O cenário da governança do futebol internacional foi abalado por uma apresentação formal da Federação Norueguesa de Futebol (NFF), que oficialmente protocolou uma denúncia ética em três partes sobre a conduta do presidente da Fifa, Infantino.

A NFF expressou séria preocupação com vários incidentes de grande repercussão, que vão desde a concessão de um controverso prêmio da paz até a intervenção em questões disciplinares envolvendo jogadores em atividade, o que levou a uma exigência para que o Comitê de Ética da Fifa intervenha.

Esse desdobramento representa um confronto direto de uma associação-membro contra a liderança do órgão máximo global, destacando uma crescente ruptura dentro das estruturas administrativas do esporte.



