O momento da verdade: leitores do Kooora preveem o vencedor da Bola de Ouro

Com a aproximação do momento da verdade, a expectativa não se limita aos jogadores candidatos à Bola de Ouro, nem para nas previsões de jornalistas e analistas, mas se estende também à torcida que acompanhou uma temporada repleta de disputa e que, por sua vez, tem seus próprios nomes favoritos e suas próprias contas sobre quem será o vencedor do prêmio individual mais importante do futebol.
E, após a repercussão que teve o tema da votação dos editores da Kooora sobre o vencedor da Bola de Ouro (leia clicando aqui), os pedidos dos leitores vieram para abrir as portas a uma nova experiência, desta vez tendo o público como protagonista e dono da palavra.