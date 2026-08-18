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Hussein Hamdy

Traduzido por

O grande dilema do Real: Mourinho desafia um fantasma que derrubou Ancelotti e Alonso?

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
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Armadilha mortal

O português José Mourinho enfrenta o maior desafio de seu segundo mandato no Real Madrid, que consiste em administrar o ego das estrelas e das individualidades de talento descomunal, um dossiê complexo que Carlo Ancelotti, ao menos em seu último ano, tampouco Xabi Alonso nem Álvaro Arbeloa conseguiram cortar pela raiz no período recente.

Essa crise ultrapassa os limites do que acontece dentro do gramado, mas tem seu reflexo evidente no desempenho da equipe, e provocou, na prática, o afastamento dos grandes títulos, algo inaceitável para o estádio Bernabéu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    O teste de Mourinho

    Os ex-jogadores do Real Madrid Álvaro Benito e Rafa Alcorta revelaram, em declarações ao programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", que lidar com a vaidade e o orgulho é a verdadeira aposta do técnico português.

    Benito explicou que, quando Mourinho chegou pela primeira vez ao clube merengue, estava no auge de sua carreira como treinador, o que difere de sua situação atual, afirmando: "Mas é um técnico que possui grandes capacidades e sabe melhor do que ninguém qual era o problema do time nos últimos anos em termos de organização defensiva e ofensiva".

    Benito acrescentou que a escalação titular, nome por nome, é "extremamente competitiva", ressaltando que o desafio do técnico português consiste em fazer com que todas as estrelas se entendam e cooperem dentro de campo.

    Álvaro Benito destacou que a disciplina tática e o comprometimento são o único caminho para evitar a queda do time, afirmando: "O time está preparado para vencer tudo, mas, para conseguir isso, terá de cumprir as exigências que Mourinho lhe fizer".

    Benito afirmou que esse comprometimento e o esforço defensivo e físico serão a chave para "evitar cair novamente na mesma armadilha".

    Benito explicou que o clube merengue não pode continuar no mesmo caminho, afirmando: "Dessa forma, é muito difícil conseguir vencer times extremamente bons".

    • Publicidade
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    O fantasma dos individualismos

    Por sua vez, Rafa Alkorta afirmou que o sucesso está ligado à capacidade de liderar o grupo para além dos esquemas táticos, ao dizer: "Longe do estilo tático, a chave está na gestão para mudar o rumo de uma equipe que, por dois anos, dependeu mais das individualidades do que de ser um grupo integrado".

    Alkorta explicou que "conciliar essa vaidade e esse orgulho" é "o mais difícil", algo que nenhum dos treinadores anteriores conseguiu alcançar.

    Ainda assim, Alkorta expressou sua confiança no treinador português ao afirmar: "Ele é o único capaz de fazê-los entender que a solidariedade não é algo banal, mas sim um elemento necessário para conquistar títulos de Liga e de Copa".

    Benito alertou que a composição do elenco do Real Madrid impõe o desafio mais difícil de todos nesta temporada na gestão dos nomes, ao dizer: "Com Bellingham, Diomande, Mbappé e Vini, você tem quatro atacantes intocáveis. A princípio, é uma equipe suscetível a se quebrar. E quem segura o equilíbrio? Devem ser todos".

    Benito citou o modelo do Paris Saint-Germain, declarando: "Ele quebrou todos os mitos no futebol, porque jogam com Vitinha, João Neves e Fabián, com dois laterais extremamente ofensivos, e a equipe não se quebra porque todos pressionam e todos trabalham".

  • Vestiário fervilhante

    O vestiário do Real Madrid vivia em completa harmonia antes da transferência de Kylian Mbappé para o Santiago Bernabéu, mas a situação mudou nas duas últimas temporadas, especialmente com a existência de uma disputa de poder não declarada com Vinícius Júnior, ainda que evidente para todos que acompanham a cena de fora.

    São vários os aspectos da rivalidade entre Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, começando pela posição de ponta-esquerda, que o francês cedeu ao companheiro brasileiro para se transformar em centroavante, mas a grande crise gira em torno de uma questão de identidade: quem é o dono do Real Madrid?

    Antes da chegada de Mbappé, Vinícius era a principal aposta do Real Madrid para o futuro, e a diretoria do clube vinha construindo o time em torno dele. No entanto, Mbappé conseguiu, ao longo de duas temporadas, puxar o tapete sob seus pés graças à sua eficiência goleadora, que afastou parcialmente o jogador brasileiro do centro das atenções.

    Vinícius tentou equilibrar a balança com Mbappé quando negociou a renovação de seu contrato com o Real Madrid, ao exigir receber o mesmo salário como condição para aceitar a permanência no Bernabéu, além de um bônus de renovação nos moldes daquele que seu companheiro francês recebeu quando chegou de graça vindo do Paris Saint-Germain.

    E o conflito acalorado no vestiário entre Vinícius e Mbappé não termina por aí; ele se estende à disputa pela cobrança das penalidades, que engordam a conta de gols, algo que pode influenciar os cálculos da Bola de Ouro caso o Real Madrid conquiste o título da Liga dos Campeões da Europa em alguma temporada.

    E não é segredo para ninguém a negligência da dupla no cumprimento das funções defensivas, como a pressão e o retorno à defesa quando o Real Madrid perde a bola, algo em que Mbappé e Vinícius se assemelham e que afeta negativamente o equilíbrio dos merengues, especialmente nos grandes jogos.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ausência do capitão

    É impensável não relacionar o agravamento da crise de arrogância dentro do Real Madrid com a ausência de um grande número de líderes no vestiário, já que era difícil imaginar o clube merengue caindo nessa armadilha fatal enquanto Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos e Nacho Fernández estavam no Bernabéu.

    Agora, porém, o Real perdeu todos os nomes citados anteriormente, e podemos acrescentar a eles Dani Carvajal, enquanto o clube merengue conta atualmente com Thibaut Courtois, da velha guarda, com quem se pode contar para trazer calma ao vestiário.

    Entre os aspectos irônicos dentro do vestiário do Real Madrid está o fato de que o primeiro capitão, Federico Valverde, esteve envolvido no maior incidente de confusão dentro da equipe na última temporada, com Aurélien Tchouaméni, além de ser acostumado a ultrapassar os limites da disciplina, seja com seus companheiros ou com adversários, como em seu famoso confronto com Álex Baena.

    Entre os nomes recém-chegados ao Real Madrid, apenas Bernardo Silva pode ser classificado entre os jogadores experientes na tarefa de trazer calma ao vestiário.

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