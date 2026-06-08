(C)Getty Images
Traduzido por
O Arsenal demite o médico da equipe após a conquista da final da Liga dos Campeões e do título da Premier League
Doctor foi demitido pelo Arsenal, apesar de uma temporada de sucesso
Em uma decisão que surpreendeu o clube do norte de Londres, o Arsenal se despediu oficialmente de Iqbal, seu diretor de medicina esportiva e desempenho. De acordo com o The Telegraph, o profissional de 51 anos, que chegou do Crystal Palace em fevereiro de 2024, foi convocado para uma reunião na última segunda-feira com o diretor executivo Richard Garlick e informado de que deixaria o clube com efeito imediato.
O momento da decisão é particularmente curioso, ocorrendo tão logo após Mikel Arteta ter levado o time ao seu primeiro título da liga em mais de duas décadas. No entanto, a demissão segue-se a uma temporada em que os Gunners foram frequentemente prejudicados por problemas físicos de jogadores-chave, levantando questões sobre a capacidade do departamento médico de gerenciar a pesada carga de trabalho do elenco.
- Getty Images Sport
A onda de lesões obscurece a glória na Premier League
Embora o Arsenal tenha comemorado o sucesso nacional e chegado à final da Liga dos Campeões, o caminho para os títulos foi marcado por obstáculos médicos significativos. Estrelas como Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber e Kai Havertz ficaram todos fora de ação por longos períodos da temporada. O grande número de jogos — 63 em quatro competições — parece ter afetado o elenco de Arteta.
No mês passado, foi revelado que o Arsenal havia encomendado uma análise de seu histórico de lesões, liderada pelo fisioterapeuta espanhol Joaquin Acedo. Acedo tem uma relação profissional de longa data com Arteta, e acredita-se que suas conclusões possam ter influenciado a decisão de dispensar Iqbal. A diretoria do clube, liderada por Garlick e Josh Kroenke, estava cada vez mais preocupada com o motivo pelo qual tantos jogadores estavam tendo dificuldades para se manterem em campo.
A intensidade de Arteta sob a lupa
Um dos principais fatores apontados para a elevada taxa de lesões é a intensidade da abordagem tática de Arteta. O espanhol é conhecido por exigir que os treinos sejam conduzidos no mesmo ritmo acelerado das partidas, uma filosofia que ele atribui ao recente retorno do clube ao nível de elite. No entanto, essa mentalidade de “treinar como se joga” gerou um debate interno sobre se a carga de trabalho dos jogadores está sendo gerenciada de forma eficaz.
No entanto, nem todas as lesões podem ser atribuídas à fadiga ou aos métodos de treinamento. Mikel Merino, contratado no verão, sofreu uma fratura no pé em janeiro que o deixou fora dos gramados até o último dia da temporada, um exemplo claro de lesão por impacto. Ainda assim, o clube considerou necessária uma mudança na liderança do departamento médico.
- Getty Images Sport
O currículo de Iqbal não foi suficiente para garantir seu cargo
A saída de Iqbal marca o fim de um mandato relativamente curto para um profissional altamente conceituado no futebol inglês. Antes de ingressar no Arsenal, ele passou oito anos no Crystal Palace e ocupou cargos de chefia no Liverpool e no Tottenham. Ele também atua como presidente da Sociedade Médica da Federação Inglesa de Futebol, o que ressalta sua reputação no setor.