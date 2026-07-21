Getty
Traduzido por
O árbitro da Premier League Anthony Taylor se aposenta após a Copa do Mundo de 2026 - e já planeja seu “próximo capítulo” após uma carreira de 20 anos como árbitro
Uma carreira lendária chega ao fim
Taylor confirmou sua aposentadoria do arbitragem profissional com efeito imediato, encerrando uma carreira que abrangeu 831 partidas ao longo de 20 anos.
O árbitro de 47 anos, que começou sua trajetória como agente penitenciário antes de ingressar na Liga de Futebol em 2006, apitou sua última partida em 6 de julho de 2026, conduzindo a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Refletindo sobre sua saída, Taylor destacou a imensa pressão que acompanha a função de árbitro de elite na era moderna. “Apitar no nível de elite tem sido um privilégio imenso, mas a pressão é intensa e o escrutínio é constante”, disse Taylor. “Este é o momento certo para me afastar e aguardar com expectativa a transição para o próximo capítulo da minha carreira.”
- Getty Images
Homenagens da comunidade arbitral
Howard Webb, diretor de arbitragem da Pro Ref, liderou as homenagens ao árbitro nascido em Wythenshawe, reconhecendo o enorme vazio que a saída de Taylor deixará na primeira divisão inglesa.
“Anthony tem sido um excelente servidor do futebol ao longo de muitos anos, tanto no cenário nacional quanto no internacional”, observou Webb. “Ele sempre recebeu a confiança para arbitrar os jogos mais importantes.
A carreira de Taylor foi marcada por sua presença em ambientes de alta pressão, desde a final da EFL Cup de 2015 até a final da Liga Europa de 2023. Ele recebeu elogios generalizados por sua compostura durante a partida da Euro 2020 entre Dinamarca e Finlândia, onde foi elogiado por sua resposta rápida quando Christian Eriksen desmaiou em campo.”
Lidando com polêmicas e com Mourinho
Apesar de seu currículo de prestígio, a trajetória de Taylor não foi isenta de atritos significativos, sendo o mais notável seu confronto de grande repercussão com José Mourinho. Após a final da Liga Europa de 2023 entre o Sevilla e a Roma, o técnico português confrontou Taylor no estacionamento do estádio — em um episódio que ficou famoso — e o chamou de “vergonha” duas vezes.
Ao falar sobre o incidente em 2025, Taylor enfatizou como esse tipo de comportamento afeta os árbitros além dos 90 minutos em campo. “Essa foi a pior situação com que já lidei em termos de abuso”, disse Taylor. “Não apenas porque eu estava viajando com familiares naquele momento, mas também porque isso destaca o impacto que o comportamento das pessoas tem sobre os outros.”
- Getty
Planejando o próximo capítulo
Ao se aposentar, Taylor deixa para trás um legado de 163 partidas internacionais e uma reputação de árbitro confiável, embora muitas vezes alvo de críticas. Sua saída ocorre em um momento de transição para a arbitragem inglesa, já que a Pro Ref está unificando seus árbitros em um único grupo para a temporada 2026-27.
O experiente árbitro já havia dado a entender que sua trajetória no campo estava naturalmente chegando ao fim devido à diferença de idade entre ele e os jogadores. Com sua carreira de 20 anos como árbitro agora oficialmente registrada nos livros de história, espera-se que Taylor continue envolvido com o esporte de alguma forma, embora ele ainda não tenha revelado os detalhes específicos de seus planos futuros.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.