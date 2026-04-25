O agente de Julian Álvarez responde aos rumores sobre a "procura de casa em Barcelona"

O representante de Álvarez agiu rapidamente para desmentir as notícias que se tornaram virais, sugerindo que o atacante estaria se preparando para uma vida na Catalunha. Circulavam relatos de que os irmãos do jogador de 26 anos teriam sido vistos em Barcelona procurando imóveis, em meio a especulações sobre uma transferência milionária para o Blaugrana neste verão.

Hidalgo, agente de Alvarez, descartou as alegações como pura invenção. Ele insistiu que nenhum membro da família visitou Barcelona por qualquer outro motivo que não fosse a recente partida do Atlético contra a equipe de Flick, confirmando que o campeão da Copa do Mundo continua totalmente integrado à vida na capital espanhola.