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NXGN 2026: A dupla do Barcelona, Lamine Yamal e Sydney Schertenleib, é coroada como os melhores jovens talentos do futebol
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Yamal é uma figura de destaque da NXGN
Yamal foi coroado vencedor do NXGN pela terceira vez, após suas conquistas em 2024 e 2025; o jogador de 18 anos é o único na história de 11 anos do NXGN a ter vencido o prêmio em mais de uma ocasião. A ascensão de Yamal fez com que ele não apenas se tornasse o jovem jogador mais destacado do planeta, mas talvez já o melhor jogador do mundo, após mais 12 meses soberbos para o jogador da seleção espanhola.
Seu desempenho pelo Barça, especialmente na Liga dos Campeões, levou-o a terminar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or de 2025, e Yamal continua sendo a figura mais decisiva na escalação do Blaugrana na busca por títulos tanto na La Liga quanto na Europa.
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Os três primeiros de sempre
Embora Yamal volte a liderar o ranking NXGN, o topo da lista é bastante familiar, já que, pelo segundo ano consecutivo, o trio de ponta foi completado pelo ponta-direita do Chelsea, Estevao, e pelo companheiro de equipe de Yamal no Barcelona, Pau Cubarsi. Estevao conseguiu traduzir suas excelentes atuações pelo Palmeiras na Premier League após sua chegada ao Stamford Bridge no verão, enquanto Cubarsi continua sendo o principal jovem zagueiro do futebol mundial, fazendo parte do time principal do Barça há mais de dois anos.
O top 5 é completado pelo atacante do Real Madrid, Franco Mastantuono, e pelo atacante do Bayern de Munique, Lennart Karl, enquanto o sexto lugar é ocupado pelo mais jovem artilheiro da história da Premier League, Max Dowman, do Arsenal.
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Schertenleib reina
No lado feminino, Schertenleib subiu da terceira colocação em 2025 para o primeiro lugar, após sua evolução ter dado mais um salto na Catalunha ao longo do último ano. A jogadora da seleção suíça impressionou ao fazer sua estreia em um grande torneio em casa, na Euro 2025, e levou a confiança que essas atuações lhe proporcionaram para suas atuações no clube.
Schertenleib superou por pouco a meio-campista do United States e do Lyon, Lily Yohannes, que ficou em segundo lugar, e a atacante sueca Felicia Schroder, que joga pelo Hacken e ficou em terceiro. A companheira de Schertenleib no Barça, Clara Serrajordi, ficou em quarto lugar, à frente de Claudia Martinez, que ficou em quinto. A atacante do Washington Spirit foi a primeira de três jogadoras da NWSL a entrar no top 10 do ranking feminino.