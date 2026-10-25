O Real Madrid entra no confronto do clássico contra o Barcelona, marcado para a noite de domingo, pela décima rodada de LaLiga, em meio a preocupações defensivas que se multiplicam diante da arrasadora força ofensiva de seu rival.

A equipe de José Mourinho só conseguiu manter o gol em branco duas vezes nas primeiras 12 partidas da temporada atual, antes de receber um novo golpe com o corte de seu goleiro Thibaut Courtois nos últimos instantes por conta de um mal-estar, antes de surgirem informações desencontradas sobre a possibilidade de seu retorno e sua participação na partida, que será definida pelo exame médico.

O Barcelona recebe seu rival tradicional depois de ter marcado 39 gols nas primeiras 9 partidas do Campeonato Espanhol, a uma média superior a 4 gols por jogo, enquanto o Real Madrid será obrigado a disputar o confronto sem seu goleiro titular, de acordo com o comunicado médico divulgado pelo clube na manhã deste domingo.