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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O clássico é uma prova dolorosa: Flick coloca estrela do Barcelona diante de um desafio real

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Gavi
H. Flick
Espanha
Alemanha

Perguntas difíceis que ainda não foram respondidas!

Há situações no mundo do futebol que são difíceis de entender, e a situação de Gavi começa a se tornar uma delas. O meio-campista do Barcelona passou de peça fundamental a jogador com papel quase simbólico. É verdade que as lesões explicam parte de sua ausência, mas já não são suficientes para justificar essa situação, que agora se tornou preocupante após sua recuperação física.

Este deveria ter sido o ano de seu retorno decisivo. Depois de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por meses, e de uma recaída que atrasou seu retorno, Gavi tinha diante de si uma temporada inteira para recuperar seu nível habitual, a constância de seu desempenho e seu papel de liderança.

Hoje, ele está recuperado fisicamente e pronto para competir, mas seu tempo em campo é muito inferior ao que se espera de um jogador com seu talento. Ele jogou apenas 191 minutos nesta temporada em todas as competições, um número que mostra claramente o quanto sua importância nos planos da equipe diminuiu.

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  • O Clássico é uma prova dolorosa: presença quase nula!

    Em reportagem publicada nesta quarta-feira, o jornal Marca, sob o título "O enigma Gavi", afirmou que o que mais chama atenção é o contraste gritante entre as duas versões de Gavi antes e depois de suas lesões.

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    E acrescentou: "Aquele jogador dinâmico, dono de uma pressão ofensiva, capaz de motivar os companheiros e lutar por cada bola como se fosse a última, era muito mais do que um simples reserva. Sua personalidade e sua capacidade de elevar o ritmo da equipe faziam dele um jogador importante tanto para o Barcelona quanto para a seleção espanhola. Já agora, parece ter recuado para um papel secundário do qual luta para sair".

    E esclareceu: "A partida do clássico foi um exemplo claro. Em um jogo do mais alto nível, e com tudo o que representa um confronto contra o Real Madrid, Gavi não jogou um único minuto. Essa decisão reflete claramente sua situação atual e levanta uma dúvida sobre seu verdadeiro lugar na equipe hoje. É fácil reabilitar um jogador gradualmente após uma lesão grave como essa, mas é muito difícil que sua presença, depois da recuperação, permaneça praticamente inexistente.

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  • A pergunta mais importante aguarda resposta: o verdadeiro desafio

    Além disso, as perspectivas não são animadoras. A disputa pela posição no meio-campo é acirrada, e a chance de Gavi diminui constantemente. Pedri e Rodri parecem ser os principais candidatos a ocupar a posição de volante de contenção, enquanto o retorno de Frenkie de Jong adiciona mais concorrência e opções para o treinador.

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    O Marca afirmou: "Gavi terá que lutar para conseguir tempo de jogo, algo que parece difícil de alcançar nas circunstâncias atuais. O tempo passa, e ele precisa de tempo de jogo suficiente para recuperar seu ritmo, sua autoconfiança e o status que tinha anteriormente".

    E acrescentou: "A pergunta mais importante já não é se Gavi voltará ao seu nível anterior, mas sim se terá as oportunidades necessárias para provar isso. Recuperar a saúde foi o primeiro passo; já reconquistar seu lugar no Barcelona pode se tornar o verdadeiro desafio".

    E concluiu: "Gavi pode conseguir alguns minutos diante do Alavés por causa do rodízio de jogadores, mas a questão é se continuará a tê-los diante do Aston Villa e do Atlético de Madrid".

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