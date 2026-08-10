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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Novo plano: Álvarez se recusa a desistir diante da teimosia do Atlético

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J. Alvarez
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"Vai ser complicado, mas vamos continuar insistindo porque acreditamos no que estamos fazendo".. essa é a mensagem transmitida pelo entorno do jogador Julián Álvarez, sempre que é questionado sobre a possibilidade de deixar o Atlético de Madrid e se juntar ao Barcelona.

O desejo de Julián Álvarez continua de pé, mas, com o passar dos dias, a operação ficou mais complicada, e os que estão ao redor do atacante argentino sabem perfeitamente que o tempo começou a jogar contra ele.

Julián Álvarez deveria passar, na última segunda-feira, pelos exames médicos habituais antes do início dos treinos com o Atlético, mas o jogador foi submetido diretamente ao exame médico, ao lado de Álex Baena e Marcos Llorente, em uma clínica da capital, Madrid, utilizada pelo Atlético, e depois deixou as instalações.

O próximo passo diante de Álvarez será se integrar aos treinos de maneira totalmente normal, e é aqui que surge o nome de Miguel Ángel Gil Marín, principal executivo do Atlético de Madrid.

Segundo o jornal "Sport", Gil Marín sabe há dias do desejo do jogador, depois que ele chegou até ele por diferentes canais; ainda assim, até agora, não viu necessidade de realizar uma nova conversa, porque considera que a posição do clube é suficientemente clara.

Mas o entorno de Julián Álvarez pensa de maneira diferente, pois considera importante que o atacante possa explicar sua posição pessoalmente e que seja ouvido antes de se tomar uma decisão final. 

Também entende que manter durante uma temporada inteira um jogador que manifestou o desejo de mudar de ares pode acabar criando uma situação desconfortável para todas as partes.

Além disso, o entorno do jogador argentino lembra uma conversa ocorrida há algum tempo com Gil Marín, na qual Julián entendeu, de acordo com as mesmas fontes, que teria facilidades para deixar o Atlético caso um dia manifestasse esse desejo.. e agora considera que esse momento chegou, e aguarda poder conversar diretamente com o dirigente.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez mantém contato quase diário com seus representantes

    O atacante já havia dado um passo público durante a Copa do Mundo. Após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, ele admitiu na zona mista que havia conversado com o Atlético e declarou que, em sua opinião, o melhor seria concretizar a transferência para que pudesse realizar seu sonho. Desde então, evitou aumentar publicamente a tensão.

    Paralelamente, Fernando Hidalgo e Sergio Díaz realizaram uma longa reunião com Julián Álvarez, na última segunda-feira, que durou cerca de duas horas e meia. 

    Esse encontro ocorre no contexto do contato quase diário entre Álvarez e seus representantes, e por isso as pessoas próximas ao jogador evitam dar à reunião uma importância maior do que sua real dimensão.

    Mas isso não significa que o momento não seja importante, pois Julián Álvarez e seus agentes estudam como lidar com os próximos dias, especialmente a maneira pela qual poderão concretizar aquele diálogo com Gil Marín.

    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    Encontrar uma saída por meio do diálogo no negócio de Álvarez

    A prioridade continua sendo encontrar uma saída por meio do diálogo, sem tomar atitudes de rebeldia ou decisões que possam colocar o atacante em confronto com a torcida do Atlético de Madrid.

    O cenário tornou-se mais complicado com o passar do tempo, e todas as partes têm consciência disso. O Atlético insiste que conta com Julián Álvarez, enquanto o Barcelona também não pode esperar por tempo indefinido e trabalha com outras opções para reforçar o seu ataque.

    Mas a novela de Julián Álvarez ainda não foi resolvida. O próximo passo buscado pelo entorno do jogador não consiste em divulgar um comunicado ou fazer uma nova declaração pública, mas sim em sentar e conversar cara a cara, e fazer com que o Atlético ouça diretamente do jogador a qual clube ele deseja defender na próxima temporada.

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