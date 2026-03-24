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Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

NXGN 2026: As 25 melhores jovens promessas do futebol feminino

As listas anuais do NXGN estão de volta para 2026, com a GOAL classificando os melhores talentos adolescentes do futebol masculino e feminino, coroando vencedores que seguirão os passos de nomes como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf e Linda Caicedo, ao serem reconhecidos como os melhores jovens jogadores de futebol do planeta.

Abrangendo os cinco principais continentes do futebol e representando 20 países diferentes, a lista NXGN 2026 feminina é verdadeiramente global, apresentando jogadoras consagradas da seleção principal, vencedoras de títulos e nomes que devem brilhar nas maiores competições nas próximas décadas.

Enquanto algumas jogadoras desta lista já são bem conhecidas em todo o mundo, devido ao impacto que já causaram no nível de elite, outras estão apenas começando a trilhar seu caminho e são nomes a serem observados nos próximos anos, à medida que traçam suas próprias trajetórias rumo ao topo do futebol feminino.

Sem mais delongas, aqui está a lista NXGN 2026 das 25 melhores jovens talentos femininos nascidas em ou após 1º de janeiro de 2007...

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25Aissatou Fall (Águias da Medina)

    Apesar de ter apenas 17 anos quando a edição de 2025 da Copa Africana das Nações Feminina deu início, Aissatou Fall foi uma jogadora fundamental para que o Senegal chegasse às quartas de final pela segunda vez na história. A jovem zagueira central tinha uma grande responsabilidade, já que problemas no joelho tiraram a experiente Mbayang Sow do torneio. Mas Fall, que tinha apenas oito partidas pela seleção antes do início da Copa Africana, não pareceu nem um pouco intimidada.

    Fall jogou todos os minutos da campanha do Senegal no Marrocos, ajudando as Leoa a manter o gol invicto em duas das quatro partidas, incluindo uma nas quartas de final contra a África do Sul, quando as atuais campeãs foram levadas aos pênaltis. Vencer a disputa por pênaltis acabou sendo um desafio grande demais para o Senegal, mas ainda assim foi um torneio notável para a equipe e para Fall, que colheria os frutos também no nível de clubes, garantindo uma transferência para o Aigles de la Medina, campeão nacional, logo em seguida.

    Uma presença imponente com uma serenidade que contradiz sua idade, a jogadora de 18 anos é uma peça crucial para o futuro do Senegal, que já conta com uma estrela extremamente brilhante no ataque: a atacante do Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo.

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  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24Yu Jong-hyang (Clube Esportivo Naegohyang)

    O desempenho da Coreia do Norte no futebol feminino continua a fascinar. Depois de conquistar tanto a Copa do Mundo Feminina Sub-17 quanto a Sub-20 em 2024, o país manteve o título no torneio Sub-17 em 2025, tendo Yu Jong-hyang como a grande estrela da competição. Em apenas sete partidas, a jogadora de 16 anos marcou impressionantes oito gols e deu três assistências, incluindo os dois gols na vitória sobre o Brasil na semifinal.

    Conquistando três troféus de Melhor Jogadora da Partida a caminho da Chuteira de Ouro, não foi surpresa ver a atacante também receber a Bola de Ouro, mesmo que sua parceira de ataque, Kim Won-sim, vencedora da Bola de Prata e da Chuteira de Prata, também merecesse muitos elogios. A capacidade de Yu de marcar e criar jogadas foi devastadora para todas as adversárias no torneio no Marrocos, e não será surpresa vê-la levar seus incríveis talentos técnicos e instintivos para a seleção sub-20 e, se tudo correr bem, para a seleção principal no devido tempo.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23Winfrida Gerald (JKT Queens)

    Nos últimos anos, o futebol feminino da Tanzânia tem dado muitos motivos para comemorar, e há muito com que se animar para o futuro. A seleção africana foi uma das revelações da Copa do Mundo Sub-17 de 2022, ao derrotar a França em sua trajetória até as quartas de final na estreia no torneio, e a seleção principal acaba de se classificar para duas edições consecutivas da Copa Africana das Nações pela primeira vez, com um elenco muito jovem.

    Winfrida Gerald foi uma das nove adolescentes que integraram a campanha da Tanzânia na CAN 2024, e ela se destaca como uma das mais promissoras, se não a mais promissora, desse grupo em ascensão. A versátil artilheira chamou a atenção pela primeira vez em 2023, quando se tornou a mais jovem marcadora da história da Liga dos Campeões Feminina da CAF com apenas 15 anos, e o que ela fez desde então só serviu para reforçar ainda mais seu talento.

