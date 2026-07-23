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O método da cenoura e do pau: Bastoni faz olhinhos ao Real Madrid e a Mourinho

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A. Bastoni
J. Mourinho
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As declarações de Túlio Tinti, agente de Alessandro Bastoni, defensor do Inter de Milão, funcionam como uma mensagem clara para os clubes interessados nos seus serviços neste verão.

Tinti afirmou, em declarações à rede italiana Sky Sport: "Ainda faltam dois anos no contrato de Bastoni com o Inter, ele gosta das cores do clube e não pensa atualmente em transferir-se para qualquer outra equipa".

E acrescentou: "Mas se, no futuro, surgir um clube que satisfaça o Inter e o jogador, podemos discutir o assunto; contudo, atualmente não existe nada de concreto que aponte para a existência de negociações reais".

O jornal "AS" noticiou que Bastoni figura na lista de interesses de José Mourinho, treinador do Real Madrid.

O jornal esclareceu que o agente de Bastoni usou a técnica do "pau e da cenoura" nas suas declarações sobre o jogador.

Tinti deixou a porta aberta à possibilidade de saída de Bastoni do Inter de Milão neste verão: se chegar uma proposta que satisfaça o jogador e o clube, as negociações irão começar.

Quanto ao Real Madrid, até ao momento não fez qualquer movimento pelo defensor italiano que consta na lista de nomes preferidos por Mourinho. Para avançar com qualquer novo negócio, o clube merengue precisa primeiro de vender um jogador, algo que se aplica igualmente às duas posições que Mourinho pretende reforçar: a defesa central e o meio-campo.

O treinador português dispõe atualmente de 5 defensores nesta posição: o recém-chegado Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio e Militão.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    Opção Bastoni até o fim

    Se a atual composição da equipa se alterar, a opção de contratar Bastoni continuará em cima da mesa para o Real Madrid até ao fecho do mercado de transferências.

    Mourinho admira a solidez do jogador italiano e a sua capacidade de fazer sair a bola desde trás, além da sua vasta experiência, pois trata-se de um jogador completo ao mais alto nível. Bastoni fez ainda parte da seleção de Itália que se sagrou campeã do Euro 2020.

    Por seu lado, o Inter de Milão também dá a entender que, apesar da grande importância de Bastoni nos planos do treinador Cristian Chivu, estaria disposto a ouvir uma proposta adequada.

    O site "Transfermarkt" estima o valor de mercado de Bastoni em cerca de 65 milhões de euros, enquanto o clube italiano fixa um montante próximo dos 70 milhões de euros como ponto de partida para as negociações.

    Bastoni está ligado a um contrato que se estende até 2028 e aufere um salário anual líquido de 5,5 milhões de euros.

    Relatos da imprensa indicaram ainda que o jogador foi recentemente associado a um caso cujos alegados factos remontam a 2020, uma questão que continua a ser objeto de acompanhamento jurídico, de acordo com o que foi noticiado. E, se este caso não for resolvido, poderá afetar o eventual interesse do Real Madrid em contratá-lo no futuro.

    À parte disso, as relações entre o Real Madrid e o Inter de Milão parecem bastante boas, sobretudo após a transferência de Dumfries por 20 milhões de euros, além da visita de dirigentes do clube italiano ao estádio Santiago Bernabéu para assistir a um "classic match".

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