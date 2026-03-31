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O futuro de Marcus Rashford fica em dúvida, já que o Barcelona é obrigado a repensar a transferência definitiva
A realidade financeira pesa no Camp Nou
Os esforços do Barcelona para concretizar a transferência definitiva de Rashford encontraram um grande obstáculo, com o clube supostamente tendo suspendido toda a operação. Embora o jogador de 28 anos tenha conseguido se firmar como titular na escalação de Hansi Flick, a dura realidade da situação econômica do clube forçou a adiamento de qualquer transferência definitiva. De acordo com o SPORT, o gigante catalão reavaliou a viabilidade da transferência. Embora já houvesse um acordo preliminar, a diretoria esportiva decidiu suspender a negociação em vez de arriscar uma maior instabilidade financeira.
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O obstáculo do teto salarial
A principal questão para o Barcelona não é a opção de compra de 30 milhões de euros acordada com o Manchester United, considerada relativamente modesta para um jogador do seu calibre. Em vez disso, o maior obstáculo continua sendo as exigências salariais substanciais de Rashford. O clube havia inicialmente explorado uma solução criativa para contornar as rígidas regulamentações da La Liga, planejando um contrato de longo prazo com vigência até 2030 para distribuir o custo. No entanto, mesmo com a disposição do jogador da seleção inglesa em ajustar seu salário, os valores continuam difíceis de arcar sob as atuais restrições financeiras.
Uma mudança na filosofia de recrutamento
Além dos obstáculos financeiros imediatos, parece haver uma mudança notável na estratégia geral de contratações do Barcelona. O jornal *Sport* também observa que a diretoria está cada vez mais inclinada a contratar jovens talentos que ofereçam tanto impacto imediato quanto valor de revenda a longo prazo. Dedicar uma grande parte do orçamento restante a um jogador de 28 anos com um salário elevado poderia forçar o clube a fazer concessões difíceis.
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Incerteza paira sobre o atacante do United
Durante meses, parecia certo que Rashford concretizaria sua transferência definitiva para a Espanha. No entanto, a pausa nas negociações sugere que o clube está mantendo suas opções em aberto à medida que se aproxima uma janela de transferências crucial neste verão.
Como a diretoria esportiva prioriza uma reconstrução sustentável a longo prazo, Rashford encontra-se em uma posição precária. A menos que haja uma melhora drástica na flexibilidade financeira do Barcelona, o atacante pode ter que considerar outras alternativas, já que o United estaria de olho em uma venda definitiva neste verão.