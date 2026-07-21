O árbitro da Premier League Anthony Taylor se aposenta após a Copa do Mundo de 2026 - e já planeja seu “próximo capítulo” após uma carreira de 20 anos como árbitro

Taylor confirmou sua aposentadoria do arbitragem profissional com efeito imediato, encerrando uma carreira que abrangeu 831 partidas ao longo de 20 anos.

O árbitro de 47 anos, que começou sua trajetória como agente penitenciário antes de ingressar na Liga de Futebol em 2006, apitou sua última partida em 6 de julho de 2026, conduzindo a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Refletindo sobre sua saída, Taylor destacou a imensa pressão que acompanha a função de árbitro de elite na era moderna. “Apitar no nível de elite tem sido um privilégio imenso, mas a pressão é intensa e o escrutínio é constante”, disse Taylor. “Este é o momento certo para me afastar e aguardar com expectativa a transição para o próximo capítulo da minha carreira.”



