O Lyon e John Textor voltam a entrar em conflito, com o clube francês entrando com uma ação judicial contra o investidor americano

A ação judicial decorre de uma auditoria interna independente encomendada pelo conselho de administração em dezembro passado, cujo relatório final foi entregue por advogados externos no início de junho. De acordo com os documentos analisados pelo conselho nesta segunda-feira, os investigadores descobriram uma “desorganização deliberada das atividades da empresa”, além de “uma opacidade sistemática na gestão financeira”.

O comunicado oficial detalhou irregularidades generalizadas em toda a rede de clubes: “O relatório também destaca fluxos financeiros de várias centenas de milhões de euros que parecem ter sido realizados sem justificativa econômica, além disso, em um contexto marcado por graves problemas de fluxo de caixa e atrasos no pagamento das contribuições previdenciárias.” Essas conclusões devastadoras expõem a realidade financeira catastrófica vivida durante o controverso mandato da administração anterior.