O árbitro esteve à altura? O chefe de arbitragem da FIFA responde aos comentários de Didier Deschamps após a derrota da França na semifinal

Logo após a eliminação da França nas semifinais no Texas, Deschamps não mediu palavras ao avaliar a atuação da arbitragem. O técnico francês concentrou grande parte de sua frustração no árbitro salvadorenho Ivan Barton, especialmente em relação a uma decisão de pênalti no primeiro tempo, na qual Mikel Oyarzabal converteu a cobrança após Lamine Yamal ter sido considerado vítima de uma falta cometida por Lucas Digne.

Em declarações à imprensa, Deschamps tentou equilibrar suas críticas com a realidade do resultado. “Se eu disser alguma coisa, vou parecer um mau perdedor, porque perdemos”, disse o técnico de 57 anos. “Mas pergunto a vocês: o árbitro está à altura da tarefa de apitar uma semifinal? Há o pênalti, mas não é só isso; isso se soma a tudo o mais. Não tenho nada contra o árbitro desta noite, mas façam a si mesmos essa pergunta.”