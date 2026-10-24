O Real Madrid entra no clássico de amanhã, domingo, em meio a um clima de forte descontentamento diante do anúncio da equipe de arbitragem.

Juan Martínez Munuera será o responsável por apitar a partida, enquanto Javier Iglesias Villanueva ficará encarregado da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), dois nomes que circularam antes da confirmação oficial de suas nomeações e que carregam um histórico de fatos anteriores que explicam a falta de confiança do clube merengue.

O vazamento da nomeação aumentou a intensidade da irritação, em meio à relação anteriormente tensa entre o Real Madrid e o sistema de arbitragem.

A polêmica começou antes do anúncio oficial, pois José Mourinho expressou seu incômodo após a vitória sobre o Leipzig, quando foi questionado sobre os possíveis nomes para apitar a partida. O treinador apontou o problema de se conhecer a identidade dos árbitros antes do anúncio oficial de suas nomeações.

Mas o descontentamento do Real Madrid também está ligado a fatos anteriores. O histórico dos dois árbitros registrou decisões que provocaram protestos públicos e uma queixa formal apresentada pelo clube, além de um episódio extremamente grave para Kylian Mbappé.

Soma-se a isso a relação profissional de Martínez Munuera com o filho de José María Negreira, uma questão revelada por meio da investigação judicial, conforme confirmou uma reportagem do jornalista do okdiario Iván Martín.