    Membro-chave do time JKT Queens, que conquistou títulos nacionais em duas das últimas três temporadas e se classificou para competições continentais após ambas as conquistas, Gerald agora está dando passos largos para se estabelecer como uma jogadora importante de uma seleção nacional que conta com muitas jovens promessas fascinantes em suas fileiras.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22Giulia Galli (Roma)

    Giulia Galli passou o ano de 2025 demonstrando as qualidades que a tornam uma das jovens artilheiras mais promissoras do futebol feminino. Depois de marcar três gols em quatro partidas no Euro Sub-17, ela marcou mais cinco pela Itália na Copa do Mundo Sub-17, conquistando a Chuteira de Bronze do torneio por seu desempenho. Não é de se surpreender que, desde então, ela tenha sido promovida para a seleção sub-19 e, como qualquer um que tenha observado suas qualidades poderia esperar, ela continuou a se destacar na frente do gol.

    No âmbito dos clubes, as oportunidades ainda não têm surgido com tanta facilidade para Galli. Jogando pelo Roma, gigante da Série A e vencedor de dois dos últimos três títulos da liga, seu tempo de jogo tem sido limitado. Mas o fato de o Roma ter optado por manter a jogadora de 18 anos no elenco principal, em vez de emprestá-la, diz muito sobre o que ela pode oferecer e de fato oferece vindo do banco.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21Habiba Essam (Al Ahly)

    Nada ilustra melhor o quão promissora é Habiba Essam do que o fato de que, em setembro de 2024, quando ela ainda tinha apenas 17 anos, o Al Ahly contratou a artilheira com um contrato de três anos no valor de mais de um milhão de libras egípcias. Desde então, Essam mais do que justificou essa transferência histórica, marcando gols a um ritmo impressionante e conquistando uma indicação para a Seleção do Ano da Primeira Divisão Feminina do Egito em sua primeira temporada no clube.

    A adolescente também está começando a causar um impacto semelhante na seleção nacional. Após estrear pelas Cleópatras no final de 2023, aos 16 anos, Essam marcou dois gols decisivos para ajudar seu país a avançar para a fase final das eliminatórias da Copa Africana das Nações deste ano, embora a equipe tenha acabado sendo derrotada pela experiente seleção de Gana.

    Uma artilheira habilidosa e natural, capaz de balançar as redes de diversas maneiras, a exposição precoce de Essam ao futebol profissional certamente está beneficiando seu desenvolvimento.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20Laura Berry (Rangers)

    A Scottish Women’s Premier League (SWPL) tem se mostrado, nos últimos anos, um ambiente fantástico para que jovens jogadoras se destaquem e se desenvolvam, sejam elas talentos locais ou jogadoras de outras nações cujos clubes de origem tenham reconhecido esse potencial. Dentre essa enorme safra de jovens promissoras que atuam no país, Laura Berry se destacou como uma das mais promissoras.

    Basta olhar para o histórico de gols da jogadora de 18 anos para entender o motivo de tanto alvoroço. Na temporada 2023-24, aos 16 anos, Berry marcou nove gols e deu três assistências em apenas 12 jogos, enquanto estava emprestada ao Motherwell, time que terminou em oitavo lugar em um campeonato de 12 equipes. Na temporada seguinte, ela foi ainda mais prolífica após retornar temporariamente ao clube, alcançando 11 gols e duas assistências em apenas 10 jogos, antes que o Rangers percebesse que precisava chamar de volta a adolescente e ter suas qualidades decisivas à disposição.

    Em sua primeira temporada completa pelo clube de origem, Berry está provando que tem muito a oferecer. Seus dois gols na dramática vitória nas semifinais da SWPL Cup sobre o Celtic foram um destaque especial nesta temporada, somando-se a mais uma campanha na liga com mais de dez gols marcados. Não deve demorar muito para que esse talento ofensivo versátil e trabalhador receba sua chance na seleção principal da Escócia.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19Kaylee Hunter (AFC Toronto)

    Quando o AFC Toronto anunciou a contratação de Kaylee Hunter, de 17 anos, antes da temporada inaugural da Northern Super League (NSL) — a primeira liga profissional de futebol feminino do Canadá, lançada em 2025 —, o clube o fez com as palavras: “um nome que você vai querer lembrar”. É justo dizer que essa previsão se confirmou com louvor.

    Dez meses depois, Hunter havia marcado 16 gols em 25 partidas, ficando a apenas dois gols da marca necessária para conquistar a Chuteira de Ouro, ajudando o Toronto a liderar a classificação da temporada regular e garantindo para si os prêmios de Seleção do Ano e de Revelação do Ano.

    Como mostrou a apresentação do clube, Hunter chegou com uma reputação brilhante. Ela se destacou nas seleções juvenis do Canadá, sendo convocada para a sub-20 com apenas 16 anos, e foi coroada a Jogadora Mais Promissora no prêmio anual do Vancouver Whitecaps em 2024, tendo ingressado na base do clube um ano antes. Mas a facilidade com que Hunter transferiu todo o seu potencial desses ambientes para a NSL e o futebol profissional foi incrível, com a atacante artilheira desempenhando um papel fundamental na conquista do Supporters’ Shield pelo Toronto e na chegada à final dos playoffs.

