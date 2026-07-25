O Manchester United pode usar Marcus Rashford como moeda de troca, já que os Red Devils de olho na contratação de uma estrela da Roma avaliada em €60 milhões

O United está de olho no craque da Roma, Kone, na tentativa de injetar energia renovada em seu meio-campo. O jogador da seleção francesa — que disputou cinco partidas durante a campanha da França, que terminou em quarto lugar na Copa do Mundo — está atualmente em um período de descanso pós-torneio antes de se juntar novamente ao elenco de Gian Piero Gasperini para a temporada da Série A. No entanto, há uma sensação crescente em Roma de que sua permanência no clube pode ser apenas temporária, antes de uma transferência definitiva.

De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, a Roma está enfrentando restrições do Fair Play Financeiro que limitam severamente suas opções de contratação. A venda de Kone proporcionaria a liquidez necessária para outros alvos, mas os italianos mantêm firme a avaliação em torno de € 60 milhões. Embora tanto o United quanto o Al-Ahli tenham manifestado interesse no dinâmico meio-campista, os Red Devils estariam hesitando diante do alto preço pedido, enquanto debates internos continuam em Old Trafford.







