O Barcelona responde à indignação do Atlético: vocês ultrapassaram a linha vermelha

A tensão entre Barcelona e Atlético de Madrid explodiu por causa de Julián Álvarez, na noite de quinta-feira, em Mônaco, durante o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal "Sport" relatou que Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, foi o primeiro a elevar o tom das declarações contra o clube catalão.

Poucos minutos depois, Rafa Yuste respondeu com a mesma intensidade para defender a posição do Barcelona nessa questão em torno da qual gira o futuro de Julián Álvarez.

O primeiro a abrir fogo foi o diretor executivo do Atlético de Madrid. Gil Marín apareceu no canal Movistar+ com uma mensagem de tom duro sobre a situação do atacante argentino.

E disse: "Julián já está sofrendo, porque há pessoas que dedicaram seus esforços a enganá-lo e confundi-lo. Sinto muito, porque o conheço bem, é um jogador e uma pessoa incríveis, mas está em completo estado de confusão".

Em seguida, o dirigente direcionou suas flechas diretamente ao Barcelona, depois que Joan Laporta repetiu publicamente que o clube catalão continua disposto a tentar contratar o atacante argentino.

Gil Marín afirmou: "Isso nos deixa ainda mais irritados, porque sentimos repugnância pela falsidade do Barcelona e pela falta de ética e profissionalismo".

E acrescentou: "Só nos resta confirmar que não negociaremos com o Barcelona sob nenhuma circunstância. E, na condição de diretor geral e principal responsável pela gestão do clube, conto com o apoio de todos. O jogador não será vendido ao Barcelona".