    “Não é apenas sua habilidade técnica”, disse a técnica da seleção canadense, Casey Stoney, sobre a jogadora de 18 anos em outubro, após convocá-la pela primeira vez para a seleção principal. “Acho que é sua mentalidade. Ela tem garra, tem vontade, tem fome de vitória. Ela não tem medo do contato físico do jogo. Acho que o potencial de Kaylee é extremamente alto.”

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18Lola Brown (Chelsea - emprestada ao Crystal Palace)

    Há muito a dizer sobre o que torna Lola Brown um talento jovem tão promissor para a Inglaterra e para o Chelsea. Uma ponta direta, rápida e habilidosa, capaz de atuar em qualquer uma das laterais graças à sua brilhante habilidade de usar os dois pés, Brown impressionou em suas breves participações com os Blues na última temporada, especialmente por sua eficiência surpreendentemente boa para uma jogadora tão jovem e inexperiente no mais alto nível.

    Agora, ela está emprestada ao Crystal Palace, da segunda divisão, experimentando mais o lado físico do esporte, o que certamente a ajudará a desenvolver a força e a resistência necessárias para enfrentar laterais no auge de suas carreiras.

    Talvez o maior reconhecimento do potencial de Brown tenha vindo quando a treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, a primeira mulher a vencer a Liga dos Campeões como jogadora e treinadora, disse que a adolescente “tem a mentalidade certa” para ser bem-sucedida.

    “Acho que isso vem de dentro”, explicou ela. “Se você não tem essa mentalidade, é muito difícil ensinar isso a alguém. Acho que a Lola tem toda essa mentalidade vencedora, essa mentalidade implacável.” Combine isso com seus talentos físicos e não é de se admirar que Bompastor acredite que a jogadora de 18 anos seja “uma das jovens jogadoras mais talentosas da Inglaterra”.

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17Indiana dos Santos (Sydney FC)

    Quando o Sydney FC anunciou que Indiana dos Santos havia assinado um novo contrato no ano passado, a manchete a apelidou de “o jovem talento mais promissor da Austrália”. É claro que o Sky Blues gostaria de valorizar sua própria estrela adolescente, mas ainda assim foi uma afirmação ousada, considerando a quantidade de jovens jogadores de ponta que o país produz. Dito isso, o Sydney tinha todos os motivos para estar tão otimista, dada a temporada que Dos Santos estava tendo.

    Depois de se tornar a jogadora mais jovem da história do clube em 2023, quando estreou aos 15 anos, a jovem meia assumiu um papel mais de destaque na equipe principal na temporada 2023-24, antes de conquistar a A-League um ano depois.

    Coroada Jovem Jogadora do Ano na cerimônia de premiação de fim de temporada da divisão, o técnico do Sydney, Ante Juric, descreveu seu time como “extremamente afortunado” por Dos Santos ter se comprometido com a causa por mais dois anos. O progresso da jogadora de 18 anos foi interrompido por enquanto, devido a uma lesão cruel no ligamento cruzado anterior sofrida em junho de 2025, mas com sua mentalidade forte, poucos duvidariam que esse jovem talento criativo voltaria com tudo.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16Giovanna Waksman (FC Florida)

    O entusiasmo em torno de Giovanna Waksman não vai diminuir tão cedo. Um nome que já está no radar dos brasileiros há algum tempo, e que chegou aos Estados Unidos há alguns anos, quando John Textor, proprietário do Botafogo — clube onde Waksman jogava nas categorias de base masculinas —, providenciou sua mudança para a Flórida para treinar na academia do FC Florida e estudar na Pine School, uma escola preparatória particular do estado.

    Com o Pine Knights, os números da adolescente parecem um erro de digitação: em 19 partidas na última temporada, ela marcou 87 gols e deu mais 14 assistências! Não é de se admirar que sua treinadora principal no Pine, Kelly Hilton-Green, tenha dito ao TCPalm: “Treino futebol feminino e futebol de ensino médio há 25 anos e acho que nunca vi ninguém se destacar tanto do grupo quanto ela.”

    No ano passado, Waksman levou esse potencial de nível mundial e sua ética de trabalho para o cenário global. Ela já havia jogado uma Copa do Mundo Sub-17 em 2024, mas realmente chamou a atenção na edição de 2025, com três gols e duas assistências em quatro partidas, antes que um problema no joelho a tirasse do restante do torneio. Já associada ao Lyon, oito vezes campeão europeu, será fascinante acompanhar o desenrolar do futuro dessa jogadora carismática de 17 anos.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15Laila Harbert (Arsenal – emprestada ao Everton)

    Uma das transferências mais interessantes do ano passado foi a que levou Laila Harbert, a talentosa jovem volante do Arsenal, a se juntar ao Portland Thorns por empréstimo. O Portland estava no meio de uma temporada que o levaria aos playoffs e acreditava que a jogadora de 18 anos poderia contribuir para o seu objetivo maior: conquistar mais um título da NWSL. Isso é um grande reconhecimento.

