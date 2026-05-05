O impasse em torno do contrato de Dusan Vlahovic continua devido às principais exigências do atacante, após cinco reuniões com a Juventus

Vlahovic finalmente pôs fim a um jejum de gols de 180 dias com uma cobrança de falta espetacular contra o Hellas Verona, mas a comemoração nas arquibancadas do Allianz Stadium não conseguiu esconder a tensão crescente nos bastidores. Embora o gol do jogador da seleção sérvia tenha salvado a Juve de uma derrota humilhante contra um time já rebaixado, ele pouco contribuiu para acelerar um processo de renovação contratual que está estagnado e agora chega a um momento crítico.

O ex-jogador da Fiorentina é fundamental para os planos do clube, que busca garantir o quarto lugar na Série A. No entanto, faltando apenas 56 dias para o término de seu contrato atual, a falta de sintonia entre a comitiva do jogador e a diretoria da Juventus continua palpável. A hierarquia do centro de treinamento da Continassa deixou claro que está operando dentro de limites financeiros rígidos, o que levou a um impasse tenso com a equipe do atacante.



