O momento da verdade: leitores do Kooora preveem o vencedor da Bola de Ouro

Atendendo aos pedidos e comentários dos leitores, o site Kooora abre espaço para que seus seguidores participem do palpite sobre a identidade do vencedor da Bola de Ouro, por meio dos comentários neste tópico, em uma oportunidade de expressar suas opiniões e compartilhar suas indicações antes do anúncio oficial do nome do premiado.

E a ideia é simples: escrevam nos comentários o nome do jogador que vocês acham que vencerá a Bola de Ouro, e compartilhem conosco os motivos da sua escolha, se assim desejarem.

Vocês apostam em Kylian Mbappé? Ou acham que Harry Kane, Lamine Yamal ou algum dos demais indicados terá a palavra final? Ou será que vocês têm outro nome que acreditam ser capaz de decidir a disputa?

Não queremos impor um nome específico nem direcionar as escolhas dos leitores para um candidato determinado, mas deixamos o espaço aberto a todos, para que o resultado seja um reflexo verdadeiro dos palpites compartilhados pelos seguidores do site.



