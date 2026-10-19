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Mosaab Salah
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O duelo entre a posse de bola e os espaços: quem levará a melhor no confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona?

Especiais e Opinião
Análises
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
França
Espanha

Quem sairá vitorioso no confronto aguardado?

Os torcedores do futebol ao redor do mundo aguardam ansiosamente por um confronto de peso, quando a capital francesa, Paris, receber na terça-feira a tão esperada cúpula que reunirá o primeiro e o segundo colocados da Liga dos Campeões da Europa.

Ambas as equipes chegam a este duelo de fogo com um retrospecto perfeito; as duas conseguiram vencer suas duas partidas no torneio, e também compartilham o mesmo e excelente saldo de gols, de (+7) gols para cada uma.

Antes desta aguardada cúpula, as duas equipes confirmaram que estão totalmente preparadas ao conquistarem vitórias domésticas convincentes no último sábado.

O Paris Saint-Germain conseguiu superar o obstáculo do Strasbourg, vencendo pelo placar de 3 a 1. Por outro lado, o Barcelona manteve suas atuações sólidas e atropelou o Real Betis por 5 a 2, confirmando sua hegemonia doméstica ao registrar sua nona vitória no campeonato em nove partidas disputadas.

  • Barcelona: a filosofia da posse de bola e da construção lenta

    No aspecto tático, o Barcelona segue fiel à sua identidade de jogo baseada na posse de bola, com o estilo da equipe se destacando pela construção ofensiva lenta.

    A linguagem dos números evidencia essa filosofia com muita clareza, já que o índice de posse de bola da equipe catalã ultrapassou a marca dos 70% em suas duas partidas anteriores na Liga dos Campeões da Europa.

    No confronto diante do Feyenoord, o Barcelona teve 72% de posse de bola, acompanhados de 24 finalizações, e o cenário não foi muito diferente em sua viagem a Istambul, onde registrou um índice de posse de 71% e efetuou 22 finalizações.


  • O realismo do Paris Saint-Germain e seus contra-ataques mortais

    Por outro lado, o Paris Saint-Germain adota uma abordagem completamente diferente, o que ficou evidente da forma mais clara possível durante sua viagem para enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium.

    Naquela partida, a equipe parisiense deu uma lição de realismo, abrindo mão da posse de bola, que ficou em apenas 46%, e optando, em vez disso, por recuar e formar um bloco defensivo baixo.

    Esse plano se baseou fundamentalmente em permitir que o City tivesse a bola, aproveitando os espaços vazios deixados pelo adversário e correndo para o espaço nas suas costas. Essa tática resultou em uma eficiência ofensiva assustadora, que culminou em 4 gols marcados.

    Essa eficiência se materializou cedo, aos 13 minutos, quando Fabián Ruiz enviou um passe preciso em um contra-ataque para encontrar Désiré Doué e, apenas dois minutos depois, Doué fez um cruzamento que Ousmane Dembélé desviou de cabeça para dentro das redes.

    Esse ataque fulminante fez com que o placar indicasse uma vantagem do Paris por 3 a 0 nos primeiros 32 minutos de jogo e, apesar de o City ter bombardeado o gol parisiense com 27 finalizações, o Paris Saint-Germain se contentou com apenas 15 finalizações, que foram suficientes para marcar seus quatro gols.


  • O fantasma da temporada passada

    Talvez o que mais aumente a expectativa antes do confronto de terça-feira seja o roteiro do último duelo entre as duas equipes, em outubro de 2025.

    Naquele jogo, o Barcelona sofreu por conta de sua aposta em uma linha de defesa adiantada, "alta". E a equipe pagou caro no minuto 90, quando Achraf Hakimi arrancou com habilidade pelo espaço atrás da linha de defesa e conseguiu encontrar Gonçalo Ramos, decretando a vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 1.

    Porém, essa partida teve diversas ausências nos elencos das duas equipes e, por isso, nenhum dos lados apresentou o seu melhor em comparação com a temporada atual.

    E, com a aproximação do apito inicial do confronto de terça-feira em Paris, permanece a principal pergunta que se impõe com força: o técnico Luis Enrique vai aplicar a marcação alta sobre o Barcelona? Ou vai recorrer novamente a entregar-lhes a bola e esperar para atacar os espaços atrás da sua linha defensiva?

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  • Desfalques importantes

    E, em meio ao confronto aguardado, não podemos esquecer que ambas as equipes sofrem com ausências importantes antes da partida.

    O time da casa não contará com Nuno Mendes, jogador que conseguiu complicar a vida de Lamine Yamal nos confrontos anteriores, e sua ausência, aliada à possibilidade de escalação de Lucas Beraldo ou Lucas Hernández, pode tornar a missão de Lamine no 1x1 mais fácil.

    E não podemos esquecer que Lamine conseguiu um pênalti diante de Lucas Beraldo na última Copa do Mundo contra a França, lance que pavimentou a vitória da Espanha no confronto e a chegada à final.

    A dupla Nuno/Lamine não aparecerá na partida, o que significa a necessidade de encontrar outras soluções para neutralizar Yamal, que vive uma de suas melhores fases dentro de campo recentemente.

    Já no lado do Barcelona, a ausência de Koundé e García, somada à falta de condição física de Gerard Martín, deixa as opções defensivas de Flick limitadas, o que pode obrigá-lo a recorrer a Rodri como zagueiro central caso seja necessário.

    E o recuo de Rodri terá um papel negativo no domínio do Barcelona sobre o meio-campo, mas pode ser uma solução necessária para superar as rápidas transições do Paris Saint-Germain.

  • O Clássico afeta o rumo da decisão do título?

    E apesar da importância do confronto esperado entre as duas equipes, o Barcelona tem um jogo contra o Real Madrid pelo clássico no próximo domingo, no estádio Camp Nou.

    O clube catalão ambiciona a vitória para aumentar a diferença para o Real para 9 pontos, além de confirmar seu domínio local e conquistar 10 triunfos consecutivos como dono do melhor início da história do Campeonato Espanhol de todos os tempos.

    Já o jogo contra o Paris Saint-Germain não terá grande influência no lado dos pontos, mas é, claro, importante nos aspectos psicológicos, já que se trata do primeiro teste real do grupo de Hansi Flick na atual temporada.

    Mesmo em caso de tropeço, o Barcelona ainda mantém fortes chances de chegar à fase eliminatória de forma direta, e por isso o jogo não será decisivo, enquanto qualquer redução da diferença por parte do Real Madrid pode vir acompanhada de uma reação psicológica que acenda o Campeonato Espanhol.

    Então, Flick tentará sair com o menor dano possível do Parque dos Príncipes para que a equipe esteja em suas melhores condições no clássico? Ou o confronto de cúpula contra o Paris Saint-Germain carrega um valor especial para o time catalão, que buscará a vitória por todos os meios?

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