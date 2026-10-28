Há situações no mundo do futebol que são difíceis de entender, e a situação de Gavi começa a se tornar uma delas. O meio-campista do Barcelona passou de peça fundamental a jogador com papel quase simbólico. É verdade que as lesões explicam parte de sua ausência, mas já não são suficientes para justificar essa situação, que agora se tornou preocupante após sua recuperação física.

Este deveria ter sido o ano de seu retorno decisivo. Depois de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por meses, e de uma recaída que atrasou seu retorno, Gavi tinha diante de si uma temporada inteira para recuperar seu nível habitual, a constância de seu desempenho e seu papel de liderança.

Hoje, ele está recuperado fisicamente e pronto para competir, mas seu tempo em campo é muito inferior ao que se espera de um jogador com seu talento. Ele jogou apenas 191 minutos nesta temporada em todas as competições, um número que mostra claramente o quanto sua importância nos planos da equipe diminuiu.