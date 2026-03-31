O craque do Tottenham chega a um acordo sobre os termos de sua saída, antecipando sua partida no verão do Spurs, que corre risco de rebaixamento

De acordo com o Sport Witness, Vicario chegou a um acordo para facilitar sua saída do Tottenham durante a próxima janela de transferências de verão.

O goleiro, que chegou ao Spurs vindo do Empoli em 2023, rapidamente se estabeleceu como uma figura de destaque na Premier League, mas as dificuldades recentes do clube parecem ter acelerado seu desejo por um novo começo.

Os detalhes do acordo sugerem que o jogador de 27 anos está em busca de um projeto que ofereça mais estabilidade e a perspectiva de disputar regularmente a Liga dos Campeões. Embora a diretoria do Tottenham gostasse, idealmente, de manter seu goleiro titular, a realidade de sua posição atual na tabela e as preocupações internas forçaram o clube a permitir que o jogador explore outras opções.



