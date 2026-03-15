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“O Liverpool é um péssimo campeão” – A equipe de Arne Slot é duramente criticada e acusada de “sempre festejar demais” após o empate com o Tottenham
Keane critica a queda no nível
Em entrevista à Sky Sports após o apito final em Anfield, Keane não mediu palavras ao avaliar o dramático declínio doLiverpool nesta temporada. O ex-meio-campista do Manchester United expressou sua incredulidade diante da queda da equipe de Arne Slot, observando que o time está atualmente a impressionantes 21 pontos atrás do Arsenal, atual líder do campeonato.
O comentarista, conhecido por não ter papas na língua, foi extremamente crítico em relação à defesa do título pela equipe, destacando que times verdadeiramente grandes sabem manter o sucesso. Keane afirmou: “Considerando que foram campeões da liga no ano passado, já disse isso antes e já repeti várias vezes: o Liverpool é um péssimo campeão. Eles estão agora 21 pontos atrás do Arsenal; que queda é essa! Isso é péssimo.”
- AFP
Mentalidade e questões nos bastidores
O resultado deste domingo deixa os atuais campeões da Premier League na quinta posição da tabela, dois pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e apenas um ponto à frente do Chelsea, sexto colocado. O Liverpool soma atualmente 49 pontos em 30 partidas, faltando apenas oito jogos para o fim da temporada.
Falando diretamente à Sky Sports após o prejudicial empate em 1 a 1 com o Tottenham, Dominik Szoboszlai fez uma severa advertência aos seus companheiros de equipe. Keane ecoou essas preocupações sobre o vestiário, acrescentando: “Acho que há problemas acontecendo nos bastidores; acho que há problemas maiores... Não sei se todos estão na mesma página e não parece haver aquela química entre os jogadores.”
Acusações de festas excessivas
Uma das críticas mais contundentes feitas pelo analista de televisão foi a acusação de que o elenco passou tempo demais comemorando o triunfo anterior. Ele considerou que a equipe baixou a guarda prematuramente na temporada passada, entregando-se às comemorações quando ainda faltavam semanas para o fim da temporada, o que acabou prejudicando sua competitividade.
Referindo-se às nove derrotas no campeonato, Keane argumentou: “No ano passado, critiquei o Liverpool e achei que eles estavam sempre comemorando demais. Eles estavam comemorando quando ainda faltavam quatro, cinco ou seis semanas... Vocês são o Liverpool Football Club; não é esperado que ganhem títulos do campeonato? Então, quando ganharem, aproveitem, mas vamos repetir o feito no ano que vem.”
- Getty Images Sport
Grandes desafios aguardam na Europa e no país
Em busca de uma rápida redenção, o Liverpool precisa voltar rapidamente a concentrar-se na Europa, já que recebe o Galatasaray na quarta-feira. A equipe de Slot enfrenta uma tensa partida de volta nas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, onde precisa desesperadamente reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na primeira partida para manter vivos seus sonhos continentais.
No campeonato nacional, uma sequência crucial aguarda. O time viaja para enfrentar o Brighton no próximo sábado, seguido por partidas contra Fulham, Everton e Crystal Palace. A disputa pelas quatro primeiras posições será então decidida durante uma agenda exaustiva em maio, com confrontos decisivos contra Manchester United, Chelsea e Aston Villa.
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