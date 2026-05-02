(C)Getty Images
Traduzido por
O Barcelona recebe um grande reforço com Raphinha, bem a tempo da reta final da La Liga
Raphinha retorna enquanto o Barcelona se aproxima da fase decisiva da temporada
O Barcelona recebeu um grande reforço antes das últimas semanas da campanha da La Liga, com o retorno de Raphinha ao elenco após ficar fora durante todo o mês de abril devido a uma lesão. A disponibilidade do ponta-direita brasileiro chega em um momento crucial, enquanto a equipe de Flick busca garantir o título.
Seu retorno fortalece o Barcelona tanto taticamente quanto mentalmente, proporcionando mais opções de ataque para a reta final. Com cinco partidas restantes na temporada, o experiente atacante pode desempenhar um papel fundamental na tentativa dos catalães de manter a vantagem sobre o rival Real Madrid. O Blaugrana também recebeu notícias positivas no meio-campo, com o jovem promissor Marc Bernal liberado para retornar na próxima viagem para enfrentar o Osasuna.
- AFP
Flick dá as boas-vindas a jogadores importantes antes do confronto contra o Osasuna
Ao falar sobre a importância de Raphinha para o elenco, Flick destacou o empenho e a liderança do ponta, ao mesmo tempo em que comentou sobre a disponibilidade de outros jogadores, incluindo o lesionado Lamine Yamal.
“O Rapha sempre dá 100%”, explicou Flick. “É a mentalidade dele, a atitude dele. Ele nos ajuda muito, mas tem enfrentado dificuldades nesta temporada. É importante tê-lo de volta. Ele vai viajar e vamos ver o que acontece. Ele é o capitão. Talvez ele nos dê o que precisamos.
"Não sei sobre o Andreas [Christensen, se ele vai conseguir jogar nesta temporada], temos que dar um passo de cada vez. O ‘Berni’ estará conosco amanhã." Sobre Yamal, ele acrescentou: "Estamos em contato. Ele está bem, sua recuperação está indo bem. Acho que vamos vê-lo na Copa do Mundo. Ele tem tempo para se recuperar e voltar. É isso que ele quer."
O Barcelona está atento à ameaça do Osasuna
O Barcelona viaja para El Sadar ciente do desafio que o aguarda. Durante a temporada de estreia de Flick, em 2024-25, o Osasuna infligiu a primeira derrota de Flick como técnico do Barcelona nesse mesmo estádio. O técnico alemão reconheceu que a derrota anterior ainda está fresca em sua memória e destacou que sua equipe abordará a revanche com maior estabilidade.
“Lembro-me daquele dia porque fizemos muitas mudanças na escalação inicial”, admitiu Flick. “Não faremos isso amanhã. Acho que estamos em um bom momento agora. Também sei que o Osasuna está jogando bem e que um de seus objetivos é disputar uma competição europeia na próxima temporada. Como sempre, teremos que dar o nosso melhor.”
- Getty Images Sport
O Barcelona pretende dar mais um passo rumo ao título com uma vitória em Pamplona
O Barcelona parte para Pamplona sabendo que mais uma vitória o deixaria mais perto de garantir o título da La Liga. Manter a vantagem sobre o Real Madrid continua sendo o objetivo imediato. Os blaugranas estão atualmente 11 pontos à frente de seus rivais do Clássico, faltando cinco partidas para o fim do campeonato. E espera-se que o retorno de Raphinha dê um impulso ao ataque da equipe, que busca garantir o título.