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O Lyon e John Textor voltam a entrar em conflito, com o clube francês entrando com uma ação judicial contra o investidor americano
Reclamação formal apresentada
De acordo com a RMC Sport, o Lyon e sua controladora, a Eagle Football Group, divulgaram um comunicado nesta segunda-feira confirmando que apresentaram uma queixa formal ao sistema judiciário francês. Embora movida contra “X”, a ação visa, sem dúvida, Textor e sua gestão do clube entre maio de 2023 e junho de 2025. O clube francês confirmou que está formalmente “visando fatos suscetíveis de caracterizar os crimes de apropriação indevida de bens da empresa, apropriação indevida agravada de bens da empresa e cumplicidade nesses dois crimes”. Embora o executivo americano tenha tentado um retorno vigoroso no início de 2026, a atual diretoria partiu agora definitivamente para a ofensiva para revelar a verdadeira extensão dos danos deixados para trás.
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Conclusões prejudiciais da auditoria interna
A ação judicial decorre de uma auditoria interna independente encomendada pelo conselho de administração em dezembro passado, cujo relatório final foi entregue por advogados externos no início de junho. De acordo com os documentos analisados pelo conselho nesta segunda-feira, os investigadores descobriram uma “desorganização deliberada das atividades da empresa”, além de “uma opacidade sistemática na gestão financeira”.
O comunicado oficial detalhou irregularidades generalizadas em toda a rede de clubes: “O relatório também destaca fluxos financeiros de várias centenas de milhões de euros que parecem ter sido realizados sem justificativa econômica, além disso, em um contexto marcado por graves problemas de fluxo de caixa e atrasos no pagamento das contribuições previdenciárias.” Essas conclusões devastadoras expõem a realidade financeira catastrófica vivida durante o controverso mandato da administração anterior.
Negociações de transferência questionáveis
No centro dessas atividades suspeitas estão transferências intrigantes entre clubes do grupo Eagle, especificamente no que diz respeito ao time brasileiro Botafogo. Por exemplo, o Lyon pagou mais de € 40 milhões para contratar Igor Jesus, mas o jogador nunca chegou a pisar na França antes de acabar se transferindo para o Nottingham Forest.
Da mesma forma, a transferência de Luiz Henrique para o Zenit de São Petersburgo gerou, misteriosamente, um cheque gordo para o time francês, apesar de ele nunca ter jogado por eles. Advertindo sobre novas medidas, o Eagle Football Group declarou: “A EFG continua suas investigações e trabalhará, quando apropriado, em denúncias adicionais que possam ser apresentadas contra as partes envolvidas. A empresa também continuará a levar ao conhecimento do Ministério Público de Lyon qualquer descoberta passível de ser qualificada como desvio financeiro.”
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O que vem a seguir para o clube?
Olhando para o futuro, os atuais dirigentes Michele Kang e Michael Gerlinger enfrentam uma tarefa gigantesca: reestruturar as finanças abaladas do clube e amenizar o impacto devastador da era anterior. À medida que implementam reformas econômicas rigorosas e aguardam o desenrolar do processo judicial, essa rigorosa reestruturação financeira poderá servir como o prelúdio necessário para uma possível venda, a médio prazo, do gigante francês.