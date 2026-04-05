Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

O "Mia san Mia" chegou à "Uno-Connection" do Bayern de Munique: que venha o Real Madrid!

Bundesliga
Especiais e Opinião
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
L. Karl
T. Bischof

O fato de Tom Bischof e Lennart Karl terem virado o jogo do FC Bayern em Friburgo foi notável, mas não muito surpreendente. O que eles disseram sobre isso depois, porém, já foi. O que isso pode significar para o próximo confronto contra o Real Madrid.

O mais surpreendente nos dois gols do FC Bayern de Munique contra o SC Freiburg nos acréscimos — e na explosão de júbilo que se seguiu pela vitória na 28ª rodada da Bundesliga — não foi o fato de eles terem sido marcados. 

Essa vitória por 3 a 2 no último segundo contra o Freiburg, que jogou de forma brilhante, merecidamente liderava por 2 a 0, mas acabou ficando cada vez mais cansado, foi provavelmente o menos surpreendente nesses gols de virada no final da prorrogação; o FC Bayern de Munique está em uma forma monstruosa nessas primeiras semanas do ano.


  • Karl & Bischofgetty

    O fato de os dois artilheiros, Tom Bischof e Lennart Karl, pertencerem à famosa e controversa “Uno-Connection” — da qual também faz parte Aleksandar Pavlovic —, e de esses jovens jogadores do clube campeão preferirem jogar o jogo de cartas Uno, extremamente popular não só entre crianças e avós, em vez de jogar Fortnite, e de serem dos jogadores mais jovens do Bayern, foi notável, mas não necessariamente surpreendente. Já se escreveu bastante sobre a obsessão por jovens de Vincent Kompany. O que foi surpreendente, porém, foi que foram três gols anunciados. 

    No caso do autor de dois gols, Tom Bischof, foi necessária uma orientação do volante. “Antes do jogo, Jo Kimmich ainda disse que eu deveria, por favor, finalmente chutar para o gol”, disse Bischof depois à DAZN. Nos treinos, ele fazia isso regularmente, mas nas partidas ele raramente chegava às posições certas para seus chutes de longa distância, explicou Bischof, justificando por que demorou até sua 33ª partida oficial nesta temporada pelo time de Munique para que ele pudesse marcar seus primeiros gols pelo campeão recordista.

    Em Freiburg, Bischof, escalado nominalmente como lateral-esquerdo, de fato havia chegado a espaços promissores logo no início da partida; quando o time de Munique, que no início atuava de forma muito hesitante e imprecisa, se tornava perigoso, era quase sempre por meio dele e com ele. 


    • Publicidade
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BREMEN-BAYERN MUNICHAFP

    Lennart Karl havia previsto o centésimo gol do FC Bayern de Munique nesta temporada

    Para Lennart Karl, que acabara de completar 18 anos e, embora fosse dois anos e meio mais novo que Bischof, já havia marcado quatro gols pelo time de Munique e sempre se destacou por sua autoconfiança extraordinária, bastou pura autosugestão. “Sim, foi realmente uma sensação muito, muito incrível para mim. Marcar no último minuto é algo muito especial. Na verdade, eu já estava pensando o tempo todo em tirar a camisa e, de alguma forma, isso realmente aconteceu. Felizmente, meu pé direito funcionou na jogada, a bola entrou e foi simplesmente uma sensação indescritível”, disse ele à Sky e esclareceu, diante da pergunta um tanto incrédula sobre se ele havia de alguma forma previsto seu gol: “Sim, eu tinha de alguma forma a sensação de que hoje marcaria um gol. Então, claro, foi perfeito que tenha acontecido exatamente assim. Entrei, marquei e deu certo.”

    Na DAZN, Karl, que marcou o centésimo gol do Bayern na Bundesliga nesta temporada, chegou a comentar que no time está prevalecendo uma espécie de sensação de invencibilidade. “No vestiário, já conversamos sobre isso: com essa atitude, podemos vencer qualquer adversário. Não importa se é na Bundesliga ou na Liga dos Campeões. Basta dar tudo de si e, assim, podemos vencer qualquer adversário”, disse ele. 

  • tom bischof fc bayern münchengetty

    Os jogadores do FC Bayern de Munique aprenderam a sofrer

    Isso é bom, pois o próximo adversário é o Real Madrid, e já se passaram alguns anos desde a época em que o time de Munique — e, acima de tudo, Oliver Kahn — era considerado a “bestia negra” dos madrilenos, um adversário final extremamente difícil de derrotar.

    No último confronto, nas semifinais da Liga dos Campeões de 2024, o Real se impôs com bastante sorte após um empate em 2 a 2 na partida de ida; o Bayern havia aberto o placar com Davies, mas Joselu virou o jogo com dois gols aos 88 minutos e nos acréscimos. O Real fez o que sempre faz e acabou conquistando a taça com uma vitória por 2 a 0 na final contra o Borussia Dortmund.  

    Naquela época, para o Bayern de Thomas Tuchel, a Liga dos Campeões servia basicamente apenas para salvar uma temporada bastante desastrosa. Agora, os muniquenses viajam para Madri não apenas como monstros da mentalidade, em que o “Mia san Mia” já atingiu até mesmo as jovens estrelas, mas também como a equipe mais eficiente e em melhor forma do continente. Como um time que não apenas marca gols em série e atropela seus adversários, mas também como uma equipe que, recentemente, aprendeu a sofrer – e, no final, ainda assim vencer. 


  • FC Bayern - Calendário: Próximos jogos

    Data

    Hora

    Encontro

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB