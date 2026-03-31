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O craque do Tottenham chega a um acordo sobre os termos de sua saída, antecipando sua partida no verão do Spurs, que corre risco de rebaixamento
Vicario chega a acordo para deixar o norte de Londres
De acordo com o Sport Witness, Vicario chegou a um acordo para facilitar sua saída do Tottenham durante a próxima janela de transferências de verão.
O goleiro, que chegou ao Spurs vindo do Empoli em 2023, rapidamente se estabeleceu como uma figura de destaque na Premier League, mas as dificuldades recentes do clube parecem ter acelerado seu desejo por um novo começo.
Os detalhes do acordo sugerem que o jogador de 27 anos está em busca de um projeto que ofereça mais estabilidade e a perspectiva de disputar regularmente a Liga dos Campeões. Embora a diretoria do Tottenham gostasse, idealmente, de manter seu goleiro titular, a realidade de sua posição atual na tabela e as preocupações internas forçaram o clube a permitir que o jogador explore outras opções.
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As dificuldades em campo alimentam os rumores sobre uma saída
A divulgação dessas notícias coincide com uma fase difícil do Spurs, que se viu em uma posição inesperadamente baixa na tabela da Premier League. Com a ameaça iminente de uma verdadeira batalha contra o rebaixamento ou, pelo menos, de terminar na metade inferior da tabela, figuras-chave do vestiário começaram a considerar seu futuro a longo prazo fora do Tottenham Hotspur Stadium.
Vicario tem sido frequentemente o homem que mantém os placares respeitáveis nesta temporada, realizando uma série de defesas dignas de destaque mesmo quando a defesa à sua frente desmoronava. Suas atuações individuais não passaram despercebidas pela elite europeia, tornando uma transferência no verão quase inevitável caso o clube não consiga atender às suas ambições em relação a títulos e competições europeias.
Clubes da Série A de olho no retorno de Vicario
Com a aproximação da janela de transferências de verão, acredita-se que vários clubes de destaque da Série A e, possivelmente, da Bundesliga estejam acompanhando de perto a situação de Vicario.
Um retorno à Itália tem sido frequentemente cogitado, com os principais clubes em busca de um goleiro confiável e moderno para liderar suas campanhas nacionais e europeias no próximo ano. Seu status de estrela em ascensão na Azzurra só aumenta seu valor de mercado e sua atratividade.
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O Spurs pretende maximizar o valor da transferência
Para o Tottenham, o foco agora deve ser garantir o melhor valor possível pela transferência para reinvestir no elenco. Apesar da decepção de perder um jogador tão talentoso, o acordo garante que ambas as partes possam seguir em frente sem que a saga se arraste até a pré-temporada. Os torcedores agora esperam que a diretoria lhes dê garantias de que existe um plano para reconstruir o time após uma temporada para ser esquecida.