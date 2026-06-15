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O Crystal Palace confirma Pierre Sage como novo técnico após uma temporada sensacional com o Lens
Começa uma nova era no Selhurst Park
O técnico de 47 anos chega a Londres com a reputação de ser um dos treinadores mais brilhantes da Europa, tendo acabado de ser eleito o Melhor Técnico da Ligue 1. Sage assinou um contrato de três anos para comandar os Eagles, e a contratação está atualmente pendente da confirmação final do seu visto.
A nomeação marca uma importante declaração de intenções da diretoria do Palace. O presidente Steve Parish expressou sua satisfação por ter contratado um técnico que passou o último ano superando as expectativas no futebol francês. “Estou extremamente animado em dar as boas-vindas a Pierre, que se junta a nós após uma temporada vitoriosa no Lens, bem como um fabuloso segundo lugar na Ligue 1”, disse Parish. “À medida que entramos em mais uma campanha europeia após nosso sucesso em Leipzig, sei que ele dará tudo de si para buscar mais conquistas para o nosso fantástico clube de futebol.”
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Substituindo um vencedor em série
Sage chega ao Selhurst Park para preencher a lacuna deixada pelo técnico Oliver Glasner, que se despediu após uma passagem de grande sucesso. A base deixada no Palace é inegavelmente sólida.
A reputação de Glasner nunca esteve tão alta após um período notável em que transformou os Eagles em uma máquina de conquistar títulos. O Palace, comandado pelo austríaco, conquistou uma tríplice coroa histórica, garantindo a FA Cup e o Community Shield antes de adicionar a UEFA Conference League ao seu palmarés.
Grandes ambições para as Águias
Sage sucede Glasner no comando e está ansioso para dar continuidade ao trabalho iniciado por seu antecessor. Falando pela primeira vez desde sua nomeação, Sage destacou o momento positivo que o clube atravessa. “É incrível estar aqui no Crystal Palace. Estou entusiasmado com a história do clube e com as últimas temporadas. Oliver Glasner conquistou coisas incríveis, e agora tenho que fazer o mesmo. É por isso que chegamos aqui com muita ambição”, revelou Sage.
O francês está ansioso para trazer seus hábitos vencedores da França para a Premier League. “A dinâmica aqui é realmente positiva, e nós também estamos com essa mentalidade. Ganhamos no ano passado – e queremos continuar assim, em um novo clube, um novo projeto, mas com muitos hábitos vencedores”, acrescentou. A vasta experiência de Sage, incluindo passagens pelo Lyon-Duchère e pelo Red Star, o preparou para este desafio de alto nível na Inglaterra.
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A ascensão meteórica de Pierre Sage
A trajetória de Sage ao longo do último ano tem sido nada menos que extraordinária. Ele chamou a atenção pela primeira vez ao assumir o cargo de técnico interino do Lyon em novembro de 2023. Na época de sua chegada, o Lyon estava na lanterna da tabela, mas Sage orquestrou uma reviravolta milagrosa. Sob sua orientação, o Les Gones venceu 15 das 20 partidas seguintes do campeonato, garantindo, por fim, a classificação para a Liga Europa e chegando à final da Copa da França.
Ele levou esse ímpeto para sua passagem pelo Lens, onde conquistou o primeiro título da Coupe de France da história do clube e levou a equipe à classificação para a Liga dos Campeões. A evolução do Lens sob o comando de Sage resultou em uma melhora de seis posições e 18 pontos na Ligue 1 em apenas uma temporada, liderando a tabela por seis rodadas. Sua passagem pelo Lens terminou com uma notável porcentagem de vitórias de 67,5% em todas as competições.