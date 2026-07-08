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O Manchester City confirma o retorno do ex-goleiro como parte da comissão técnica de Enzo Maresca
Caballero volta ao Etihad
Caballero está de volta ao City, com o clube da Premier League confirmando que o argentino passou a integrar a comissão técnica da equipe principal de Maresca. Caballero é um rosto conhecido da torcida do City, tendo defendido o clube entre 2014 e 2017, disputando 48 partidas e se tornando o herói na famosa disputa de pênaltis da final da Copa da Liga de 2015-16 contra o Liverpool.
O ex-goleiro e Maresca mantêm uma relação profissional de longa data, tendo jogado juntos anteriormente no Málaga, sob o comando do ex-técnico do City, Manuel Pellegrini. Caballero agora assume sua nova função de treinador ao lado de outra figura que retorna ao clube, Danny Walker, que já trabalhou na Academia do City antes de seguir Maresca para o Leicester City e o Chelsea.
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Vitiello é nomeado assistente técnico
À frente dos recém-chegados está Roberto Vitiello, que foi oficialmente nomeado assistente técnico de Maresca. O italiano de 43 anos tem uma longa carreira como jogador em seu país natal, tendo atuado por times como Parma, Vicenza e Palermo, onde se encontrou pela primeira vez com Maresca como companheiro de equipe.
Desde então, Vitiello tornou-se um braço direito de confiança do novo técnico do City. Depois de iniciar sua trajetória como técnico na Fiorentina, ele trabalhou ao lado de Maresca durante passagens pelo Parma, Leicester e Chelsea, garantindo uma transição tranquila agora que assumem juntos o comando no Etihad, após a contratação de Maresca por um contrato de três anos.
Confirmada a equipe técnica completa
Além do retorno sensacional de Caballero, o City reformulou sua estrutura de apoio com várias contratações importantes. Michele De Bernardin foi contratado como o novo coordenador de goleiros, enquanto Marcos Alvarez assume as responsabilidades de preparador físico da equipe principal para garantir que o elenco permaneça em plena forma.
Denis Silva passa a integrar a comissão técnica como treinador da equipe principal, enquanto Javier Molina foi contratado como novo analista tático. Esse grupo forma uma unidade especializada que já trabalhou extensivamente com Maresca no passado, criada para implementar a filosofia tática específica do técnico de forma rápida e eficaz.
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Continuidade no corpo técnico
Embora Maresca tenha trazido uma nova leva de talentos, haverá elementos de continuidade na comissão técnica. O clube confirmou que o treinador de jogadas ensaiadas, James French, e o treinador de goleiros, Richard Wright, permanecerão em seus cargos, tendo desempenhado essas funções durante toda a temporada 2025-26.
Maresca enfrenta um desafio monumental ao suceder Pep Guardiola, que passou uma década brilhante no clube conquistando todos os troféus possíveis, com destaque para seis títulos da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões. Além disso, Maresca tem uma missão exigente: trazer de volta o troféu da Premier League para a vitrine do clube, depois que ele escapou nas duas últimas temporadas.
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