o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. De qualquer forma, é questionável se uma mudança de clube poderia ocorrer já neste verão. Por um lado, Eichhorn sofreu uma grave lesão no tornozelo em janeiro, e é bem possível que fique fora da temporada. Por outro lado, o Hertha quer a todo custo renovar com o supertalento, o que elevaria significativamente a cláusula de rescisão e tornaria mais provável que ele permaneça pelo menos mais uma temporada na “Velha Senhora”.

    Segundo informações, Kaishu Sano, do 1. FSV Mainz 05, ainda não está na lista do BVB, mas seria uma opção bastante interessante. O japonês de 25 anos é exatamente o tipo de jogador com que um técnico como Kovac sonharia. Forte na marcação, bom no duelo e, além disso, com excelente compreensão do jogo, o que lhe permite antecipar as linhas de passe e fechar espaços com inteligência. Ao mesmo tempo, Sano também sabe o que fazer com a bola nos pés, como se pôde observar de forma impressionante na vitória do Mainz sobre o Eintracht Frankfurt no último fim de semana.

    Lá, ele não só teve participação decisiva na origem dos dois gols, como também deu duas assistências precisas para o companheiro Sheraldo Becker, que por pouco não conseguiu marcar contra o goleiro do SGE, Michael Zetterer, e a trave interna, impedindo Sano de entrar na lista de assistências. Os dois influenciadores de futebol Niklas Levinsohn e Nico Heymer também se manifestaram a favor da transferência do japonês para o BVB em seu podcast '50+2': "Kaishu Sano e Niko Kovac são, na verdade, um 'match made in heaven'. Tudo o que Kovac gostaria de ver como técnico, Sano traz para o campo. Ele é uma oportunidade de mercado que o BVB definitivamente deveria considerar. Se ele tem uma cláusula que diz que pode sair por 30 milhões de euros, então o Dortmund precisa agir.”

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    Ponto a ser reforçado do BVB 3 – Meio-campo ofensivo: um talento da segunda divisão ou um jogador de 40 milhões da Premier League?

    Assim como na zaga e no meio-campo defensivo, também na posição atrás dos atacantes se registra uma saída de destaque neste verão. O contrato de Julian Brandt não será renovado, encerrando assim a passagem do jogador de 29 anos pelo BVB após sete anos juntos. Com exceção de Chukwuemeka, que, no entanto, também pode atuar uma posição mais recuada como parte de uma dupla de volantes e ainda apresenta enormes deficiências físicas (nenhum jogo na carreira com mais de 90 minutos!), quase não há nenhum candidato no elenco atual do BVB que possa assumir o papel de Brandt. Consequentemente, há aqui também uma necessidade urgente de ação, caso Kovac queira manter seu sistema com um meia-atacante atrás de uma dupla de ataque ou dois meio-campistas ofensivos atuando nos espaços laterais atrás de um atacante.

    Nesse sentido, três opções foram cogitadas recentemente: Louey Ben Farhat, do Karlsruher SC; Archie Gray, do Tottenham Hotspur; e Nikola Vlasic, do FC Torino. O primeiro seria a opção claramente mais econômica, com um valor de transferência estimado entre dez e doze milhões de euros, mas precisaria se acostumar com o ritmo da Bundesliga. Em Karlsruhe, o jogador de 19 anos está tendo uma ótima temporada; pelo menos desde seu retorno após uma fratura no metatarso, que o deixou fora de ação do final de agosto até o final de dezembro, ele é parte indispensável do time titular do técnico Christian Eichner, do KSC. Em 13 partidas da segunda divisão, ele marcou cinco gols e deu duas assistências, o que, segundo rumores, também despertou o interesse do Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon e OGC Nice.

