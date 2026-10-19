Os torcedores do futebol ao redor do mundo aguardam ansiosamente por um confronto de peso, quando a capital francesa, Paris, receber na terça-feira a tão esperada cúpula que reunirá o primeiro e o segundo colocados da Liga dos Campeões da Europa.

Ambas as equipes chegam a este duelo de fogo com um retrospecto perfeito; as duas conseguiram vencer suas duas partidas no torneio, e também compartilham o mesmo e excelente saldo de gols, de (+7) gols para cada uma.

Antes desta aguardada cúpula, as duas equipes confirmaram que estão totalmente preparadas ao conquistarem vitórias domésticas convincentes no último sábado.

O Paris Saint-Germain conseguiu superar o obstáculo do Strasbourg, vencendo pelo placar de 3 a 1. Por outro lado, o Barcelona manteve suas atuações sólidas e atropelou o Real Betis por 5 a 2, confirmando sua hegemonia doméstica ao registrar sua nona vitória no campeonato em nove partidas disputadas.