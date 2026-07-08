O Manchester City confirma o retorno do ex-goleiro como parte da comissão técnica de Enzo Maresca

Caballero está de volta ao City, com o clube da Premier League confirmando que o argentino passou a integrar a comissão técnica da equipe principal de Maresca. Caballero é um rosto conhecido da torcida do City, tendo defendido o clube entre 2014 e 2017, disputando 48 partidas e se tornando o herói na famosa disputa de pênaltis da final da Copa da Liga de 2015-16 contra o Liverpool.

O ex-goleiro e Maresca mantêm uma relação profissional de longa data, tendo jogado juntos anteriormente no Málaga, sob o comando do ex-técnico do City, Manuel Pellegrini. Caballero agora assume sua nova função de treinador ao lado de outra figura que retorna ao clube, Danny Walker, que já trabalhou na Academia do City antes de seguir Maresca para o Leicester City e o Chelsea.