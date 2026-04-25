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Julian Alvarez(C)Getty images
Yosua Arya

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O agente de Julian Álvarez responde aos rumores sobre a "procura de casa em Barcelona"

J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga

O agente de Julian Álvarez, Fernando Hidalgo, reagiu com veemência às notícias que afirmam que o craque do Atlético de Madrid estaria procurando uma casa em Barcelona, em meio a rumores de uma transferência no meio do ano para o atual campeão da La Liga. Apesar do interesse de longa data da equipe de Hansi Flick, Hidalgo classificou os rumores como “um completo disparate” e “1000% falsos”.

  • Agente critica como "absurdas" as alegações sobre a procura de casa pelo Barcelona

    O representante de Álvarez agiu rapidamente para desmentir as notícias que se tornaram virais, sugerindo que o atacante estaria se preparando para uma vida na Catalunha. Circulavam relatos de que os irmãos do jogador de 26 anos teriam sido vistos em Barcelona procurando imóveis, em meio a especulações sobre uma transferência milionária para o Blaugrana neste verão.

    Hidalgo, agente de Alvarez, descartou as alegações como pura invenção. Ele insistiu que nenhum membro da família visitou Barcelona por qualquer outro motivo que não fosse a recente partida do Atlético contra a equipe de Flick, confirmando que o campeão da Copa do Mundo continua totalmente integrado à vida na capital espanhola.

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  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    Hidalgo esclarece as coisas

    Em entrevista ao Mundo Deportivo, Hidalgo não mediu palavras quando questionado sobre a veracidade dos relatos de que a família estaria procurando imóveis. Ele ressaltou que a família voltou para Madri imediatamente após o último jogo e não voltou à cidade desde então.

    “1000% falso”, afirmou Hidalgo. “Ninguém da família esteve em Barcelona. A última vez foi para a partida contra o Atlético, e eles voltaram para Madri no dia seguinte.”

  • Alvarez continua evasivo quanto ao seu futuro a longo prazo

    Apesar da firme negação de seu agente quanto aos detalhes da transferência, o próprio Álvarez tem sido menos categórico quando questionado sobre seu futuro no Metropolitano. Embora tenha afirmado que está “feliz” sob o comando de Diego Simeone, ele se recusou a descartar uma transferência quando pressionado pela imprensa em março.

    “Quem sabe, talvez sim, talvez não”, disse ele. “Estou feliz. É uma pergunta que vai surgir em todos os lugares, mas estou feliz, pensando no dia a dia e trabalhando para dar o meu melhor aqui.”

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    A batalha pelas transferências de verão se aproxima no Metropolitano

    Embora os rumores sobre a “busca por um novo clube” tenham sido dissipados, é improvável que as especulações mais amplas sobre uma transferência para o Barcelona desapareçam. O time catalão precisa urgentemente de um sucessor de nível mundial a longo prazo para Robert Lewandowski, e Álvarez continua no topo da lista de candidatos.

    As últimas semanas da temporada da La Liga serão cruciais para ambos os clubes. Se o Barcelona conseguir a alavancagem financeira necessária, poderá testar a determinação do Atlético em junho. Por enquanto, Álvarez está focado no dia a dia em Madri, mas a sombra da janela de transferências de verão paira sobre seu futuro na capital espanhola.

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