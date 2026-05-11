O BVB teria “as melhores chances” de contratar o jovem talento Kennet Eichhorn. É o que informa o jornal *Bild*. Um encontro entre o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, e o jogador de apenas 16 anos seria o principal motivo para isso.
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O BVB teria “as melhores chances”: plano espetacular de transferências revelado por Kennet Eichhorn
Anteriormente, a revista *Sport Bild* havia noticiado que o próprio Eichhorn não estava totalmente convencido com a filosofia de jogo do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e, por isso, preferia outras opções, como uma transferência para o Bayer Leverkusen ou o RB Leipzig. Parece que isso já mudou. O FC Bayern também estaria ainda na disputa, mas, segundo a revista kicker, há divergências internas no clube quanto à conveniência de uma transferência de Eichhorn para Munique.
Mas também o Hertha ainda não teria perdido totalmente a esperança de conseguir manter Eichhorn por mais um ano. Segundo o Bild, o plano seria vender Eichhorn no próximo verão por meio de uma cláusula de rescisão no valor de doze milhões de euros, mas trazer o meio-campista defensivo de volta por mais uma temporada por meio de um empréstimo.
No entanto, é muito duvidoso que esse plano dê certo. Por um lado, segundo o Sport Bild, Eichhorn não planeja, na verdade, nenhuma etapa intermediária. Se ele se transferir no verão, será apenas para um clube que seja participante assíduo da Liga dos Campeões e que lhe ofereça imediatamente uma perspectiva realista de tempo de jogo. Um retorno por empréstimo a Berlim ou um ano de aprendizado em um clube de nível médio parece, na verdade, fora de questão.
Por outro lado: caso Eichhorn se transfira para o BVB, os amarelos e pretos também deveriam aproveitá-lo bem no elenco como reforço imediato, apesar de sua pouca idade; afinal, o BVB sempre careceu de um meio-campista defensivo claro ao lado de Felix Nmecha no elenco.
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O Hertha BSC espera que Eichhorn permaneça no clube
No entanto, a esperança de que Eichhorn permaneça mais um ano no clube da capital é a última a desaparecer. O diretor esportivo do Hertha, Benjamin Weber, aposta no argumento do “tempo de jogo”, que Eichhorn teria garantido em Berlim: “Ter essa segurança ainda jovem. O tempo de desenvolvimento. É isso que podemos colocar na balança”, disse Weber, ressaltando que “ainda não há uma decisão”: “Estamos em contato com os pais de Kenny. Faremos tudo ao nosso alcance para convencê-lo a ficar mais um ano aqui.”
A mesma esperança foi expressada pelo técnico Stefan Leitl, que também atestou a Eichhorn “uma carreira brilhante” após a vitória por 2 a 1 no domingo sobre o Greuther Fürth. No confronto contra os francos, que correm sério risco de rebaixamento, Eichhorn marcou seu primeiro gol na 2ª Divisão após uma jogada individual espetacular, fazendo assim história. Com 16 anos, 9 meses e 13 dias, ele é agora o mais jovem artilheiro da segunda divisão da Bundesliga, superando em 52 dias o recorde de Gunther Reeg, estabelecido em 1985.
“Foi um gol incrível. Ele tem 16 anos – que superlativos ainda podemos encontrar para o garoto? Quando você joga nesta liga aos 16 anos como um jogador experiente da segunda divisão e também consegue acompanhar fisicamente, isso diz tudo. Gol fantástico, parabéns ao Kenny”, elogiou Leitl.