O futuro de Marcus Rashford fica em dúvida, já que o Barcelona é obrigado a repensar a transferência definitiva

Durante meses, parecia certo que Rashford concretizaria sua transferência definitiva para a Espanha. No entanto, a pausa nas negociações sugere que o clube está mantendo suas opções em aberto à medida que se aproxima uma janela de transferências crucial neste verão.

Como a diretoria esportiva prioriza uma reconstrução sustentável a longo prazo, Rashford encontra-se em uma posição precária. A menos que haja uma melhora drástica na flexibilidade financeira do Barcelona, o atacante pode ter que considerar outras alternativas, já que o United estaria de olho em uma venda definitiva neste verão.