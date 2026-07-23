As declarações de Túlio Tinti, agente de Alessandro Bastoni, defensor do Inter de Milão, funcionam como uma mensagem clara para os clubes interessados nos seus serviços neste verão.

Tinti afirmou, em declarações à rede italiana Sky Sport: "Ainda faltam dois anos no contrato de Bastoni com o Inter, ele gosta das cores do clube e não pensa atualmente em transferir-se para qualquer outra equipa".

E acrescentou: "Mas se, no futuro, surgir um clube que satisfaça o Inter e o jogador, podemos discutir o assunto; contudo, atualmente não existe nada de concreto que aponte para a existência de negociações reais".

O jornal "AS" noticiou que Bastoni figura na lista de interesses de José Mourinho, treinador do Real Madrid.

O jornal esclareceu que o agente de Bastoni usou a técnica do "pau e da cenoura" nas suas declarações sobre o jogador.

Tinti deixou a porta aberta à possibilidade de saída de Bastoni do Inter de Milão neste verão: se chegar uma proposta que satisfaça o jogador e o clube, as negociações irão começar.

Quanto ao Real Madrid, até ao momento não fez qualquer movimento pelo defensor italiano que consta na lista de nomes preferidos por Mourinho. Para avançar com qualquer novo negócio, o clube merengue precisa primeiro de vender um jogador, algo que se aplica igualmente às duas posições que Mourinho pretende reforçar: a defesa central e o meio-campo.

O treinador português dispõe atualmente de 5 defensores nesta posição: o recém-chegado Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asensio e Militão.