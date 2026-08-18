O grande dilema do Real: Mourinho enfrenta um fantasma que derrubou Ancelotti e Alonso

Os ex-jogadores do Real Madrid Álvaro Benito e Rafa Alkorta revelaram, em declarações ao programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", que lidar com a arrogância e o orgulho é a verdadeira aposta do técnico português.

Benito explicou que, quando Mourinho chegou pela primeira vez ao clube merengue, estava no auge de sua carreira como treinador, o que difere de sua situação atual, afirmando: "Mas ele é um treinador com grandes capacidades e sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, qual foi o problema do time nos últimos anos em termos de organização defensiva e ofensiva".

Benito acrescentou que o elenco titular, nome por nome, é "extremamente competitivo", destacando que o desafio do técnico português está em fazer com que todas as estrelas se entendam e cooperem dentro de campo.

Álvaro Benito ressaltou que a disciplina tática e o comprometimento são o único caminho para impedir a queda do time, afirmando: "O time está preparado para vencer tudo, mas, para conseguir isso, eles terão que cumprir as exigências que Mourinho fará a eles".

Benito afirmou que esses compromissos e o esforço defensivo e físico serão a chave para "evitar cair novamente na mesma armadilha".

Benito explicou que o clube merengue não pode continuar pelo mesmo caminho, afirmando: "Dessa forma, é muito difícil conseguir vencer times extremamente bons".