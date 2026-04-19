Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O Manchester United é alertado contra uma decisão “absolutamente ridícula” em relação a Michael Carrick, enquanto os Red Devils se preparam para anunciar o próximo técnico permanente

M. Carrick
Manchester United
Premier League
Chelsea x Manchester United

Os ex-jogadores da seleção inglesa Joe Cole e Owen Hargreaves enviaram uma mensagem clara à diretoria do Manchester United sobre a vaga de treinador do clube. Após uma sequência de bons resultados sob o comando de Michael Carrick, os especialistas insistem que não confirmar o técnico interino no cargo seria um erro grave por parte do clube de Old Trafford.

  • O sucesso temporário exige uma recompensa permanente

    Carrick transformou o clima no United desde que assumiu o cargo em substituição a Ruben Amorim, e os apelos para que ele assuma o comando em tempo integral estão se tornando cada vez mais intensos. Após uma vitória esmagadora por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, com Matheus Cunha marcando o gol da vitória, os Red Devils abriram uma vantagem significativa na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. A vitória marca a oitava conquista de Carrick em 12 jogos, uma sequência que lhe rendeu 26 pontos — mais do que qualquer outro técnico da Premier League nesse período.

    O ex-meio-campista do United, Hargreaves, acredita que as evidências agora são irrefutáveis. Em entrevista à TNT Sports, ele afirmou que a busca do clube por um novo técnico deve começar e terminar com o homem que atualmente está no banco de reservas. “Ele provou que é capaz de fazer o trabalho”, disse Hargreaves. “Desde que assumiu o comando, eles têm sido o melhor time da Premier League. Derrotaram o Man City e o Arsenal, os dois melhores times desta divisão. Ele mostrou que sabe montar um plano de jogo baseado no contra-ataque; obviamente, hoje eles fizeram algo semelhante.”

    • Publicidade
  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comentaristas expressam indignação com possível afronta

    A possibilidade de o United procurar outras opções neste verão foi recebida com descrença por quem acompanha a evolução tática do clube. Cole, ícone do Chelsea, foi particularmente contundente quanto à ideia de a diretoria dos Red Devils deixar Carrick de lado para contratar alguém de fora. “Realisticamente, acho que está garantido”, disse ele. “É absurdo pensar em não dar o cargo a ele. Ele chegou, conquistou mais pontos do que qualquer outra pessoa em qualquer outro time. O que mais se pode fazer? Seria simplesmente absurdo, não seria uma aposta, seria simplesmente absurdo [não dar o cargo a ele], ele já provou isso.”

    Hargreaves concordou com esses sentimentos, acrescentando: “Carrick entende os jogadores e é provavelmente por isso que ele está lá. Ele entende a pressão de jogar por este clube de futebol. Ele coloca os rapazes nas posições certas onde eles precisam jogar para ter sucesso e eles se saem melhor em todos os aspectos. Portanto, não dar a ele o cargo depois de já ter dado, provavelmente no momento em que você menos esperava, seria totalmente ridículo.”

  • Carrick fala abertamente sobre o seu futuro em Old Trafford

    Enquanto os comentaristas falam por ele, o próprio Carrick tem se mantido profissional, embora não tenha escondido seu carinho pelo cargo. O ex-jogador da seleção inglesa admitiu que deseja ficar no cargo por muito tempo, mesmo que continue à mercê da decisão final da diretoria. “Adoro estar aqui. Entendo a situação, está um pouco fora do meu controle”, admitiu Carrick. “Você quer fazer parte de noites como esta, de momentos especiais, construir uma equipe. Não tenho um prazo definido.”

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Construindo uma base de sucesso

    A reviravolta sob o comando de Carrick tem sido simplesmente notável, com o técnico interino somando 26 pontos desde sua chegada — mais do que qualquer outro treinador da divisão nesse período. Ele tem se concentrado em restaurar o ânimo e garantir que o elenco respeite a importância de representar o clube.

    “Fazer com que se sintam bem, fazer com que entendam e valorizem jogar por este grande clube”, explicou Carrick. “Às vezes é fácil esquecer isso e a posição em que estamos. E, então, tentar colocá-los em uma formação que agradasse a todos. Acho que podemos jogar melhor, acho que ainda temos muito a evoluir. Temos bons jogadores, um bom elenco, e só queremos continuar melhorando. Podemos jogar melhor, há muito a ser desenvolvido, mas temos resultados para criar impulso e uma base. Não vamos nos empolgar demais, mas vamos aproveitar o resultado desta noite.”

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE