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O Manchester United é alertado contra uma decisão “absolutamente ridícula” em relação a Michael Carrick, enquanto os Red Devils se preparam para anunciar o próximo técnico permanente
O sucesso temporário exige uma recompensa permanente
Carrick transformou o clima no United desde que assumiu o cargo em substituição a Ruben Amorim, e os apelos para que ele assuma o comando em tempo integral estão se tornando cada vez mais intensos. Após uma vitória esmagadora por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, com Matheus Cunha marcando o gol da vitória, os Red Devils abriram uma vantagem significativa na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. A vitória marca a oitava conquista de Carrick em 12 jogos, uma sequência que lhe rendeu 26 pontos — mais do que qualquer outro técnico da Premier League nesse período.
O ex-meio-campista do United, Hargreaves, acredita que as evidências agora são irrefutáveis. Em entrevista à TNT Sports, ele afirmou que a busca do clube por um novo técnico deve começar e terminar com o homem que atualmente está no banco de reservas. “Ele provou que é capaz de fazer o trabalho”, disse Hargreaves. “Desde que assumiu o comando, eles têm sido o melhor time da Premier League. Derrotaram o Man City e o Arsenal, os dois melhores times desta divisão. Ele mostrou que sabe montar um plano de jogo baseado no contra-ataque; obviamente, hoje eles fizeram algo semelhante.”
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Comentaristas expressam indignação com possível afronta
A possibilidade de o United procurar outras opções neste verão foi recebida com descrença por quem acompanha a evolução tática do clube. Cole, ícone do Chelsea, foi particularmente contundente quanto à ideia de a diretoria dos Red Devils deixar Carrick de lado para contratar alguém de fora. “Realisticamente, acho que está garantido”, disse ele. “É absurdo pensar em não dar o cargo a ele. Ele chegou, conquistou mais pontos do que qualquer outra pessoa em qualquer outro time. O que mais se pode fazer? Seria simplesmente absurdo, não seria uma aposta, seria simplesmente absurdo [não dar o cargo a ele], ele já provou isso.”
Hargreaves concordou com esses sentimentos, acrescentando: “Carrick entende os jogadores e é provavelmente por isso que ele está lá. Ele entende a pressão de jogar por este clube de futebol. Ele coloca os rapazes nas posições certas onde eles precisam jogar para ter sucesso e eles se saem melhor em todos os aspectos. Portanto, não dar a ele o cargo depois de já ter dado, provavelmente no momento em que você menos esperava, seria totalmente ridículo.”
Carrick fala abertamente sobre o seu futuro em Old Trafford
Enquanto os comentaristas falam por ele, o próprio Carrick tem se mantido profissional, embora não tenha escondido seu carinho pelo cargo. O ex-jogador da seleção inglesa admitiu que deseja ficar no cargo por muito tempo, mesmo que continue à mercê da decisão final da diretoria. “Adoro estar aqui. Entendo a situação, está um pouco fora do meu controle”, admitiu Carrick. “Você quer fazer parte de noites como esta, de momentos especiais, construir uma equipe. Não tenho um prazo definido.”
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Construindo uma base de sucesso
A reviravolta sob o comando de Carrick tem sido simplesmente notável, com o técnico interino somando 26 pontos desde sua chegada — mais do que qualquer outro treinador da divisão nesse período. Ele tem se concentrado em restaurar o ânimo e garantir que o elenco respeite a importância de representar o clube.
“Fazer com que se sintam bem, fazer com que entendam e valorizem jogar por este grande clube”, explicou Carrick. “Às vezes é fácil esquecer isso e a posição em que estamos. E, então, tentar colocá-los em uma formação que agradasse a todos. Acho que podemos jogar melhor, acho que ainda temos muito a evoluir. Temos bons jogadores, um bom elenco, e só queremos continuar melhorando. Podemos jogar melhor, há muito a ser desenvolvido, mas temos resultados para criar impulso e uma base. Não vamos nos empolgar demais, mas vamos aproveitar o resultado desta noite.”