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O colapso de Vinícius coloca Real Madrid e Mourinho diante de um dilema difícil

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De astro intocável a peso para o Real Madrid: o que está acontecendo com Vinícius?

Era difícil imaginar isso há pouco mais de dois anos, mas a situação de Vinicius Junior no Real Madrid atravessa atualmente um momento extremamente delicado.

O jornal Sport afirmou, em reportagem, que o jogador brasileiro se tornou alvo de críticas, até mesmo por parte da torcida de seu próprio time, e que o aguardam algumas semanas extremamente difíceis.

Tanto o clube quanto José Mourinho passaram a ser cobrados por uma solução para o problema, caso contrário a situação pode se tornar insustentável.

A partida contra a Roma no Estádio Olímpico representou mais um passo no caminho de queda vivido pelo atacante brasileiro desde o famoso episódio relacionado à Bola de Ouro de 2024, quando viu Rodri lhe arrebatar o prêmio depois de acreditar que estava a poucos passos de conquistá-lo.

A perda da bola no lance do segundo gol da equipe do técnico Gasperini fez com que todos os olhares se voltassem inteiramente para ele.

Mourinho não tentou nem esconder seu descontentamento: seus gestos em direção ao jogador e aos presentes no banco de reservas, ao imitar novamente o lance, e depois sua decisão de substituir Vinicius encarregaram-se de transmitir uma mensagem clara.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Um problema que atormenta Mourinho

    Apesar de o treinador português ter insistido depois em defender Vinícius durante a entrevista coletiva, tentando minimizar a importância da irritação do jogador brasileiro com a substituição, Mourinho sabe muito bem que a situação não é fácil.

    Do ponto de vista do status dentro do time, Vinícius é um jogador cujos minutos em campo são difíceis de reduzir. Mas, considerando seu nível atual, ele deveria aparecer atrás de vários companheiros, e o caso chega a levantar a dúvida sobre se alguns jogadores do time que seguiram marginalizados até agora não merecem passar à frente dele na ordem de escolhas.

    E, com a continuidade dos resultados positivos, Mourinho pode se permitir manter Vinícius em campo. Mas, no momento em que o treinador português sentiu a possibilidade de sua equipe sofrer mais prejuízos, uma de suas primeiras decisões foi dispensar o jogador.

    Foi o que fez ao mantê-lo no banco de reservas diante do Villarreal, em uma partida que o Real Madrid precisava vencer depois do choque da derrota no clássico e das críticas que vieram em seguida.

    E repetiu a dose contra a Roma, quando o tornou o primeiro jogador a ser substituído após seu erro, ciente de que sua equipe precisava buscar a virada no placar.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Vinícius limita as opções táticas de Mourinho

    Vinícius se tornou um jogador que limita a equipe e representa um peso para ela quando está em campo. O próprio Mourinho reconheceu isso durante a entrevista coletiva, explicando que Gasperini desmontou a defesa do Real Madrid por aquele setor, depois de pressionar Cucurella, que não teve o apoio do companheiro na ponta.

    O treinador português fez uma troca entre Vinícius e Diomande nas pontas, a fim de estancar a sangria, mas, quando a situação ficou mais complicada, não teve outra opção a não ser tirar o jogador brasileiro de campo imediatamente.

    Já no aspecto defensivo, Vinícius é praticamente ausente por completo, um ponto que seu atual treinador já conhecia previamente.

    E não é por coincidência que Mourinho também explorou essa fragilidade durante o confronto entre Real Madrid e Benfica na temporada passada. Quando assumiu o comando do time merengue, afirmou que a época em que Jude Bellingham era obrigado a defender como se fosse um lateral-esquerdo adicional havia acabado.

    A situação de Vinícius se parece, em certa medida, com a de Kylian Mbappé, com a diferença de que o jogador francês ainda oferece contribuições ofensivas cujo nível o brasileiro não pode nem sonhar em igualar no momento.

    No ataque, Vinícius não marca gols, não dá assistências e não consegue desequilibrar os adversários. Não restou nada do jogador que impressionou o mundo alguns anos atrás.

    Acima de tudo isso, a última punição que lhe foi imposta por puxar o cabelo de um adversário vai afastá-lo dos gramados por algumas partidas do Campeonato Espanhol.

    E isso pode acabar favorecendo Mourinho, já que lhe dá a oportunidade de ser ousado em suas escolhas técnicas, sem precisar escalar o dono da camisa 7 do Real Madrid independentemente das circunstâncias.

    Ao ponta brasileiro restarão apenas as duas partidas da Liga dos Campeões contra Leipzig e AEK Atenas no próximo mês para tentar recuperar o nível e corrigir o rumo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O Real Madrid não terá paciência com Vinícius

    No caso de Vinícius, não se pode ignorar que ele atravessa um momento difícil fora dos gramados, o que pode afetar seu rendimento, como pode acontecer com qualquer pessoa nesta vida.

    O problema do jogador, no entanto, é que o Real Madrid e sua torcida não esperam por ninguém. O astro brasileiro foi criticado pelos torcedores no Santiago Bernabéu em várias ocasiões, e ele mesmo admitiu que isso não o ajuda.

    Mas o problema do clube vai muito além de simplesmente constatar o descontentamento da torcida com a queda de rendimento de um dos principais nomes da equipe. Estamos diante de um impasse estrutural dentro do clube.

    Todos ainda lembram do episódio em que o jogador entrou em confronto com Xabi Alonso, quando a diretoria do Real Madrid tomou a decisão de ficar ao lado do atleta, o que na prática significou sacrificar o treinador.

    O Real Madrid concedeu a Vinícius uma influência que não parece corresponder ao que ele entrega em campo, e a renovação de seu contrato durante o verão apenas confirma isso.

    O vínculo do jogador com o clube merengue se estende até 2032, quando ele estará perto de completar 32 anos. Estamos falando de mais 6 temporadas para um jogador que possui um dos maiores contratos da equipe, ainda que seu valor de mercado continue em queda.

    Seu valor de mercado caiu 70 milhões de euros desde 2024, e ele também não consegue se encaixar com os demais astros do time.

    Acima de tudo, Vinícius se tornou agora um fator que limita as opções táticas de Mourinho, que parece completamente diferente de sua imagem habitual, como se temesse se ver obrigado a enfrentar esse problema de forma direta.

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