O Manchester United é alertado contra uma decisão “absolutamente ridícula” em relação a Michael Carrick, enquanto os Red Devils se preparam para anunciar o próximo técnico permanente

Carrick transformou o clima no United desde que assumiu o cargo em substituição a Ruben Amorim, e os apelos para que ele assuma o comando em tempo integral estão se tornando cada vez mais intensos. Após uma vitória esmagadora por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, com Matheus Cunha marcando o gol da vitória, os Red Devils abriram uma vantagem significativa na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. A vitória marca a oitava conquista de Carrick em 12 jogos, uma sequência que lhe rendeu 26 pontos — mais do que qualquer outro técnico da Premier League nesse período.

O ex-meio-campista do United, Hargreaves, acredita que as evidências agora são irrefutáveis. Em entrevista à TNT Sports, ele afirmou que a busca do clube por um novo técnico deve começar e terminar com o homem que atualmente está no banco de reservas. “Ele provou que é capaz de fazer o trabalho”, disse Hargreaves. “Desde que assumiu o comando, eles têm sido o melhor time da Premier League. Derrotaram o Man City e o Arsenal, os dois melhores times desta divisão. Ele mostrou que sabe montar um plano de jogo baseado no contra-ataque; obviamente, hoje eles fizeram algo semelhante.”