    Foi uma experiência diferente para Harbert, cujos empréstimos até então haviam ocorrido na segunda divisão inglesa. Exposta a estádios enormes, torcidas lotadas e aos desafios de estar a cerca de 8.000 km de casa em uma idade tão jovem, o que a meio-campista levou de sua passagem pelos EUA foi além dos diferentes estilos de jogo dos quais ela fez parte e que teve de enfrentar.

    Esses são benefícios intangíveis que Harbert espera que a ajudem a se desenvolver ainda mais, enquanto busca conquistar uma vaga no time titular do Arsenal. Seu empréstimo ao Portland e sua recente participação na seleção sub-23 da Inglaterra mostram que ela é uma jogadora muito talentosa para sua idade e, se conseguir continuar progredindo gradualmente, agora emprestada ao Everton, pode surgir uma oportunidade para ela entrar no time do Arsenal mais cedo do que se imagina.

    Os Gunners estão se aproximando de um momento de renovação, e um talento formado no clube como Harbert, que esteve imersa na cultura e no estilo do clube durante toda a sua carreira, seria uma candidata ideal para vir à tona.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14Ranneke Derks (Ajax)

    A Holanda conta com uma geração incrivelmente promissora de jovens talentos, algo que ficou particularmente evidente em 2025. Depois de conquistar o Euro Sub-17 em maio, a seleção holandesa chegou à final em sua primeira participação na Copa do Mundo Sub-17. Por isso, é difícil destacar apenas alguns de seus talentos mais notáveis.

    Liv Pennock, Rosalie Renfurm, Aline Weerelts e Lina Touzani são apenas alguns dos nomes que não entraram nesta lista, mas que merecem destaque; no entanto, é impossível não destacar Ranneke Derks, que foi eleita a Melhor Jogadora do Torneio no Euro.

    Enquanto a Holanda triunfava no continente, foram os gols de Derks que se destacaram, resultando em quatro gols em quatro jogos. Mas sua capacidade de ser uma ameaça além dos espaços tradicionais que uma camisa 9 ocupa também se destacou, com ela se posicionando nas laterais e dando contribuições cruciais para a construção das jogadas.

    Apesar de ter apenas 17 anos, Derks agora está demonstrando tudo isso na Eredivisie com o Ajax, clube para o qual se transferiu do PSV antes da temporada 2025-26. Embora seu primeiro ano em Amsterdã tenha sido interrompido pela Copa do Mundo Sub-17, onde foi novamente uma jogadora fundamental para sua seleção, e o tempo de jogo não tenha sido servido de bandeja, Derks está aproveitando ao máximo as oportunidades que recebe, marcando gols a uma taxa notavelmente eficiente para alguém que ainda tem pouca experiência no nível profissional.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13Anais Ebayilin (Paris Saint-Germain)

    Há muito o que admirar no jogo de Anais Ebayilin. Ela é vista por muitos como uma meio-campista defensiva e possui qualidades na fase de perda de posse que reforçam a ideia de que essa é sua melhor função. Excelente na leitura do jogo, seu posicionamento e antecipação são notáveis, permitindo-lhe intervir da melhor maneira possível na maioria das vezes. Ela também é forte, especialmente para a sua idade.

    Mas isso não é tudo que há para se dizer sobre Ebayilin. Ela é brilhante com a bola, e não apenas quando se trata de dar passes curtos em áreas neutras. A jogadora de 18 anos também sabe avançar no momento certo e roubar a bola em posições mais perigosas, de onde mostra seu toque habilidoso e grande visão de jogo para criar oportunidades.

    Todas essas são características que permitiram a Ebayilin conquistar uma vaga no time principal do Paris Saint-Germain, o que não é pouca coisa. Ela já batia na porta aos 16 anos, antes de sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) em um amistoso de pré-temporada contra o Manchester City, poucos meses depois de uma impressionante Eurocopa Sub-17 com a França. Felizmente, ela se recuperou de forma brilhante desse obstáculo cruel e está compensando o tempo perdido, já se tornando titular regular do time parisiense.

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12Camila Haro (Atlas)

    A posição de goleira é, sem dúvida, a mais difícil para uma jovem jogadora conquistar. Não é comum que oportunidades sejam oferecidas a goleiras adolescentes no futebol profissional, mas Camila Haro está tendo muitas no México, pelo Atlas, e está aproveitando essa chance ao máximo.

