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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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O negócio embaraçoso de Pérez: Rodri está prestes a assinar pelo Real

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Rodri, estrela do Manchester City, é a grande joia com que o Real Madrid pretende encerrar um mercado de transferências revolucionário, com o objetivo de pôr fim a duas temporadas consecutivas sem a conquista de qualquer título. 

O jornal "Sport" noticiou que Rodri passou de jogador com relatórios positivos dentro do clube merengue a prioridade máxima, após a conquista do título do Mundial.

E há circunstâncias que fazem o negócio caminhar na direção certa, à espera da assinatura do contrato que porá fim às negociações entre o Real Madrid e o Manchester City. 

O capitão da seleção espanhola deseja regressar a Espanha e considera que este é o melhor destino possível para si.

Para Florentino Pérez, presidente do clube merengue, o negócio envolvia algum constrangimento, uma vez que Rodri, que sempre teve a sua admiração, foi uma das cartas eleitorais usadas por Enrique Riquelme, seu adversário nas eleições para a presidência do clube. 

Mas as vozes favoráveis à sua contratação transformaram-se em consenso dentro de Valdebebas, onde o treinador José Mourinho também deu o seu aval para a concretização do negócio.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    O Real Madrid planeia contratar Rodri por 45 milhões de euros

    A próxima semana será decisiva para o Real Madrid, que procura fechar dois negócios que considera estratégicos. 

    No caso de Rodri, a importância do negócio reside em dotar a equipa de um médio organizador de que sentiu falta nos últimos anos. O jogador está ligado por contrato ao City até 2027, e o valor do acordo final determinará a data da concretização da sua transferência.

    Inicialmente, falou-se em valores superiores a 70 milhões de euros, alguns dos quais tinham como objetivo afastar os interessados, mas o plano atual passa por fechar o negócio por 45 milhões de euros, além de variáveis, com a assinatura de um contrato até 2030 para distribuir o custo da contratação por vários anos. 

    Esta operação é independente do negócio de Yan Diomande, estrela do Leipzig, que está próximo de se concretizar por 120 milhões de euros, negócio esse que Florentino prometeu durante a sua campanha eleitoral.

    A agência "Roc Nation" está por trás dos principais movimentos do Real Madrid no mercado de transferências, tendo o clube conseguido impor o seu ritmo em vários negócios apesar da presença de concorrentes, como o Paris Saint-Germain. 

    O clube francês também tinha manifestado interesse na contratação de Rodri, que passa atualmente as suas férias de verão e reflete sobre o seu futuro.

    • Publicidade
  • rodri(C)Getty Images

    Real Madrid corre contra o tempo para fechar a contratação de Rodri

    O Real Madrid trabalha para fechar o negócio antes do regresso de Rodri à pré-temporada com o Manchester City.

    Enzo Maresca, que sucedeu a Pep Guardiola no comando do City, afirmou: "Vai ser operado na segunda-feira e precisa de férias; precisa de descanso e de recuperação, e depois voltará para nós".

    Espera-se que o futuro de Rodri seja definido nos próximos dias através de um acordo entre dois clubes que já concretizaram negócios entre si, entre eles a transferência de Brahim Díaz. 

    Rodri deixou o campeonato espanhol em 2019, rumo à Premier League.

    O jogador espanhol desempenhará um papel central no novo projeto de Mourinho, e a sua contratação representará um duro golpe para o Real Madrid, que mudou a sua postura em relação ao jogador após um Mundial que dissipou todas as dúvidas relacionadas com a sua idade ou o seu histórico de lesões.

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