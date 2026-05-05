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O impasse em torno do contrato de Dusan Vlahovic continua devido às principais exigências do atacante, após cinco reuniões com a Juventus
Empate no Allianz Stadium
Vlahovic finalmente pôs fim a um jejum de gols de 180 dias com uma cobrança de falta espetacular contra o Hellas Verona, mas a comemoração nas arquibancadas do Allianz Stadium não conseguiu esconder a tensão crescente nos bastidores. Embora o gol do jogador da seleção sérvia tenha salvado a Juve de uma derrota humilhante contra um time já rebaixado, ele pouco contribuiu para acelerar um processo de renovação contratual que está estagnado e agora chega a um momento crítico.
O ex-jogador da Fiorentina é fundamental para os planos do clube, que busca garantir o quarto lugar na Série A. No entanto, faltando apenas 56 dias para o término de seu contrato atual, a falta de sintonia entre a comitiva do jogador e a diretoria da Juventus continua palpável. A hierarquia do centro de treinamento da Continassa deixou claro que está operando dentro de limites financeiros rígidos, o que levou a um impasse tenso com a equipe do atacante.
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Os obstáculos financeiros e as exigências dos agentes
De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, já ocorreram cinco reuniões distintas entre os dirigentes da Juventus e Milos Vlahovic, pai e representante do atacante. Durante essas conversas, a parte do jogador demonstrou uma surpreendente disposição para chegar a um acordo sobre o salário, sugerindo uma renovação de curto prazo com uma estrutura salarial semelhante à do contrato de Kenan Yildiz.
Isso significaria que Vlahovic receberia cerca de € 7 milhões por ano — uma redução significativa em relação aos € 12 milhões que ele está ganhando na temporada atual.
Apesar dessa aparente concessão salarial, nenhum acordo foi alcançado. Os principais pontos de discórdia são os custos adicionais, especificamente as comissões do agente e o bônus de assinatura exigidos pela equipe do sérvio.
A Juventus mantém-se firme, sem disposição para atender a essas exigências financeiras secundárias, o que deixou a mesa de negociações em um estado de paralisia enquanto o tempo corre rumo à janela de transferências de verão.
A Juventus lança um ultimato firme
Com o prazo se aproximando rapidamente, a Juve passou a pressionar o clã Vlahovic. A mensagem que vem da sede do clube é de austeridade; os Bianconeri indicaram que não podem e não vão ultrapassar certos valores para garantir a contratação do atacante.
Relatos sugerem que isso está sendo visto como um ultimato virtual, com a Juventus basicamente desafiando o jogador a aceitar os termos ou encontrar um novo clube.
A diretoria está priorizando a sustentabilidade de longo prazo do clube em detrimento de atender às altas exigências dos representantes, mesmo que isso signifique arriscar a saída de seu craque número nove.
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A possibilidade de uma agência livre ganha cada vez mais destaque
Ao contrário da Juventus, os representantes de Vlahovic não parecem ter pressa em fechar um acordo. Há a consciência de que um final de temporada forte só aumentaria o valor do atacante no mercado.
Se ele se tornasse um jogador de luxo sem contrato, grandes clubes europeus como o AC Milan e o Bayern de Munique poderiam rapidamente voltar à disputa para garantir os serviços do jogador de 24 anos sem pagar taxa de transferência.
Por enquanto, ambas as partes concordaram em priorizar o objetivo esportivo de garantir a classificação para a Liga dos Campeões, mas a nuvem de incerteza persiste.