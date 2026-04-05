O "Mia san Mia" chegou à "Uno-Connection" do Bayern de Munique: que venha o Real Madrid!

O fato de os dois artilheiros, Tom Bischof e Lennart Karl, pertencerem à famosa e controversa “Uno-Connection” — da qual também faz parte Aleksandar Pavlovic —, e de esses jovens jogadores do clube campeão preferirem jogar o jogo de cartas Uno, extremamente popular não só entre crianças e avós, em vez de jogar Fortnite, e de serem dos jogadores mais jovens do Bayern, foi notável, mas não necessariamente surpreendente. Já se escreveu bastante sobre a obsessão por jovens de Vincent Kompany. O que foi surpreendente, porém, foi que foram três gols anunciados.

No caso do autor de dois gols, Tom Bischof, foi necessária uma orientação do volante. “Antes do jogo, Jo Kimmich ainda disse que eu deveria, por favor, finalmente chutar para o gol”, disse Bischof depois à DAZN. Nos treinos, ele fazia isso regularmente, mas nas partidas ele raramente chegava às posições certas para seus chutes de longa distância, explicou Bischof, justificando por que demorou até sua 33ª partida oficial nesta temporada pelo time de Munique para que ele pudesse marcar seus primeiros gols pelo campeão recordista.

Em Freiburg, Bischof, escalado nominalmente como lateral-esquerdo, de fato havia chegado a espaços promissores logo no início da partida; quando o time de Munique, que no início atuava de forma muito hesitante e imprecisa, se tornava perigoso, era quase sempre por meio dele e com ele.