    Já para contratar Gray e Vlasic, o time amarelo e preto teria que abrir os bolsos bem mais. Assim como Farhat, o inglês, de 20 anos, ainda é relativamente jovem, mas conta com uma experiência muito maior. Em um time do Spurs que, no geral, tem sido extremamente decepcionante, Gray é um dos poucos destaques. Como o Tottenham ficará de fora das competições internacionais e precisa tomar cuidado para não ser rebaixado, o jogador, que já disputou 16 partidas pela seleção sub-21, dificilmente poderá ser mantido no clube no meio do ano.

    O problema para o BVB: os londrinos estariam pedindo uma quantia nada desprezível pelo jogador de 20 anos – cerca de 35 a 40 milhões de euros estão em jogo. O Dortmund só poderia arcar com uma transferência dessas se outros jogadores deixassem o clube e, por sua vez, gerassem valores de transferência. A venda de Nmecha, que ainda era tema de discussão recentemente, está agora fora de questão após a renovação antecipada de seu contrato, o que deixaria Karim Adeyemi como único candidato possível. Mas, mesmo aqui, as chances provavelmente não são das melhores, já que cada vez mais potenciais compradores estariam desistindo de contratá-lo.

    Vlasic, por sua vez, teria um grande defensor dentro do BVB na pessoa de Kovac. Ele é praticamente uma cópia de Brandt, podendo atuar como meia-atacante, camisa 10 e também na ala esquerda. No Torino, ele é o principal jogador ofensivo ao lado de Giovanni Simeone e está vivendo a melhor temporada de sua carreira, especialmente em termos de gols marcados. Mas ele também não deve sair barato. Embora seu contrato expire em 2027, o clube tem a opção de renová-lo até 2028. O West Ham já chegou a oferecer 30 milhões de euros por Vlasic, e o Torino deve se orientar por esse valor agora. Afinal, segundo o Tuttosport, já teria havido um contato por parte do BVB.

  • Jadon SanchoGetty

    Ponto fraco do BVB 4 – ala ofensiva: será que dois jogadores que retornam vão resolver a situação?

    Caso Adeyemi e o BVB realmente não consigam chegar a um acordo para renovar o contrato, válido até 2027, a venda no próximo verão será praticamente inevitável. Isso, por sua vez, abriria mais uma lacuna no elenco do Dortmund, onde o Borussia já não conta com um elenco exatamente brilhante. Na atual equipe do BVB, Adeyemi é, de fato, o único ala clássico. Mesmo que Kovac, em seu esquema 3-4-2-1, normalmente dispense essa função, a saída de Adeyemi significaria uma perda adicional de variabilidade tática.

    Por um lado, o BVB poderia preencher essa lacuna com recursos próprios, apostando no promissor Julien Duranville após seu retorno do empréstimo ao FC Basel. Pelo menos na Suíça, Duranville parece estar se adaptando bem e se mantendo livre de lesões. O jogador de 19 anos soma dez partidas e duas participações em gols.

    Por outro lado, multiplicam-se os rumores sobre um novo retorno de Jadon Sancho. O ex-ídolo da torcida estará disponível sem custo de transferência no próximo verão, após sua passagem totalmente fracassada pelo Manchester United, o que o torna incrivelmente atraente para o BVB. De acordo com uma reportagem da Sky, o presidente do BVB, Hans-Joachim Watzke, estaria se empenhando “intensamente nos bastidores” para que o inglês volte a vestir a camisa amarela e preta no futuro. Assim, a porta estaria aberta para um retorno, e o Dortmund acredita que Sancho estaria disposto a aceitar uma redução salarial significativa em comparação com seu contrato XXL no Manchester United. Segundo o Bild, Sancho teria que cumprir duas condições para uma transferência para o Dortmund: abrir mão da comissão de assinatura, que é comum no setor, e aceitar um salário anual de no máximo cinco milhões de euros.

    Ricken e Kovac também teriam dado sinais positivos e se mostrado cada vez mais abertos a uma volta. Nas discussões em andamento, os argumentos a favor parecem prevalecer. Resta saber, no entanto, se a chegada do novo diretor esportivo pode ter mudado alguma coisa.

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