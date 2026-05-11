O BVB teria “as melhores chances”: plano espetacular de transferências revelado por Kennet Eichhorn

Anteriormente, a revista *Sport Bild* havia noticiado que o próprio Eichhorn não estava totalmente convencido com a filosofia de jogo do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e, por isso, preferia outras opções, como uma transferência para o Bayer Leverkusen ou o RB Leipzig. Parece que isso já mudou. O FC Bayern também estaria ainda na disputa, mas, segundo a revista kicker, há divergências internas no clube quanto à conveniência de uma transferência de Eichhorn para Munique.

Mas também o Hertha ainda não teria perdido totalmente a esperança de conseguir manter Eichhorn por mais um ano. Segundo o Bild, o plano seria vender Eichhorn no próximo verão por meio de uma cláusula de rescisão no valor de doze milhões de euros, mas trazer o meio-campista defensivo de volta por mais uma temporada por meio de um empréstimo.

No entanto, é muito duvidoso que esse plano dê certo. Por um lado, segundo o Sport Bild, Eichhorn não planeja, na verdade, nenhuma etapa intermediária. Se ele se transferir no verão, será apenas para um clube que seja participante assíduo da Liga dos Campeões e que lhe ofereça imediatamente uma perspectiva realista de tempo de jogo. Um retorno por empréstimo a Berlim ou um ano de aprendizado em um clube de nível médio parece, na verdade, fora de questão.

Por outro lado: caso Eichhorn se transfira para o BVB, os amarelos e pretos também deveriam aproveitá-lo bem no elenco como reforço imediato, apesar de sua pouca idade; afinal, o BVB sempre careceu de um meio-campista defensivo claro ao lado de Felix Nmecha no elenco.