    A jogadora de 18 anos chamou a atenção para seu talento em 2024, quando não sofreu gols em três partidas no Campeonato Sub-17 da CONCACAF, ganhou a Luva de Ouro e ajudou o México a chegar à final, onde apenas os Estados Unidos conseguiram derrotá-las. Pouco tempo depois, Haro teve seu primeiro contato com o futebol da Liga MX Femenil e, um ano mais tarde, assumiu o papel de goleira titular do Atlas.

    O Las Rojinegras tem enfrentado dificuldades recentemente, mas isso pode ser uma boa notícia para uma goleira inexperiente que quer crescer e melhorar. Haro está fazendo exatamente isso, destacando-se regularmente como uma das melhores jogadoras de sua equipe, apesar dos resultados. Agora parte da seleção sub-20 do México, também é notável que sua vaga na sub-17 tenha sido preenchida de forma promissora por Valentina Murrieta, que ganhou a Luva de Ouro na Copa do Mundo do ano passado, quando seu país ficou em terceiro lugar. A posição de goleira, então, parece ser uma área em que o México está bem abastecido para o futuro.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11Miharu Shinjo (Tokyo Verdy Beleza)

    Talvez a melhor maneira de explicar o quão promissora Miharu Shinjo é como jovem promessa seja o fato de ela ter sido apelidada de “a próxima Yui Hasegawa” após suas atuações pela seleção japonesa na Copa Asiática Sub-17 em 2024, o que a levou a ser eleita a Jogadora Mais Valiosa do torneio.

    “Estou absolutamente emocionada”, disse ela em resposta. “Quero ser uma jogadora como ela, que pensa constantemente enquanto impulsiona a equipe, usando minhas armas — minha agilidade e minha capacidade de criar minhas próprias chances — para moldar o jogo, marcar gols e defender também.”

    Dois anos depois, Shinjo continua provando que tal comparação, embora ambiciosa, não era exagerada. Depois de mostrar essas habilidades em vários torneios juvenis, ela fez sua estreia na equipe principal aos 17 anos, no início da temporada 2024-25 da WE League, e terminaria a campanha tendo desempenhado um papel fundamental no primeiro título da liga do Tokyo Verdy Beleza, sendo coroada a Melhor Jogadora Jovem da divisão.

    À medida que ela continua a confirmar aquele ano com uma excelente segunda temporada, parece apenas uma questão de tempo até que Shinjo passe a integrar regularmente a seleção Nadeshiko e, em um momento em que o talento japonês está sendo exportado para as principais ligas e times do mundo, atraia o interesse de clubes no exterior. Na verdade, seria uma surpresa se a jogadora de 19 anos já não estivesse no radar de muitos times estrangeiros.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10Sophie Proost (Twente)

    O Ajax conta com muitas das promessas mais empolgantes da Holanda em seu elenco, mas, infelizmente, teve que se despedir de uma das melhores dessa nova geração no verão de 2024, quando Sophie Proost, de 17 anos, se transferiu para o Twente. No início, as oportunidades em Enschede eram escassas, mas nesta temporada a adolescente tem se destacado, tornando-se titular regular do time campeão holandês, que está bem na briga pelo terceiro título consecutivo da Eredivisie e pelo sétimo em oito anos.

    E não foi apenas no cenário nacional que Proost deixou sua marca. A atacante habilidosa e espetacular marcou três gols nas eliminatórias da Liga dos Campeões, levando seu time à fase de grupos, e chamou a atenção contra adversários de elite, mesmo que tenha sido uma experiência difícil em termos de resultados para o Twente.

    Capaz de usar os dois pés com brilhantismo, tornando-a uma ameaça criativa e goleadora pela ala esquerda, Proost também possui uma boa ética de trabalho e claramente se beneficiou da exposição a competições de nível sênior e de elite no último ano, algo que é um bom presságio para o futuro da jogadora de 19 anos.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9Kennedy Fuller (Angel City)

    Atualmente, há muitas jovens promessas americanas de ponta tendo a oportunidade de brilhar na NWSL. Nada menos que 13 adolescentes formadas no país atingiram a marca de dois dígitos em partidas disputadas na temporada de 2025, sendo uma delas Kennedy Fuller. Além disso, apenas três dessas jogadoras realmente jogaram mais minutos do que Fuller, que alcançou novos patamares com suas atuações e contribuições decisivas em seu segundo ano na liga.

    A jovem meia-atacante é uma promessa conhecida há muito tempo. Há mais de dois anos, quando tinha apenas 16 anos, Fuller assinou um contrato de nome, imagem e semelhança com a Nike, mais ou menos na mesma época em que passava um tempo com uma série de times profissionais, incluindo o Washington Spirit, o Kansas City Current, o San Diego Wave, o North Carolina Courage e até mesmo o Chelsea, então treinado pela atual técnica da seleção dos Estados Unidos, Emma Hayes.

