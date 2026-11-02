O Al-Hilal ou o Barcelona? O sonho de Félix sem garantias

O Al-Hilal da Arábia Saudita entrou no círculo das especulações sobre o futuro do português João Félix, depois que seu nome surgiu como um possível destino para o atacante que atua atualmente nas fileiras do Al-Nassr, e que não esconde seu desejo de voltar um dia ao Barcelona e vestir novamente a camisa do time catalão.
O comentário sobre o interesse do Al-Hilal veio por meio de Tarek Al-Tuwaijri, ex-diretor executivo do clube, durante sua participação no programa "Al-Mansa", na plataforma saudita "Thmanyah", quando expressou sua esperança de que Félix continue no Campeonato Saudita e abriu a porta para sua transferência ao Al-Hilal ou a um de seus rivais.