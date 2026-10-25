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O clássico pode se transformar em catástrofe? A baixa de Courtois coloca Mourinho em um teste assustador

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal
T. Courtois
J. Mourinho
Raphinha
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A defesa madrilenha em uma missão difícil para proteger suas redes

O Real Madrid entra no confronto do Clássico diante do Barcelona, marcado para a noite de domingo, pela décima rodada de La Liga, em meio a preocupações defensivas que se multiplicam frente ao arrasador poder ofensivo de seu rival.

A equipe de José Mourinho só conseguiu manter o gol intacto duas vezes nas primeiras 12 partidas da atual temporada, antes de receber um novo golpe com o corte de seu goleiro Thibaut Courtois nos últimos instantes por conta de um problema de saúde.

A crise chega em um momento extremamente delicado, já que o Barcelona recebe seu rival tradicional depois de ter marcado 39 gols nas primeiras 9 partidas do Campeonato Espanhol, com uma média superior a 4 gols por jogo, enquanto o Real Madrid será obrigado a disputar o confronto sem seu goleiro titular, de acordo com o comunicado médico divulgado pelo clube na manhã deste domingo.

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  • A defesa do Real Madrid não se segura, e o Barcelona aproveita cada chance

    Os problemas defensivos do Real Madrid se arrastam desde a temporada passada, diante das dificuldades da equipe em aplicar um sistema defensivo coletivo coeso, com críticas direcionadas aos jogadores da linha de frente por não oferecerem o suporte defensivo necessário.

    A equipe de Mourinho só conseguiu manter o gol sem ser vazado diante de Málaga e Villarreal na La Liga, sendo que ambas as partidas foram disputadas no estádio Santiago Bernabéu, de acordo com uma estatística publicada pelo jornal As, antes da partida.

    Isso reflete o tamanho do desafio que aguarda o treinador português diante do ataque do Barcelona, que vem apresentando números excepcionais desde o início da temporada, tendo vencido suas nove primeiras partidas no campeonato, marcando 39 gols, enquanto foi vazado 9 vezes, igualando o recorde da melhor largada na história da competição, estabelecido pelo Real Madrid na temporada 1968-1969.

    O time catalão também chegou à marca de 50 gols (e sofreu 15) em 12 partidas por todas as competições, segundo as estatísticas.

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  • Yamal e Raphinha: ataque avassalador

    Lamine Yamal se destaca como uma das principais armas ofensivas do Barcelona, após marcar 8 gols e dar 6 assistências nas primeiras 9 partidas do Campeonato Espanhol, chegando a 14 participações em gols, de acordo com as estatísticas do "Opta".

    O Barcelona conta com mais de uma fonte de perigo, diante da eficiência ofensiva demonstrada pela equipe durante suas grandes vitórias, entre elas o triunfo sobre o Elche por 5 a 0, sobre o Valencia por 5 a 0, e sobre o Racing Santander por 7 a 2, antes de superar o Real Betis por 5 a 2. E apesar da derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain por 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa, seu retrospecto no cenário nacional confirma sua capacidade de punir qualquer falha defensiva, o que coloca os jogadores do Real Madrid diante da necessidade de reduzir os espaços e impedir que a bola chegue com facilidade aos pontos-chave do jogo ofensivo.

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  • A ausência de Courtois agrava as preocupações de Mourinho antes do clássico

    Os problemas do Real Madrid aumentaram horas antes do Clássico, depois que o clube anunciou o desfalque de Thibaut Courtois por conta de sintomas gripais, convocando em seguida o jovem goleiro Ilya Zabarnyi em seu lugar.

    A ausência de Courtois representa um duro golpe para o time merengue, principalmente porque o goleiro belga vinha sendo um elemento decisivo na salvação de sua equipe nas últimas partidas, num momento em que o Real Madrid precisa de um desempenho defensivo mais sólido para enfrentar o ataque do Barcelona.

    Thibaut Courtois disputou 12 partidas pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa antes do Clássico, totalizando 1080 minutos, nos quais sofreu 14 gols e defendeu 45 finalizações, mantendo o gol invicto em apenas duas partidas, segundo estatísticas do site oficial do Real Madrid.

    No Campeonato Espanhol apenas, o goleiro belga disputou 9 partidas e sofreu 9 gols, defendendo 29 finalizações, com um índice de defesas de 76,3%.

    Mourinho se vê diante de um teste tático complexo e assustador que pode transformar o Clássico em uma catástrofe, já que o desafio não se limita a compensar a ausência de seu goleiro titular, mas se estende a corrigir a falha coletiva que permitiu aos adversários chegarem ao seu gol de forma repetida, diante da força do arsenal ofensivo do Barcelona.

    Melhorar a pressão a partir da linha de frente e reduzir os espaços entre as linhas serão fatores decisivos se o Real Madrid quiser limitar o perigo do Barcelona e voltar com um resultado positivo do Clássico.

    Leia também: Turbulências na Catalunha e lembranças de 2019: o Clássico será adiado?


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