NXGN 2026: As 25 melhores jovens promessas do futebol feminino

Não é sempre que surge um talento como Sydney Schertenleib. Contratada pelo Barcelona no verão de 2024 para se formar inicialmente na equipe B, bastaram poucas semanas para que a adolescente conquistasse seu lugar na equipe principal, onde permanece desde então, fazendo a diferença regularmente para as tricampeãs europeias em diversas funções.

Tecnicamente excepcional, a habilidade de Schertenleib com a bola foi melhor descrita por Veronica Maglia, sua ex-treinadora da seleção suíça sub-17, quando ela disse ao GOAL: “A bola é praticamente uma extensão do seu corpo.” O resultado final quando ela decide soltar a bola é igualmente impressionante, com gols e assistências em abundância vindos dessa incrível jogadora de 19 anos.

Schertenleib passou pelas categorias de base masculinas do FC Zurich, chegou ao time principal feminino aos 16 anos e, quando o tempo de jogo foi surpreendentemente escasso, mostrou ao clube o que eles estavam perdendo em sua única temporada pelo Grasshoppers. Logo, ela partiu para a Catalunha, onde agora aprende com jogadoras como Alexia Putellas e Aitana Bonmati, à medida que se adapta cada vez mais a uma função de meio-campista box-to-box que parece ser a que melhor lhe convém.

Embora seja um peixe pequeno no grande lago do Barça, apesar de ainda ser uma jogadora valiosa que o clube estaria interessado em manter por um longo prazo, a situação é diferente para Schertenleib na seleção nacional. Apesar de ainda ser tão jovem e inexperiente, ela já é uma jogadora de destaque da Suíça. Felizmente, a atacante parece ter a personalidade certa para lidar com a pressão que isso traz, ao mesmo tempo em que mantém grandes ambições.

“Meu sonho absoluto é ganhar a Bola de Ouro”, disse ela no ano passado. O maior elogio que se pode fazer a Schertenleib é que, com base no que se viu até agora, há poucos indícios de que a vencedora doNXGN 2026 não consiga alcançar um objetivo tão ambicioso.