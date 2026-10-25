O Real Madrid entra no confronto do Clássico diante do Barcelona, marcado para a noite de domingo, pela décima rodada de La Liga, em meio a preocupações defensivas que se multiplicam frente ao arrasador poder ofensivo de seu rival.

A equipe de José Mourinho só conseguiu manter o gol intacto duas vezes nas primeiras 12 partidas da atual temporada, antes de receber um novo golpe com o corte de seu goleiro Thibaut Courtois nos últimos instantes por conta de um problema de saúde.

A crise chega em um momento extremamente delicado, já que o Barcelona recebe seu rival tradicional depois de ter marcado 39 gols nas primeiras 9 partidas do Campeonato Espanhol, com uma média superior a 4 gols por jogo, enquanto o Real Madrid será obrigado a disputar o confronto sem seu goleiro titular, de acordo com o comunicado médico divulgado pelo clube na manhã deste domingo.