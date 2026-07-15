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O árbitro esteve à altura? O chefe de arbitragem da FIFA responde aos comentários de Didier Deschamps após a derrota da França na semifinal
Deschamps questiona o desempenho de Barton
Logo após a eliminação da França nas semifinais no Texas, Deschamps não mediu palavras ao avaliar a atuação da arbitragem. O técnico francês concentrou grande parte de sua frustração no árbitro salvadorenho Ivan Barton, especialmente em relação a uma decisão de pênalti no primeiro tempo, na qual Mikel Oyarzabal converteu a cobrança após Lamine Yamal ter sido considerado vítima de uma falta cometida por Lucas Digne.
Em declarações à imprensa, Deschamps tentou equilibrar suas críticas com a realidade do resultado. “Se eu disser alguma coisa, vou parecer um mau perdedor, porque perdemos”, disse o técnico de 57 anos. “Mas pergunto a vocês: o árbitro está à altura da tarefa de apitar uma semifinal? Há o pênalti, mas não é só isso; isso se soma a tudo o mais. Não tenho nada contra o árbitro desta noite, mas façam a si mesmos essa pergunta.”
- AFP
Presidente da FIFA responde a Deschamps
Não demorou muito para que a FIFA respondesse às críticas públicas dirigidas ao seu árbitro. Collina, o lendário ex-árbitro que agora ocupa o cargo de chefe do departamento de arbitragem da FIFA, apoiou firmemente Barton e sua equipe. Ele rejeitou a ideia de que a equipe de arbitragem não estivesse à altura de um dos maiores jogos do torneio.
“Em resposta aos comentários de Didier Deschamps questionando se o árbitro tinha o nível necessário para apitar uma semifinal, a FIFA é clara: ‘Sim, com certeza’”, afirmou Collina. O italiano enfatizou que o processo de seleção para essas partidas é rigoroso, defendendo os profissionais envolvidos ao acrescentar: “Nossos árbitros são de nível mundial.”
Deschamps questiona a qualidade da arbitragem devido a decisões polêmicas
O questionamento de Deschamps quanto à qualidade da arbitragem decorre das decisões altamente polêmicas que marcaram o primeiro tempo, começando aos 22 minutos, quando Barton marcou um pênalti a favor da Espanha após Digne ter derrubado Yamal dentro da área. Deschamps ficou visivelmente indignado, argumentando que Yamal havia tocado a bola com a mão momentos antes, mas a decisão foi mantida após a análise do VAR.
A frustração de Deschamps se agravou aos 43 minutos, quando Barton reverteu completamente uma promissora falta marcada a favor da França bem na entrada da área, após uma entrada de Fabián Ruiz em Ousmane Dembélé; o árbitro reverteu sua própria decisão após consultar seu assistente, uma atitude que Deschamps descreveu como altamente incomum, considerando que tanto o quarto árbitro quanto o quinto árbitro haviam inicialmente apoiado a reclamação da França. Além desses incidentes-chave, o técnico francês lamentou um “acúmulo” de decisões desfavoráveis, criticando a leniência do árbitro, já que a Espanha escapou de cartões amarelos por várias faltas graves, incluindo uma entrada perigosa de Yamal.
- Getty Images Sport
Falhas táticas e erros técnicos
Embora a arbitragem tenha continuado sendo motivo de discussão para a comissão técnica, as jogadoras francesas também fizeram uma reflexão sobre seu próprio desempenho. A França teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra uma seleção espanhola precisa, com o ataque não conseguindo criar ameaças significativas até os minutos finais da partida. Deschamps admitiu que sua equipe não estava no nível necessário para avançar para uma terceira final consecutiva.
“Para ter alguma esperança, precisávamos estar no nosso melhor”, admitiu o técnico. “Infelizmente, não estávamos. [A Espanha] defendeu extremamente bem. Eles nos deixaram muito pouco espaço. Além disso, como cometemos erros técnicos, ficou difícil criar problemas para eles. Nosso nível técnico ficou abaixo do que havíamos mostrado nas partidas anteriores.”
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