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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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O Al-Hilal ou o Barcelona? O sonho de Félix sem garantias

Barcelona
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J. Felix
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O Al-Nassr afia suas armas para blindar sua estrela

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O Al-Hilal da Arábia Saudita entrou no círculo das especulações sobre o futuro do português João Félix, depois que seu nome surgiu como um possível destino para o atacante que atua atualmente nas fileiras do Al-Nassr, e que não esconde seu desejo de voltar um dia ao Barcelona e vestir novamente a camisa do time catalão.

O comentário sobre o interesse do Al-Hilal veio por meio de Tarek Al-Tuwaijri, ex-diretor executivo do clube, durante sua participação no programa "Al-Mansa", na plataforma saudita "Thmanyah", quando expressou sua esperança de que Félix continue no Campeonato Saudita e abriu a porta para sua transferência ao Al-Hilal ou a um de seus rivais.

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  • Declarações do Al-Hilal e movimentações do Al-Nassr

    Al-Tuwaijri declarou: "Primeiramente, espero que Félix não deixe a Liga Roshn. Se o Al-Hilal tiver condições de contratá-lo, seria algo positivo, e o mesmo vale para o Al-Ittihad e o Al-Ahli". As declarações do ex-dirigente do Al-Hilal alimentaram as especulações sobre o futuro do jogador, mas o jornal espanhol "Sport" confirmou que não há, até o momento, qualquer negociação oficial entre o Al-Hilal e o Al-Nassr em torno do astro português.

    A situação torna-se ainda mais complexa devido às movimentações do Al-Nassr para manter o jogador, já que o jornal saudita "Al-Riyadiyah" noticiou recentemente que o clube estuda acionar uma cláusula que lhe permite prorrogar unilateralmente o contrato de Félix até junho de 2029, com melhoria do salário anual, que passaria dos atuais 10 milhões de euros para cerca de 12,5 milhões.

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  • Barcelona: um sonho sem garantias

    O Sport comentou: "Esse possível movimento vai de encontro ao desejo do jogador de recuperar sua presença no cenário europeu, segundo relatos que indicaram que seu agente, Jorge Mendes, avaliou a possibilidade de evitar a renovação do contrato, para manter as opções de saída em aberto".

    O Barcelona segue presente nos planos de Félix, que guarda boas lembranças de sua passagem anterior pelo clube e coloca o retorno ao Camp Nou entre suas ambições pessoais, mas esse desejo ainda não se transformou em um movimento concreto, diante das complicações financeiras ligadas ao negócio.

    Entre o desejo do Al-Nassr de renovar seu contrato, a possibilidade de o Al-Hilal entrar na disputa e a ambição do jogador de voltar à Europa, o futuro de Félix parece em aberto diante de várias possibilidades nos próximos meses, enquanto o sonho de retornar ao Barcelona permanece vivo, sem garantias de que se concretize.

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