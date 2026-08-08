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imago-sport-1047741483.jpgZUMA Press Wire

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O impacto da contratação de Rodri: a receita mágica de Deco a serviço da política do Barcelona

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T. Marques
Deco
Espanha

A aguardada chegada de Rodri ao projeto esportivo do Barcelona já começa a deixar sua marca. 

Não há dúvida de que o técnico Hansi Flick contará com um reforço de altíssimo nível no elenco, ainda que essa contratação inesperada sob todos os aspectos vá impor alguns ajustes necessários ao planejamento inicial. 

O jornal Sport destacou: "O diretor esportivo Deco será obrigado a continuar usando sua receita mágica para conciliar os desejos das diferentes partes, ou seja, mais vendas para gerar novas receitas".

A chegada de Rodri, que pode inclusive se concretizar ao longo do fim de semana, vai aumentar a superlotação existente no meio-campo do Barça.

Por isso, é preciso reduzir o número de integrantes do elenco catalão, e está claro que haverá muitas negociações para a saída de jogadores, mais do que se esperava, seja por empréstimo ou venda definitiva.

  • imago-sport-1072230279.jpgAFLOSPORT

    Chegou a hora da saída de Tommy Marquez

    Nos últimos dias, tanto Deco quanto Flick realizaram várias reuniões com os jovens jogadores que participaram do início da pré-temporada, a fim de esclarecer a situação deles em relação à temporada atual.

    Alguns deles, como Diarra, Álex González e Gustavo, já sabiam que teriam de retornar às fileiras do Barcelona Atlètic, enquanto outros, como Toni Marquês, compreenderam que havia chegado a hora de buscar um novo destino.

    É certo que Marquês precisa continuar evoluindo em seu nível, e no Barcelona os minutos de jogo no meio-campo serão alvo de grande disputa, o que é um motivo importante para buscar um novo ambiente longe do Spotify Camp Nou. 

    Mas o outro grande motivo para incentivar a saída do jogador da academia não é senão gerar receitas financeiras adicionais, que permitam ao clube financiar contratações que não estavam sobre a mesa algumas semanas atrás.

    • Publicidade
  • imago-sport-1074349338.jpgSergio Ros

    Barcelona precisa arrecadar fundos

    O Barcelona precisa arrecadar dinheiro, e Toni Márquez pode ser um dos bons recursos para atingir esse objetivo. A cláusula de rescisão em seu contrato é de 20 milhões de euros, embora o clube esteja disposto a concretizar sua saída por uma quantia bem menor.

    Nas últimas horas, já surgiram relatos sobre supostas propostas do Manchester City, Borussia Dortmund e Sporting Braga.

    Já de Portugal, foi confirmado que o Braga está disposto a realizar uma operação semelhante à que fez no verão passado, quando contratou Pau Víctor por 12 milhões de euros, além de outros 3 milhões em variáveis.

    Talvez a saída de Toni Márquez não seja a única no meio-campo do Barcelona, já que o nome de Casadó está presente em todas as especulações relacionadas aos jogadores cotados para deixar a equipe catalã, o que representaria outra importante fonte de receita no orçamento da próxima temporada.

    No momento, as negociações seguem sem definição, mas todos os indícios apontam que o jogador da base do Barcelona rumará ao futebol saudita por uma quantia próxima de 40 milhões de euros.

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