    A exposição a esses ambientes levou Fuller a acreditar que estava pronta para entrar no futebol profissional, em vez de ir para a faculdade, e o que ela fez desde que assinou com o Angel City alguns dias antes de completar 17 anos só confirmou que sua decisão foi acertada. Uma meia-atacante criativa, ambidestra e goleadora, a habilidade de Fuller de avançar contra as defesas quando está com a bola sempre se destaca, enquanto sua versatilidade e liderança continuam a se desenvolver a um ritmo promissor.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

    Depois de disputar tempo de jogo com a também adolescente Jimena Ospina no gol do Deportivo Cali na temporada anterior, Luisa Agudelo se tornou a titular do clube em 2025 e mostrou exatamente por que é uma das melhores goleiras jovens do mundo. A jogadora de 18 anos não sofreu gols em sete das 14 partidas disputadas, ajudando o Deportivo a conquistar o campeonato, e depois manteve o gol invicto em mais cinco das seis partidas que levaram o time à final da Copa Libertadores, onde foi derrotado apenas nos pênaltis pelo Corinthians.

    Agudelo também teve uma ascensão igualmente positiva no cenário internacional no último ano. As convocações para a seleção principal da Colômbia se tornaram regulares em 2025, com a estreia garantida contra o Japão na SheBelieves Cup, e foi ela quem foi escolhida para ser a goleira titular no campeonato continental sub-20 em fevereiro, onde suas cinco partidas sem sofrer gols ajudaram a garantir a classificação para a Copa do Mundo Sub-20 no final deste ano.

    Uma jovem goleira confiante que comanda sua área com brilhantismo, tem reflexos incríveis e se posiciona bem; também diz muito sobre o caráter de Agudelo o fato de ela ter usado a braçadeira de capitã nas seleções juvenis, inclusive na Sub-20, apesar de ser uma das jogadoras mais jovens do elenco.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7Trinity Armstrong (San Diego Wave)

    Quando Naomi Girma se transferiu do San Diego Wave para o Chelsea em janeiro de 2025, tornando-se a primeira jogadora do futebol feminino a receber um salário de US$ 1 milhão, reportagens do The Athletic afirmaram que o clube da NWSL estava “preparado para perder” sua zagueira central de nível mundial porque, uma semana antes, havia assinado um contrato de três anos com Trinity Armstrong, de 17 anos. Armstrong nunca havia disputado uma partida profissional, mas mesmo assim o San Diego estava confiante de que ela poderia ter um desempenho capaz de amenizar o impacto da saída de Girma.

    A confiança do clube se justificaria ao longo da temporada 2025 da NWSL. É claro que Armstrong ainda não está no nível de Girma, mas o que ela já demonstrou é extremamente empolgante. Ela se integrou perfeitamente à equipe, sendo titular em 18 jogos enquanto o Wave chegava aos playoffs com um dos melhores registros defensivos da divisão, e marcou seu primeiro gol profissional para decidir um confronto totalmente californiano contra o Bay FC aos 95 minutos.

    E não é apenas em San Diego que haverá entusiasmo com a incrível compostura, a forte defesa e a habilidade na posse de bola de Armstrong. A zagueira central foi presença constante quando os Estados Unidos terminaram em terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-17 de 2024, ajudando seu país a manter quatro jogos sem sofrer gols em seis partidas, garantindo o melhor resultado no torneio desde 2008 — o ano seguinte ao seu nascimento. À medida que Hayes continua a dar uma chance à próxima geração de grandes talentos americanos na seleção principal, Armstrong certamente estará no seu radar.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)

    A Espanha conta com tantos jovens talentos promissores, como comprovam os excelentes resultados que as seleções juvenis continuam obtendo em grandes torneios. Em 2024, quando o Euro Sub-17 foi conquistado pela quinta vez, muitas jogadoras chamaram a atenção, mas o desempenho de Aiara Agirrezabala foi de particular interesse. A jogadora mais jovem do elenco, com apenas 15 anos, sua maneira de jogar sugeria o contrário e lhe rendeu uma vaga na Seleção do Torneio.

    Agirrezabala continuaria a brilhar em torneios juvenis ao longo do ano seguinte, impressionando na Copa do Mundo Sub-17 e depois no Euro Sub-19, que a Espanha também venceu, antes de dar aquele salto assustador para o futebol profissional — e se destacar. Jogadora versátil da lateral esquerda, a jovem de 17 anos tem sido titular regular do Real Sociedad nesta temporada e conquistou o direito de estar lá, destacando-se como uma das melhores jogadoras do time.

