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O clássico pode se transformar em uma catástrofe? Mourinho diante de um teste aterrorizante

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
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A defesa do Real Madrid tem a difícil missão de proteger suas redes

O Real Madrid entra no confronto do clássico contra o Barcelona, marcado para a noite de domingo, pela décima rodada de LaLiga, em meio a preocupações defensivas que se multiplicam diante da arrasadora força ofensiva de seu rival.

A equipe de José Mourinho só conseguiu manter o gol em branco duas vezes nas primeiras 12 partidas da temporada atual, antes de receber um novo golpe com o corte de seu goleiro Thibaut Courtois nos últimos instantes por conta de um mal-estar, antes de surgirem informações desencontradas sobre a possibilidade de seu retorno e sua participação na partida, que será definida pelo exame médico.

O Barcelona recebe seu rival tradicional depois de ter marcado 39 gols nas primeiras 9 partidas do Campeonato Espanhol, a uma média superior a 4 gols por jogo, enquanto o Real Madrid será obrigado a disputar o confronto sem seu goleiro titular, de acordo com o comunicado médico divulgado pelo clube na manhã deste domingo.

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  • A defesa do Real Madrid não resiste, e o Barcelona aproveita cada oportunidade

    Os problemas defensivos do Real Madrid se arrastam desde a temporada passada, diante das dificuldades da equipe em aplicar um sistema defensivo coletivo coeso, com críticas direcionadas aos jogadores da linha ofensiva pela falta do apoio defensivo necessário.

    A equipe de Mourinho só conseguiu manter o gol invicto diante de Málaga e Villarreal na La Liga, e ambas as partidas foram disputadas no estádio Santiago Bernabéu, segundo estatística publicada pelo jornal As antes da partida.

    Isso reflete o tamanho do desafio que aguarda o treinador português diante do ataque do Barcelona, que apresenta números excepcionais desde o início da temporada, tendo vencido suas nove primeiras partidas no campeonato e marcado 39 gols, enquanto suas redes balançaram 9 vezes, igualando o recorde da melhor largada na história da competição, alcançado pelo Real Madrid na temporada 1968-1969.

    O saldo da equipe catalã também chegou a 50 gols (e sofreu 15) em 12 partidas por todas as competições, de acordo com as estatísticas.

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  • Yamal e Raphinha: um ataque arrasador

    Lamine Yamal se destaca como uma das principais armas ofensivas do Barcelona, após ter marcado 8 gols e dado 6 assistências nos primeiros 9 jogos do campeonato, chegando a 14 participações em gols, segundo estatísticas do "Opta".

    O Barcelona conta com mais de uma fonte de perigo, diante da eficiência ofensiva demonstrada pela equipe em suas grandes vitórias, entre elas o triunfo sobre o Elche por 5 a 0, o Valencia por cinco gols a zero, e o Racing Santander por 7 a 2, antes de superar o Real Betis por 5 a 2.

    Apesar da derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain pelo placar de 2 a 4 na Liga dos Campeões da Europa, seu retrospecto no campeonato nacional confirma sua capacidade de punir qualquer recuo defensivo, o que coloca os jogadores do Real Madrid diante da necessidade de reduzir os espaços e impedir que a bola chegue com facilidade aos cérebros do jogo ofensivo.

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  • Receios da ausência de Courtois

    Os problemas do Real Madrid aumentaram horas antes do Clásico, depois de o clube anunciar o corte de Thibaut Courtois devido a sintomas de gripe, convocando em seu lugar o jovem goleiro Illya Voloshyn.

    Caso Courtois fique de fora, isso representará um duro golpe para o time merengue, especialmente porque o goleiro belga vinha sendo um elemento decisivo para salvar sua equipe nas últimas partidas, num momento em que o Real Madrid precisa de uma atuação defensiva mais sólida para enfrentar o ataque do Barcelona.

    Thibaut Courtois disputou 12 partidas pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões antes do Clásico, totalizando 1.080 minutos, nos quais sofreu 14 gols e fez 45 defesas, mantendo o gol invicto em apenas duas partidas, segundo as estatísticas do site oficial do Real Madrid.

    No âmbito do Campeonato Espanhol apenas, o goleiro belga disputou 9 partidas e sofreu 9 gols, fazendo 29 defesas, com um aproveitamento de defesas de 76,3%.

    De qualquer forma, Mourinho se vê diante de um teste tático complexo e assustador, que pode transformar o Clásico em um desastre; isso porque o desafio não se limita a compensar a ausência de seu goleiro titular, mas se estende a resolver a falha coletiva que permitiu aos adversários chegarem ao seu gol de forma recorrente, diante da força do arsenal ofensivo do Barcelona.

    Melhorar a pressão a partir da linha de frente e reduzir os espaços entre as linhas serão fatores decisivos caso o Real Madrid queira conter a periculosidade do Barcelona e voltar com um resultado positivo do Clásico.

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