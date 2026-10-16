Era difícil imaginar isso há pouco mais de dois anos, mas a situação de Vinicius Junior no Real Madrid atravessa atualmente um momento extremamente delicado.

O jornal Sport afirmou, em reportagem, que o jogador brasileiro se tornou alvo de críticas, até mesmo por parte da torcida de seu próprio time, e que o aguardam algumas semanas extremamente difíceis.

Tanto o clube quanto José Mourinho passaram a ser cobrados por uma solução para o problema, caso contrário a situação pode se tornar insustentável.

A partida contra a Roma no Estádio Olímpico representou mais um passo no caminho de queda vivido pelo atacante brasileiro desde o famoso episódio relacionado à Bola de Ouro de 2024, quando viu Rodri lhe arrebatar o prêmio depois de acreditar que estava a poucos passos de conquistá-lo.

A perda da bola no lance do segundo gol da equipe do técnico Gasperini fez com que todos os olhares se voltassem inteiramente para ele.

Mourinho não tentou nem esconder seu descontentamento: seus gestos em direção ao jogador e aos presentes no banco de reservas, ao imitar novamente o lance, e depois sua decisão de substituir Vinicius encarregaram-se de transmitir uma mensagem clara.