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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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O caso Negreira e os insultos a Vinícius: um passado polêmico que persegue o árbitro do clássico

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Martinez
Vinicius Junior
K. Mbappe
Eder Militao
J. Mourinho
Espanha
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A emoção começa cedo!

O Real Madrid entra no clássico de amanhã, domingo, em meio a um clima de forte descontentamento diante do anúncio da equipe de arbitragem.

Juan Martínez Munuera será o responsável por apitar a partida, enquanto Javier Iglesias Villanueva ficará encarregado da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), dois nomes que circularam antes da confirmação oficial de suas nomeações e que carregam um histórico de fatos anteriores que explicam a falta de confiança do clube merengue.

O vazamento da nomeação aumentou a intensidade da irritação, em meio à relação anteriormente tensa entre o Real Madrid e o sistema de arbitragem.

A polêmica começou antes do anúncio oficial, pois José Mourinho expressou seu incômodo após a vitória sobre o Leipzig, quando foi questionado sobre os possíveis nomes para apitar a partida. O treinador apontou o problema de se conhecer a identidade dos árbitros antes do anúncio oficial de suas nomeações.

Mas o descontentamento do Real Madrid também está ligado a fatos anteriores. O histórico dos dois árbitros registrou decisões que provocaram protestos públicos e uma queixa formal apresentada pelo clube, além de um episódio extremamente grave para Kylian Mbappé.

Soma-se a isso a relação profissional de Martínez Munuera com o filho de José María Negreira, uma questão revelada por meio da investigação judicial, conforme confirmou uma reportagem do jornalista do okdiario Iván Martín.

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  • Martínez Munuera e os pagamentos ao filho de Negreira

    De acordo com o mesmo relatório, o nome de Martínez Munuera apareceu nas informações relacionadas ao processo de investigação do caso Negreira, depois de ter recorrido aos serviços de Javier Enríquez, filho de Negreira, na área de treinamento mental, pagando por isso através de transferências bancárias, segundo o que declarou seu irmão e assistente, Miguel Martínez Munuera. O objetivo declarado desses serviços era melhorar sua capacidade de concentração durante as partidas.

    O contexto explica por que essa questão gerou polêmica; o pai de Javier Enríquez ocupava o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), e os pagamentos feitos pelo Barcelona a entidades ligadas a ele também foram investigados.

    O fato de um dos árbitros ter recorrido a esses serviços levantou questionamentos sobre a natureza das relações dentro do sistema arbitral. Martínez Munuera defendeu publicamente sua integridade, afirmando que não cometeu nenhuma irregularidade legal.

    Esses pagamentos, por si só, não comprovam a existência de favorecimento ao Barcelona ou de manipulação de resultados das partidas. Para o Real Madrid, que decidiu entrar no processo conhecido como "caso Negreira" para defender seus interesses, a credibilidade da arbitragem exige que sejam dadas as explicações necessárias e que se garanta transparência.

    A disputa permanece em aberto, o que afeta o clima em torno de qualquer designação arbitral desta importância.

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  • A polêmica do episódio de Militão, a queixa do Osasuna e os insultos a Vinícius

    Um dos episódios que mais causaram descontentamento ao Real Madrid com Martínez Munuera remonta à partida da equipe contra o Sevilla em maio de 2021. Uma sequência de acontecimentos terminou com a mudança do local de marcação da infração e do lado beneficiado por ela; o árbitro assinalou um pênalti a favor de Karim Benzema, mas a revisão de um toque de mão anterior em Éder Militão acabou resultando na marcação de um pênalti para o Sevilla. A partida terminou empatada em 2 a 2, numa fase decisiva da disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

    A decisão provocou uma reação incomum do técnico Zinedine Zidane, que exigiu esclarecimentos sobre os critérios de marcação de toques de mão e demonstrou sua irritação com a decisão. Desde então, o episódio permaneceu entre os casos que os torcedores do Real Madrid evocam ao discutir a coerência na aplicação das regras arbitrais.

    Já o confronto mais direto veio em março de 2024, quando o Real Madrid apresentou uma queixa contra Martínez Munuera ao Comitê de Disciplina, por conta da redação do relatório da partida da equipe contra o Osasuna. O clube acusou o árbitro de omitir os insultos dirigidos a Vinícius, apesar de os jogadores do Real Madrid o terem alertado sobre eles.

    A contestação não se limitou a uma decisão esportiva, mas se estendeu à questão da proteção do jogador e do registro do que ocorreu nas arquibancadas. O Comitê Técnico de Árbitros rejeitou a versão do Real Madrid, afirmando que as gravações de áudio não continham os alertas mencionados pelo clube.

    Por outro lado, o relatório do delegado da federação registrou cânticos ofensivos ao jogador brasileiro. O episódio levou a um novo confronto público entre o clube merengue e o órgão responsável pela arbitragem.

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  • Iglesias Villanueva e o lance que provocou a ira do Real Madrid

    Já no que diz respeito a Javier Iglesias Villanueva, o episódio anterior mais marcante aconteceu na partida entre Espanyol e Real Madrid, em fevereiro de 2025.

    Durante o confronto, Carlos Romero entrou com força por trás em Mbappé, mas recebeu apenas um cartão amarelo, e o árbitro de vídeo não solicitou ao árbitro que revisasse o lance na tela para avaliar se ele exigia a expulsão.

    O zagueiro permaneceu em campo e, mais tarde, marcou o único gol que definiu o resultado.

    O Real apresentou uma reclamação oficial, exigindo o acesso às gravações de áudio relacionadas aos episódios que considerou prejudiciais a ele. E a sala do VAR se viu no centro do protesto, ainda que seu objetivo seja corrigir erros graves de arbitragem.

    Esse é o episódio ligado a Javier Iglesias Villanueva que lança sombra sobre sua designação. Já as decisões atribuídas a seu irmão Ignacio referem-se a outro árbitro e não justificam responsabilizar Javier por elas nem presumir a existência de relações pessoais entre os dois apenas pela semelhança do sobrenome, segundo o relatório.


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  • As vitórias não apagam as contestações

    Martínez Munuera tem um retrospecto positivo com o Real Madrid nos quatro últimos clássicos que apitou; o time merengue venceu três deles, contra uma única vitória do Barcelona.

    Entre essas partidas estão a vitória por 4 a 0 na volta das semifinais da Copa do Rei no estádio Camp Nou e o triunfo por 4 a 1 na final da Supercopa da Espanha de 2024.

    O relatório concluiu: "O Real Madrid quer que o confronto do clássico seja decidido dentro de campo. Mas entra em cena carregado de inúmeras lembranças de partidas que acabaram levando-o a exigir explicações da estrutura de arbitragem".


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