Novo plano: Álvarez se recusa a desistir diante da teimosia do Atlético

"Vai ser complicado, mas vamos continuar insistindo porque acreditamos no que estamos fazendo".. essa é a mensagem transmitida pelo entorno do jogador Julián Álvarez, sempre que é questionado sobre a possibilidade de deixar o Atlético de Madrid e se juntar ao Barcelona.

O desejo de Julián Álvarez continua de pé, mas, com o passar dos dias, a operação ficou mais complicada, e os que estão ao redor do atacante argentino sabem perfeitamente que o tempo começou a jogar contra ele.

Julián Álvarez deveria passar, na última segunda-feira, pelos exames médicos habituais antes do início dos treinos com o Atlético, mas o jogador foi submetido diretamente ao exame médico, ao lado de Álex Baena e Marcos Llorente, em uma clínica da capital, Madrid, utilizada pelo Atlético, e depois deixou as instalações.

O próximo passo diante de Álvarez será se integrar aos treinos de maneira totalmente normal, e é aqui que surge o nome de Miguel Ángel Gil Marín, principal executivo do Atlético de Madrid.

Segundo o jornal "Sport", Gil Marín sabe há dias do desejo do jogador, depois que ele chegou até ele por diferentes canais; ainda assim, até agora, não viu necessidade de realizar uma nova conversa, porque considera que a posição do clube é suficientemente clara.

Mas o entorno de Julián Álvarez pensa de maneira diferente, pois considera importante que o atacante possa explicar sua posição pessoalmente e que seja ouvido antes de se tomar uma decisão final.

Também entende que manter durante uma temporada inteira um jogador que manifestou o desejo de mudar de ares pode acabar criando uma situação desconfortável para todas as partes.

Além disso, o entorno do jogador argentino lembra uma conversa ocorrida há algum tempo com Gil Marín, na qual Julián entendeu, de acordo com as mesmas fontes, que teria facilidades para deixar o Atlético caso um dia manifestasse esse desejo.. e agora considera que esse momento chegou, e aguarda poder conversar diretamente com o dirigente.