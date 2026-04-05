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O enigma de Mbappé no Real Madrid... Uma solução mágica ou uma crise técnica e psicológica?

Especiais e Opinião
Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Marrocos
Espanha
França
Marrocos

O astro francês deixa todo mundo perplexo

No Real Madrid, não há coincidências que passem sem explicação nem estrelas que entrem em cena sem deixar um rastro claro; no entanto, o que vem acontecendo ultimamente suscita mais mistério do que respostas. Entre um desempenho coletivo coeso em algumas partidas e um declínio notável em outras, os contornos de uma história diferente começam a se formar dentro da equipe.

O protagonista dessa história é o francês Kylian Mbappé, o astro que todos esperavam que fosse a peça final no projeto do Real Madrid, o nome capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos.

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Mas a ironia é que sua presença não foi tão evidente quanto muitos esperavam no nível coletivo; pelo contrário, veio acompanhada de interrogações inusitadas, especialmente com a mudança no estilo de jogo da equipe na sua presença, em comparação com o que era na sua ausência.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uma solução mágica

    Desde a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid, muitos o consideraram a solução mágica para todos os problemas ofensivos, devido à sua grande capacidade de marcar gols e à sua flexibilidade tática, que lhe permite atuar em várias posições no ataque, seja como atacante puro ou como ponta versátil.

    De fato, Mbappé não decepcionou as expectativas em nível individual, brilhando estatisticamente de forma notável e apresentando números de gols impressionantes, que culminaram na conquista da Chuteira de Ouro na temporada passada, confirmando sua posição como um dos atacantes mais perigosos do mundo.

    Por outro lado, porém, esse brilho individual não se refletiu da forma esperada no desempenho coletivo da equipe, já que sua presença não trouxe muitas soluções para o sistema de jogo; pelo contrário, surgiram alguns sinais de comprometimento na coesão ofensiva, o que levantou dúvidas sobre o real impacto dele dentro da equipe.


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  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Ponto de interrogação

    Apesar do brilho individual demonstrado por Kylian Mbappé desde sua chegada ao Real Madrid — com 82 gols e 11 assistências em 95 partidas em todas as competições, ao lado de um grande elenco de estrelas —, ele não conseguiu levar o time à conquista de títulos importantes, o que surpreendeu torcedores e observadores.

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    Isso contrasta com épocas anteriores, quando o Real Madrid não contava com o mesmo elenco de estrelas, mas mesmo assim conseguiu resultados e títulos importantes, o que levantou grandes questionamentos sobre a capacidade de Mbappé de exercer influência coletiva dentro da equipe em comparação com o passado.

    Diante dessa comparação, a imprensa espanhola começou a criticar o jogador, questionando sua real contribuição para o sistema coletivo e afirmando que os números individuais não são suficientes para esconder as lacunas no desempenho coletivo.

    Além disso, alguns começaram a levantar hipóteses sobre as razões do declínio de Mbappé, com analistas a considerarem que o clube ainda não aproveitou plenamente o seu potencial, tanto a nível tático como na exploração das suas múltiplas capacidades ofensivas, o que aumenta a incerteza sobre o seu verdadeiro papel no Real Madrid.


  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Real Madrid... Um sistema devastador sem Mbappé

    Mbappé sofreu uma lesão no joelho no início do mês passado, o que gerou grande preocupação quanto à capacidade do “Merengue” de enfrentar desafios difíceis, seja na Liga dos Campeões contra o Manchester City, seja no clássico de Madri contra o Atlético de Madri, especialmente com um novo técnico no comando da equipe, o espanhol Álvaro Arbeloa.

    No entanto, o estranho é que a equipe se apresentou de forma totalmente diferente do esperado, parecendo mais coesa e coletiva, com diversas opções ofensivas variadas, desde chutes de fora da área até cruzamentos precisos, além de aproveitar o movimento de jogadores que avançam pela retaguarda, como Valverde, Ibrahim Díaz e Arda Güler.

    Graças a esse espírito coletivo, o Real Madrid conseguiu apresentar um desempenho avassalador, o que lhe permitiu eliminar o Manchester City e conquistar a vitória sobre o Atlético de Madrid no clássico da capital, confirmando que, mesmo sem Mbappé, a equipe é capaz de competir em alto nível.

    Com isso, alguns começaram a comentar que o Real Madrid talvez seja melhor coletivamente na ausência de Mbappé, o que abre espaço para discussões sobre o impacto do astro francês na coesão tática da equipe em comparação com sua ausência.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A presença de Mbappé... uma crise psicológica e técnica

    Ninguém pode negar as incríveis habilidades de Kylian Mbappé e o impacto que ele causa em qualquer time, mas a situação ficou clara para todos, especialmente na partida do Real Madrid contra o Maiorca, que o “Real” perdeu no último sábado por 1 a 2, no Campeonato Espanhol.

    A partida marcou o retorno de Mbappé ao time titular após uma ausência de mais de um mês, e o curioso é que o coletivo devastador em que o Real Madrid se baseou durante sua ausência desapareceu completamente assim que ele entrou em campo desde o início.

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    O Real parecia ter esquecido as soluções coletivas que se mostraram bem-sucedidas durante a ausência de Mbappé e voltou a depender de uma única opção: a velocidade do astro francês para se lançar nos espaços atrás dos zagueiros e sua habilidade individual para penetrar e chutar, o que reduziu a eficácia dos demais jogadores e limitou o estilo da equipe.

    Chegou ao ponto de a maioria das tentativas ofensivas do Real Madrid, após uma hora de jogo, terem vindo todas por meio de Mbappé, a ponto de alguns jogadores, apesar de terem várias opções ofensivas, preferirem sempre passar a bola para o astro francês, o que sugere que a presença dele criou uma crise psicológica para alguns jogadores, que sentem a necessidade de passar a bola para ele sem buscar outras soluções, ao contrário do que acontecia na sua ausência.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Qual é a solução?

    Enquanto a incerteza sobre o papel de Mbappé no Real Madrid persiste, surge a questão mais importante: como a equipe pode aproveitar seu enorme potencial sem que isso afete negativamente a coesão do grupo? As soluções não são fáceis, mas são essenciais para manter a eficácia da equipe nos grandes jogos.

    O primeiro passo consiste em redistribuir as funções no ataque, de modo que a equipe não dependa inteiramente da velocidade individual de Mbappé, mas aproveite seus movimentos inteligentes para criar espaços também para seus companheiros.

    Nesse contexto, utilizar Mbappé como ponta esquerda ou direita em vez de atacante central pode ser uma boa solução, pois isso lhe permitirá se movimentar pelas laterais e abrir espaços para os companheiros, além de contar com um atacante central, mantendo sua capacidade de penetração e finalização.

    A segunda solução diz respeito ao aspecto psicológico, já que os jogadores precisam reforçar a confiança em suas escolhas individuais e não sentir a pressão de sempre passar a bola para Mbappé, mantendo a aplicação de um plano coletivo que equilibre o individual e o coletivo, para que suas habilidades não se transformem em um fardo para o resto da equipe.

    Já no nível tático, a solução pode estar na adoção de mais de um esquema ofensivo adequado à natureza de cada partida, de modo que a equipe possa alternar entre um jogo coletivo intenso ou aproveitar as habilidades individuais de Mbappé, mantendo linhas organizadas e um apoio equilibrado a todos os atacantes, para garantir que a coesão não seja perdida durante as grandes partidas.