    Capaz de desempenhar qualquer função na esquerda e em diversos sistemas, com a posição de lateral-ala se adequando particularmente bem ao seu jogo versátil, Agirrezabala é tecnicamente excepcional, enquanto sua capacidade de adaptação é um reflexo de seu alto QI futebolístico. Seu incrível potencial foi reconhecido de forma notável na região basca no verão passado, quando ela assinou um novo contrato com a La Real até 2029, e agora está sendo reconhecido nacionalmente, já que, em fevereiro, Agirrezabala foi convocada para a seleção principal da Espanha pela primeira vez.

    “Estamos muito interessados em que ela entre no ritmo”, disse a técnica da La Roja, Sonia Bermúdez. Considerando o que Agirrezabala mostrou em sua primeira temporada completa no futebol profissional, não é de se admirar.

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5Claudia Martinez (Washington Spirit)

    O impacto que Claudia Martínez causou na Copa América do ano passado, quando tinha apenas 17 anos, foi incrível. Apesar de ser tão jovem e inexperiente, a atacante marcou seis gols em apenas cinco partidas, conquistando a Chuteira de Ouro, o que a tornou a jogadora mais jovem da história do torneio a receber essa honraria. Um hat-trick na estreia do Paraguai, uma vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, deu o tom para o verão de Martinez, que também marcaria gols contra as duas equipes que chegaram à final: Brasil e Colômbia.

    Os observadores atentos do futebol feminino sul-americano já estavam cientes desse talento adolescente. Martinez já havia demonstrado suas habilidades na seleção juvenil, sendo a artilheira quando o Paraguai triunfou no campeonato continental sub-17 no início daquele ano, e já contava com participações na Copa Libertadores. Mas ela se revelou ao mundo quando teve a oportunidade no verão de 2025, demonstrando seu maravilhoso instinto de artilheira, impressionante capacidade atlética e movimentação inteligente.

    Menos surpreendente é o rumo que os eventos de grande visibilidade daquele torneio deram à jogadora, hoje com 18 anos. Martinez assinou contrato com o Washington Spirit em janeiro por uma quantia que figura entre as 10 maiores da história do futebol feminino, e ela deve se juntar a algumas das melhores atacantes do mundo este ano, incluindo a ícone dos Estados Unidos, Trinity Rodman. É uma grande mudança, mas o histórico de Martinez sugere que ela é mais do que capaz de dar esse salto.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4Clara Serrajordi (Barcelona)

    A maioria das equipes femininas consideraria a situação em que o Barcelona se encontra impossível de superar. Limitada por uma situação financeira difícil, a plantilla das catalãs está longe de ser tão numerosa quanto qualquer equipe que disputa quatro competições gostaria que fosse, ainda mais uma que tem como objetivo conquistar todos os troféus possíveis. Acrescente a isso algumas lesões importantes, como a que pode ter tirado Aitana Bonmati do resto da temporada, e isso reduziria as ambições da maioria. O Barça, porém, conta com uma reserva de jovens talentos com a qual, sem dúvida, nenhuma outra equipe feminina do planeta consegue competir.

    Clara Serrajordi é a mais recente revelação da La Masia a ter a chance de provar isso. Depois de estrear no time principal no final da temporada 2024-25, ela se integrou firmemente ao time principal e vem amenizando as preocupações decorrentes da falta de contratações no mercado de verão e de algumas lesões graves.

    Capaz de atuar em qualquer posição no meio-campo, ela tem uma compreensão notável do jogo e habilidades técnicas sinônimo do estilo do Barça, do tipo que lhe permitem controlar uma partida mesmo aos 18 anos. O fato de ela ter feito sua estreia pela Espanha em outubro, aos 17 anos, e de ter acabado de renovar seu contrato com o Barça até 2028 diz tudo sobre o impacto que causou em sua primeira temporada profissional.

    “Parece que ela joga no mais alto nível há toda a vida, pela maneira como entende o timing, o espaço e o jogo”, disse Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro pelo Barça, ao Sport de Serrajordi no início desta temporada. Elogio maior do que esse é difícil encontrar.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3Felicia Schroder (Hacken)

    Felicia Schroder vem apresentando uma trajetória ascendente desde que estreou na Damallsvenskan, a primeira divisão do futebol feminino sueco, em 2023, aos 16 anos. A jovem atacante conseguiu impressionantes três gols e uma assistência em sete partidas como titular naquele ano, antes de marcar 12 gols e dar duas assistências em 12 partidas como titular em 2024. Então, em 2025, ela passou de uma das melhores jogadoras jovens da liga para uma das melhores jogadoras da liga como um todo.

    Apesar de ter apenas 18 anos, Schroder marcou incríveis 30 gols e deu nove assistências em apenas 26 partidas no ano passado, ajudando o Hacken a conquistar o título da liga pela primeira vez desde 2020. Ela foi eleita a Jogadora Mais Valiosa da divisão, a Melhor Jogadora Jovem e a Atacante do Ano.

