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O momento da verdade: leitores do Kooora preveem o vencedor da Bola de Ouro

Especiais e Opinião
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
England
Espanha
França
Argentina
Geórgia

Quem receberá a grande honra?

Com a aproximação do momento da verdade, a expectativa não se limita aos jogadores candidatos à Bola de Ouro, nem para nas previsões de jornalistas e analistas, mas se estende também à torcida que acompanhou uma temporada repleta de disputa e que, por sua vez, tem seus próprios nomes favoritos e suas próprias contas sobre quem será o vencedor do prêmio individual mais importante do futebol.

E, após a repercussão que teve o tema da votação dos editores da Kooora sobre o vencedor da Bola de Ouro (leia clicando aqui), os pedidos dos leitores vieram para abrir as portas a uma nova experiência, desta vez tendo o público como protagonista e dono da palavra.

  • Desta vez, a vez é dos leitores do Kooora

    Atendendo aos pedidos e comentários dos leitores, o site Kooora abre espaço para que seus seguidores participem do palpite sobre a identidade do vencedor da Bola de Ouro, por meio dos comentários neste tópico, em uma oportunidade de expressar suas opiniões e compartilhar suas indicações antes do anúncio oficial do nome do premiado.

    E a ideia é simples: escrevam nos comentários o nome do jogador que vocês acham que vencerá a Bola de Ouro, e compartilhem conosco os motivos da sua escolha, se assim desejarem.

    Vocês apostam em Kylian Mbappé? Ou acham que Harry Kane, Lamine Yamal ou algum dos demais indicados terá a palavra final? Ou será que vocês têm outro nome que acreditam ser capaz de decidir a disputa?

    Não queremos impor um nome específico nem direcionar as escolhas dos leitores para um candidato determinado, mas deixamos o espaço aberto a todos, para que o resultado seja um reflexo verdadeiro dos palpites compartilhados pelos seguidores do site.


  • Após o anúncio do vencedor: voltaremos com os resultados

    A experiência não vai se limitar a reunir os comentários; após o anúncio oficial do vencedor da Bola de Ouro, o Kooora voltará às participações que chegaram sobre este tema, para contabilizar as previsões dos leitores e saber quantos participantes acertaram em sua escolha, em comparação com aqueles que indicaram outros nomes.

    Vamos trabalhar para converter essas previsões em percentuais aproximados que mostrem o nível de apoio que cada candidato recebeu entre os participantes, além de calcular o percentual de leitores que previram corretamente o nome do vencedor real.

    Em um tópico separado, publicaremos o resultado dessa experiência, para revelar quais nomes lideraram as previsões dos leitores, qual foi o percentual de previsões corretas, e se o público do Kooora conseguiu ler o cenário antes do momento decisivo, ou se o resultado final foi diferente da maioria das indicações.

  • Compartilhem suas previsões agora

    A bola está com vocês! Escrevam nos comentários o nome do seu candidato à conquista da Bola de Ouro e acompanhem conosco o que os resultados revelarão após o anúncio oficial.

    Suas previsões podem estar mais próximas da realidade do que imaginam, e a surpresa pode trazer um nome que não recebeu o maior apoio.

    De todo modo, suas participações serão uma parte valiosa de uma experiência interativa cujos resultados e números traremos de volta para vocês, para vermos juntos até que ponto os leitores do Kooora conseguiram prever a identidade do vencedor do prêmio.



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