Rodri, estrela do Manchester City, é a grande joia com que o Real Madrid pretende encerrar um mercado de transferências revolucionário, com o objetivo de pôr fim a duas temporadas consecutivas sem a conquista de qualquer título.

O jornal "Sport" noticiou que Rodri passou de jogador com relatórios positivos dentro do clube merengue a prioridade máxima, após a conquista do título do Mundial.

E há circunstâncias que fazem o negócio caminhar na direção certa, à espera da assinatura do contrato que porá fim às negociações entre o Real Madrid e o Manchester City.

O capitão da seleção espanhola deseja regressar a Espanha e considera que este é o melhor destino possível para si.

Para Florentino Pérez, presidente do clube merengue, o negócio envolvia algum constrangimento, uma vez que Rodri, que sempre teve a sua admiração, foi uma das cartas eleitorais usadas por Enrique Riquelme, seu adversário nas eleições para a presidência do clube.

Mas as vozes favoráveis à sua contratação transformaram-se em consenso dentro de Valdebebas, onde o treinador José Mourinho também deu o seu aval para a concretização do negócio.