    Rápida, inteligente e excelente com os dois pés, não há muito que Schroder não tenha em seu repertório. Ela marca os gols clássicos de uma camisa 9, aparecendo no lugar certo na hora certa para finalizações simples, ao mesmo tempo em que regularmente se posiciona atrás da defesa para marcar em situações de um contra um. Mas ela também consegue marcar gols brilhantes, graças à sua habilidade de finalização de longe e suas jogadas engenhosas. Isso, quando combinado com seu impressionante olho para o passe, também permite que ela acumule assistências.

    Schroder é serena, precisa e certamente será a próxima revelação da Damallsvenskan a levar esses talentos a um novo patamar, com Barcelona, Chelsea, Lyon, Wolfsburg e Manchester City todos interessados. O Hacken também deve receber uma boa compensação quando ela eventualmente sair, já que a jogadora de 18 anos assinou um novo contrato até 2029 no ano passado.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2Lily Yohannes (Lyon)

    Lily Yohannes teve uma ascensão simplesmente cativante ao topo do futebol nos últimos anos, desde que se tornou a jogadora mais jovem, entre homens e mulheres, a assinar um contrato profissional com o Ajax, aos 15 anos. Sete meses depois, ela já era titular do clube de Amsterdã na Liga dos Campeões, tornando-se a jogadora mais jovem a ocupar essa posição na equipe feminina durante a fase de grupos.

    O fato de ter sido na Liga dos Campeões que Yohannes se revelou ao mundo como uma jogadora a ser observada diz muito sobre sua capacidade de lidar com a pressão e estar à altura do momento. Aos 16 anos, ela chamou a atenção de forma consistente quando o Ajax chegou às quartas de final pela primeira vez, com uma disputa internacional por seus serviços logo eclodindo entre a Holanda e os Estados Unidos, duas das melhores seleções do mundo.

    Durante todo esse processo, o nível de Yohannes nunca vacilou. Sua habilidade de driblar com a bola continuou a se destacar, assim como seu alcance de passe, leitura de jogo e ritmo de trabalho impecável. Essas qualidades fizeram com que, quando ela finalmente decidiu seu futuro na seleção nacional, comprometendo-se com os EUA, ela fosse capaz de deixar sua marca instantaneamente, marcando um gol aos 10 minutos de sua estreia pela tetracampeã mundial.

    Agora, elevando essas qualidades a um novo patamar no nível de clubes após assinar com o Lyon, oito vezes campeão europeu, Yohannes é um dos jovens talentos mais empolgantes do planeta, e o desenvolvimento futuro da jogadora de 18 anos é ainda mais intrigante devido às duas potências que ela representa. A maioria recuaria diante desses holofotes; Yohannes não é como a maioria.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1Sydney Schertenleib (Barcelona)

    Não é sempre que surge um talento como Sydney Schertenleib. Contratada pelo Barcelona no verão de 2024 para se formar inicialmente na equipe B, bastaram poucas semanas para que a adolescente conquistasse seu lugar na equipe principal, onde permanece desde então, fazendo a diferença regularmente para as tricampeãs europeias em diversas funções.

    Tecnicamente excepcional, a habilidade de Schertenleib com a bola foi melhor descrita por Veronica Maglia, sua ex-treinadora da seleção suíça sub-17, quando ela disse ao GOAL: “A bola é praticamente uma extensão do seu corpo.” O resultado final quando ela decide soltar a bola é igualmente impressionante, com gols e assistências em abundância vindos dessa incrível jogadora de 19 anos.

    Schertenleib passou pelas categorias de base masculinas do FC Zurich, chegou ao time principal feminino aos 16 anos e, quando o tempo de jogo foi surpreendentemente escasso, mostrou ao clube o que eles estavam perdendo em sua única temporada pelo Grasshoppers. Logo, ela partiu para a Catalunha, onde agora aprende com jogadoras como Alexia Putellas e Aitana Bonmati, à medida que se adapta cada vez mais a uma função de meio-campista box-to-box que parece ser a que melhor lhe convém.

    Embora seja um peixe pequeno no grande lago do Barça, apesar de ainda ser uma jogadora valiosa que o clube estaria interessado em manter por um longo prazo, a situação é diferente para Schertenleib na seleção nacional. Apesar de ainda ser tão jovem e inexperiente, ela já é uma jogadora de destaque da Suíça. Felizmente, a atacante parece ter a personalidade certa para lidar com a pressão que isso traz, ao mesmo tempo em que mantém grandes ambições. 

    “Meu sonho absoluto é ganhar a Bola de Ouro”, disse ela no ano passado. O maior elogio que se pode fazer a Schertenleib é que, com base no que se viu até agora, há poucos indícios de que a vencedora doNXGN 2026 não consiga alcançar um objetivo tão ambicioso.