O Crystal Palace confirma Pierre Sage como novo técnico após uma temporada sensacional com o Lens

O técnico de 47 anos chega a Londres com a reputação de ser um dos treinadores mais brilhantes da Europa, tendo acabado de ser eleito o Melhor Técnico da Ligue 1. Sage assinou um contrato de três anos para comandar os Eagles, e a contratação está atualmente pendente da confirmação final do seu visto.

A nomeação marca uma importante declaração de intenções da diretoria do Palace. O presidente Steve Parish expressou sua satisfação por ter contratado um técnico que passou o último ano superando as expectativas no futebol francês. “Estou extremamente animado em dar as boas-vindas a Pierre, que se junta a nós após uma temporada vitoriosa no Lens, bem como um fabuloso segundo lugar na Ligue 1”, disse Parish. “À medida que entramos em mais uma campanha europeia após nosso sucesso em Leipzig, sei que ele dará tudo de si para buscar mais conquistas para o nosso fantástico clube de futebol.”