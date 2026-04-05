O enigma de Mbappé no Real Madrid... Uma solução mágica ou uma crise técnica e psicológica?

No Real Madrid, não há coincidências que passem sem explicação nem estrelas que entrem em cena sem deixar um rastro claro; no entanto, o que vem acontecendo ultimamente suscita mais mistério do que respostas. Entre um desempenho coletivo coeso em algumas partidas e um declínio notável em outras, os contornos de uma história diferente começam a se formar dentro da equipe.

O protagonista dessa história é o francês Kylian Mbappé, o astro que todos esperavam que fosse a peça final no projeto do Real Madrid, o nome capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos.

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Mas a ironia é que sua presença não foi tão evidente quanto muitos esperavam no nível coletivo; pelo contrário, veio acompanhada de interrogações inusitadas, especialmente com a mudança no estilo de jogo da equipe na sua presença, em comparação com o que era na sua ausência.