“O Liverpool é um péssimo campeão” – A equipe de Arne Slot é duramente criticada e acusada de “sempre festejar demais” após o empate com o Tottenham

Em entrevista à Sky Sports após o apito final em Anfield, Keane não mediu palavras ao avaliar o dramático declínio doLiverpool nesta temporada. O ex-meio-campista do Manchester United expressou sua incredulidade diante da queda da equipe de Arne Slot, observando que o time está atualmente a impressionantes 21 pontos atrás do Arsenal, atual líder do campeonato.

O comentarista, conhecido por não ter papas na língua, foi extremamente crítico em relação à defesa do título pela equipe, destacando que times verdadeiramente grandes sabem manter o sucesso. Keane afirmou: “Considerando que foram campeões da liga no ano passado, já disse isso antes e já repeti várias vezes: o Liverpool é um péssimo campeão. Eles estão agora 21 pontos atrás do Arsenal; que queda é essa! Isso é péssimo.”