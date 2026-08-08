A aguardada chegada de Rodri ao projeto esportivo do Barcelona já começa a deixar sua marca.

Não há dúvida de que o técnico Hansi Flick contará com um reforço de altíssimo nível no elenco, ainda que essa contratação inesperada sob todos os aspectos vá impor alguns ajustes necessários ao planejamento inicial.

O jornal Sport destacou: "O diretor esportivo Deco será obrigado a continuar usando sua receita mágica para conciliar os desejos das diferentes partes, ou seja, mais vendas para gerar novas receitas".

A chegada de Rodri, que pode inclusive se concretizar ao longo do fim de semana, vai aumentar a superlotação existente no meio-campo do Barça.

Por isso, é preciso reduzir o número de integrantes do elenco catalão, e está claro que haverá muitas negociações para a saída de jogadores, mais do que se esperava, seja por empréstimo ou venda definitiva.