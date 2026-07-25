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O Manchester United pode usar Marcus Rashford como moeda de troca, já que os Red Devils de olho na contratação de uma estrela da Roma avaliada em €60 milhões
O United tem como alvo a contratação de Kone por 60 milhões de euros
O United está de olho no craque da Roma, Kone, na tentativa de injetar energia renovada em seu meio-campo. O jogador da seleção francesa — que disputou cinco partidas durante a campanha da França, que terminou em quarto lugar na Copa do Mundo — está atualmente em um período de descanso pós-torneio antes de se juntar novamente ao elenco de Gian Piero Gasperini para a temporada da Série A. No entanto, há uma sensação crescente em Roma de que sua permanência no clube pode ser apenas temporária, antes de uma transferência definitiva.
De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, a Roma está enfrentando restrições do Fair Play Financeiro que limitam severamente suas opções de contratação. A venda de Kone proporcionaria a liquidez necessária para outros alvos, mas os italianos mantêm firme a avaliação em torno de € 60 milhões. Embora tanto o United quanto o Al-Ahli tenham manifestado interesse no dinâmico meio-campista, os Red Devils estariam hesitando diante do alto preço pedido, enquanto debates internos continuam em Old Trafford.
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Rashford foi proposto como possível isca
Para diminuir a diferença de avaliação, o United poderia, potencialmente, incluir Rashford como moeda de troca nas negociações. O ponta inglês tem sido alvo de críticas por causa de seu desempenho e, teoricamente, proporcionaria a Gasperini a qualidade ofensiva de alto nível que ele almeja para o sistema da Roma. No entanto, qualquer tentativa de contratação do atacante é complicada por seu salário exorbitante, que gira em torno de € 11 milhões líquidos por temporada — um valor muito além do orçamento do clube da Série A.
Dada a disparidade financeira, um acordo envolvendo Rashford provavelmente exigiria um complexo acordo de empréstimo, com o clube da Premier League arcando com uma parte significativa de seu salário. Embora o Telegraph informe que discussões internas estejam em andamento, tal fórmula continua sendo difícil de ser concretizada.
Dúvidas internas em Old Trafford
Apesar do contato inicial positivo com os representantes de Koné, a contratação ainda não recebeu aprovação unânime da diretoria do United. Alguns tomadores de decisão mostram-se cautelosos em investir 60 milhões de euros em um único jogador, quando outras áreas exigem investimento — mesmo com o clube permanecendo ativo na janela de transferências, tendo já garantido a contratação de Youri Tielemans, do Aston Villa, Andrey Santos, do Chelsea, e Tynan Thompson, do Tottenham.
O próprio Koné estaria interessado em uma transferência para a Premier League, embora um retorno à França para jogar pelo PSG também seja uma opção atraente para ele. Tendo se transferido do Borussia Mönchengladbach para a Roma no verão de 2024, com contrato válido até 2029, o meio-campista marcou dois gols e deu três assistências em 37 partidas em todas as competições na última temporada. Embora seus representantes continuem abertos a outras opções, o encanto de Old Trafford é um grande atrativo.
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A Roma olha além da venda
Enquanto a saga de Kone continua, a Roma está se preparando para todas as eventualidades, incluindo negociações com o RB Leipzig por Antonio Nusa. Caso uma transação em dinheiro ou uma troca envolvendo Rashford não se concretize, a Roma precisará explorar outras vendas para cumprir as regras do FFP. Rashford — que marcou 14 gols e deu 14 assistências em 49 partidas durante um empréstimo ao Barcelona na última temporada, quando o time conquistou a La Liga, antes que os catalães decidissem não comprá-lo definitivamente — continua sendo um fator-chave nessas negociações complexas.
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