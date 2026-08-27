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Julian AlvarezGetty Images

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O Barcelona responde à indignação do Atlético: vocês ultrapassaram a linha vermelha

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J. Alvarez
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Guerra entre Barcelona e Atlético: sentimento de repulsa e ultrapassagem da linha vermelha

A tensão entre Barcelona e Atlético de Madrid explodiu por causa de Julián Álvarez, na noite de quinta-feira, em Mônaco, durante o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal "Sport" relatou que Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, foi o primeiro a elevar o tom das declarações contra o clube catalão. 

Poucos minutos depois, Rafa Yuste respondeu com a mesma intensidade para defender a posição do Barcelona nessa questão em torno da qual gira o futuro de Julián Álvarez.

O primeiro a abrir fogo foi o diretor executivo do Atlético de Madrid. Gil Marín apareceu no canal Movistar+ com uma mensagem de tom duro sobre a situação do atacante argentino.

E disse: "Julián já está sofrendo, porque há pessoas que dedicaram seus esforços a enganá-lo e confundi-lo. Sinto muito, porque o conheço bem, é um jogador e uma pessoa incríveis, mas está em completo estado de confusão".

Em seguida, o dirigente direcionou suas flechas diretamente ao Barcelona, depois que Joan Laporta repetiu publicamente que o clube catalão continua disposto a tentar contratar o atacante argentino.

Gil Marín afirmou: "Isso nos deixa ainda mais irritados, porque sentimos repugnância pela falsidade do Barcelona e pela falta de ética e profissionalismo".

E acrescentou: "Só nos resta confirmar que não negociaremos com o Barcelona sob nenhuma circunstância. E, na condição de diretor geral e principal responsável pela gestão do clube, conto com o apoio de todos. O jogador não será vendido ao Barcelona".

  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    Rafa Yuste não recua

    A resposta do Barcelona não demorou. Rafa Yuste, vice-presidente do clube, falou ao mesmo veículo a partir de Mônaco e manifestou sua indignação com as acusações feitas por Gil Marín.

    Yuste disse: "O que me surpreende é que, conhecendo-o, ele tenha conseguido fazer declarações tão desprovidas de educação e respeito. Ele cruzou uma linha vermelha que não entendo de forma alguma. São declarações que me deixam furioso e que eu não compartilho".

    Yuste defendeu as movimentações do Barcelona, afirmando que o clube não considera ter cometido qualquer infração em seu interesse pela contratação de Julián Álvarez.

    E explicou: "Somos um clube que respeita o adversário, que respeita o Atlético de Madrid e os jogadores. Se um jogador quer vir para um clube, vamos tentar contratá-lo".

    Yuste também falou sobre o encontro que teve anteriormente com Enrique Cerezo e integrantes da família Gil.

    E afirmou: "Nós nos cumprimentamos, porque uma pessoa deve ter educação na vida. Trocamos algumas palavras com a família Gil e com o presidente Cerezo, e disse a eles o que já havia dito antes: estamos tranquilos e com a consciência limpa".

    A poucos dias do fechamento da janela de transferências, o Barcelona continua a se recusar a considerar encerrado o negócio de Julián Álvarez, enquanto o Atlético de Madrid mantém sua posição de que jamais negociará com o clube catalão a transferência do jogador.

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