O Arsenal demite o médico da equipe após a conquista da final da Liga dos Campeões e do título da Premier League





Em uma decisão que surpreendeu o clube do norte de Londres, o Arsenal se despediu oficialmente de Iqbal, seu diretor de medicina esportiva e desempenho. De acordo com o The Telegraph, o profissional de 51 anos, que chegou do Crystal Palace em fevereiro de 2024, foi convocado para uma reunião na última segunda-feira com o diretor executivo Richard Garlick e informado de que deixaria o clube com efeito imediato.

O momento da decisão é particularmente curioso, ocorrendo tão logo após Mikel Arteta ter levado o time ao seu primeiro título da liga em mais de duas décadas. No entanto, a demissão segue-se a uma temporada em que os Gunners foram frequentemente prejudicados por problemas físicos de jogadores-chave, levantando questões sobre a capacidade do departamento médico de gerenciar a pesada carga de trabalho do elenco.







