Os ex-jogadores do Real Madrid Álvaro Benito e Rafa Alcorta revelaram, em declarações ao programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", que lidar com a vaidade e o orgulho é a verdadeira aposta do técnico português.

Benito explicou que, quando Mourinho chegou pela primeira vez ao clube merengue, estava no auge de sua carreira como treinador, o que difere de sua situação atual, afirmando: "Mas é um técnico que possui grandes capacidades e sabe melhor do que ninguém qual era o problema do time nos últimos anos em termos de organização defensiva e ofensiva".

Benito acrescentou que a escalação titular, nome por nome, é "extremamente competitiva", ressaltando que o desafio do técnico português consiste em fazer com que todas as estrelas se entendam e cooperem dentro de campo.

Álvaro Benito destacou que a disciplina tática e o comprometimento são o único caminho para evitar a queda do time, afirmando: "O time está preparado para vencer tudo, mas, para conseguir isso, terá de cumprir as exigências que Mourinho lhe fizer".

Benito afirmou que esse comprometimento e o esforço defensivo e físico serão a chave para "evitar cair novamente na mesma armadilha".

Benito explicou que o clube merengue não pode continuar no mesmo caminho, afirmando: "Dessa forma, é muito difícil conseguir vencer times extremamente bons".