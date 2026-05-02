O Barcelona recebe um grande reforço com Raphinha, bem a tempo da reta final da La Liga

Ao falar sobre a importância de Raphinha para o elenco, Flick destacou o empenho e a liderança do ponta, ao mesmo tempo em que comentou sobre a disponibilidade de outros jogadores, incluindo o lesionado Lamine Yamal.

“O Rapha sempre dá 100%”, explicou Flick. “É a mentalidade dele, a atitude dele. Ele nos ajuda muito, mas tem enfrentado dificuldades nesta temporada. É importante tê-lo de volta. Ele vai viajar e vamos ver o que acontece. Ele é o capitão. Talvez ele nos dê o que precisamos.

"Não sei sobre o Andreas [Christensen, se ele vai conseguir jogar nesta temporada], temos que dar um passo de cada vez. O ‘Berni’ estará conosco amanhã." Sobre Yamal, ele acrescentou: "Estamos em contato. Ele está bem, sua recuperação está indo bem. Acho que vamos vê-lo na Copa do Mundo. Ele tem tempo para se recuperar e voltar. É isso que ele quer."