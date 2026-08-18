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Hussein Hamdy

Traduzido por

O grande dilema do Real: Mourinho enfrenta um fantasma que derrubou Ancelotti e Alonso

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
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Armadilha mortal

O português José Mourinho enfrenta o maior desafio de sua segunda passagem pelo Real Madrid, que consiste em administrar o ego das estrelas e as individualidades de talento descomunal, um assunto complexo que Carlo Ancelotti, ao menos em seu último ano, não conseguiu resolver, tampouco Xabi Alonso ou Álvaro Arbeloa conseguiram cortar pela raiz no período recente.

Essa crise ultrapassa os limites do que acontece dentro das quatro linhas, mas tem um reflexo evidente no desempenho da equipe, e provocou, na prática, o afastamento dos grandes títulos, algo inaceitável para o Bernabéu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    O teste de Mourinho

    Os ex-jogadores do Real Madrid Álvaro Benito e Rafa Alkorta revelaram, em declarações ao programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", que lidar com a arrogância e o orgulho é a verdadeira aposta do técnico português.

    Benito explicou que, quando Mourinho chegou pela primeira vez ao clube merengue, estava no auge de sua carreira como treinador, o que difere de sua situação atual, afirmando: "Mas ele é um treinador com grandes capacidades e sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, qual foi o problema do time nos últimos anos em termos de organização defensiva e ofensiva".

    Benito acrescentou que o elenco titular, nome por nome, é "extremamente competitivo", destacando que o desafio do técnico português está em fazer com que todas as estrelas se entendam e cooperem dentro de campo.

    Álvaro Benito ressaltou que a disciplina tática e o comprometimento são o único caminho para impedir a queda do time, afirmando: "O time está preparado para vencer tudo, mas, para conseguir isso, eles terão que cumprir as exigências que Mourinho fará a eles".

    Benito afirmou que esses compromissos e o esforço defensivo e físico serão a chave para "evitar cair novamente na mesma armadilha".

    Benito explicou que o clube merengue não pode continuar pelo mesmo caminho, afirmando: "Dessa forma, é muito difícil conseguir vencer times extremamente bons".

    • Publicidade
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    O fantasma das individualidades

    Por sua vez, Rafa Alkorta afirmou que o sucesso está ligado à capacidade de conduzir o grupo para além dos desenhos táticos, dizendo: "Longe do estilo tático, a chave está na gestão para mudar o rumo de uma equipe que passou dois anos dependendo mais das individualidades do que sendo um conjunto integrado".

    Alkorta explicou que "conciliar essa vaidade e esse orgulho" é "a coisa mais difícil", algo que nenhum dos técnicos anteriores conseguiu alcançar.

    Ainda assim, Alkorta expressou sua confiança no treinador português, afirmando: "Ele é o único capaz de fazê-los entender que a solidariedade não é algo banal, mas sim um elemento necessário para conquistar títulos de Liga e de Copa".

    Benito alertou que a composição do elenco do Real Madrid impõe o desafio mais difícil de todos nesta temporada na gestão dos nomes, dizendo: "Com Bellingham, Diomande, Mbappé e Vini, você tem quatro atacantes intocáveis. Em princípio, é uma equipe suscetível a se quebrar. E quem mantém o equilíbrio? Têm que ser todos".

    Benito citou o modelo do Paris Saint-Germain, declarando: "Ele destruiu todos os mitos do futebol, porque jogam com Vitinha, João Neves e Fabián, com dois laterais extremamente ofensivos, e a equipe não se quebra porque todos pressionam e todos trabalham".

  • Vestiário quente

    O vestiário do Real Madrid vivia em total harmonia antes da chegada de Kylian Mbappé ao "Santiago Bernabéu", mas a situação mudou nas duas últimas temporadas, especialmente com a existência de uma disputa de poder não declarada com Vinícius Júnior, ainda que evidente para todos os que acompanham o cenário de fora.

    São vários os aspectos da rivalidade entre Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, a começar pela posição de ponta-esquerda, que o francês cedeu ao seu companheiro brasileiro passando a atuar como centroavante, mas a grande crise gira em torno da questão: quem é o homem número um do Real Madrid?

    Antes da chegada de Mbappé, Vinícius era a principal aposta do Real Madrid para o futuro, e a diretoria do clube construía o time em torno dele. No entanto, Mbappé conseguiu, ao longo de duas temporadas, puxar o tapete debaixo de seus pés graças à sua alta capacidade goleadora, que afastou parcialmente o jogador brasileiro do centro das atenções.

    Vinícius tentou equilibrar a balança com Mbappé quando negociou a renovação de seu contrato com o Real Madrid, exigindo receber o mesmo salário para aceitar continuar no Bernabéu, além de um bônus de renovação nos moldes daquele que seu companheiro francês recebeu quando chegou de graça vindo do Saint-Germain.

    E o conflito acalorado no vestiário entre Vinícius e Mbappé não termina por aí, mas se estende à disputa pela cobrança de pênaltis, que engorda o saldo de gols, algo que pode influenciar nos cálculos da Bola de Ouro caso o Real Madrid conquiste o título da Liga dos Campeões da Europa em alguma temporada.

    E não é segredo para ninguém a negligência da dupla no cumprimento das funções defensivas, como a marcação sob pressão e o retorno à defesa quando o Real Madrid perde a bola, algo comum a Mbappé e a Vinícius e que afeta negativamente o equilíbrio do Merengue, especialmente nas grandes partidas.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ausência do capitão

    É impossível não relacionar o agravamento da crise de arrogância dentro do Real Madrid com a ausência de um grande número de líderes no vestiário, já que seria difícil imaginar o clube merengue caindo nesta armadilha fatal enquanto estavam presentes Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos e Nacho Fernández no Bernabéu.

    Agora, porém, o Real perdeu todos os nomes anteriores, aos quais podemos acrescentar Dani Carvajal, enquanto o clube merengue conta atualmente com Thibaut Courtois, remanescente da velha guarda, no qual se pode confiar para trazer tranquilidade ao vestiário.

    Um dos aspectos irônicos dentro do vestiário do Real Madrid é que o principal capitão, Federico Valverde, esteve envolvido no maior incidente de tumulto dentro do time na última temporada, com Aurélien Tchouaméni, além de estar acostumado a ultrapassar os limites da disciplina, seja com seus companheiros ou com adversários, como no seu famoso confronto com Álex Baena.

    Entre os nomes recém-chegados ao Real Madrid, apenas Bernardo Silva pode ser classificado entre os jogadores experientes na hora de trazer tranquilidade ao vestiário.

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