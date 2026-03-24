NXGN 2026: A dupla do Barcelona, Lamine Yamal e Sydney Schertenleib, é coroada como os melhores jovens talentos do futebol

Yamal foi coroado vencedor do NXGN pela terceira vez, após suas conquistas em 2024 e 2025; o jogador de 18 anos é o único na história de 11 anos do NXGN a ter vencido o prêmio em mais de uma ocasião. A ascensão de Yamal fez com que ele não apenas se tornasse o jovem jogador mais destacado do planeta, mas talvez já o melhor jogador do mundo, após mais 12 meses soberbos para o jogador da seleção espanhola.

Seu desempenho pelo Barça, especialmente na Liga dos Campeões, levou-o a terminar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or de 2025, e Yamal continua sendo a figura mais decisiva na escalação do Blaugrana na busca por títulos tanto na La Liga quanto na Europa.