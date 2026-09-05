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Nottingham Forest tem gol no fim anulado contra o Tottenham após decisão controversa de mão de Neco Williams
Intervenção do VAR salva o Tottenham no City Ground
O Tottenham não conseguiu marcar pelo terceiro jogo consecutivo na liga, sem acertar um chute no gol contra o Nottingham Forest no sábado. Apesar de ter gasto quase £ 400 milhões no verão, Roberto De Zerbi e sua equipe tiveram dificuldades contra Oliver Glasner e seu time. O momento de destaque aconteceu quando Neco Williams pensou ter empurrado a bola para o fundo da rede.
No entanto, o árbitro Craig Pawson anulou o gol após uma checagem do VAR. Pawson anunciou: “Após a revisão, a bola toca na mão do camisa 3 do Nottingham Forest antes de o gol ser marcado. A decisão final é tiro livre direto para o Spurs."
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De Zerbi integra reforços caros da janela de verão
O Tottenham deu estreia e primeiras titularidades a várias contratações de peso. Sandro Tonali, uma contratação de £ 92,5 milhões, foi o pilar do meio-campo, enquanto Savio mostrou lampejos de sua qualidade após uma transferência de £ 75 milhões. Mykhailo Mudryk também entrou no fim como substituto em sua primeira partida competitiva em 645 dias.
Apesar desses reforços ofensivos, o Tottenham não teve poder de definição. Dominic Solanke acertou o teto da rede com uma cabeçada no fim, e Omar Marmoush desperdiçou várias oportunidades no início. Com Richarlison fora da convocação e treinando separadamente, De Zerbi claramente ainda tem muito trabalho a fazer para destravar seu caro setor ofensivo.
Forest lamenta oportunidades perdidas contra o Tottenham
O Nottingham Forest tem todos os motivos para sentir que merecia os três pontos, depois de criar as melhores chances ao longo de toda a tarde. Morgan Gibbs-White ameaçou de forma constante a defesa do Tottenham, obrigando Antonin Kinsky a fazer defesas. James McAtee também exigiu uma intervenção de Kinsky com um chute rasteiro, enquanto Murillo tentou uma espetacular bicicleta no primeiro tempo. Liam Delap, em sua primeira partida como titular pelo clube, mostrou-se ligado e quase deu uma assistência para Gibbs-White antes do intervalo.
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O que esperar nas próximas semanas?
Os dois clubes seguem sem vencer e terão compromissos cruciais no próximo fim de semana. O Tottenham tem um jogo muito importante em casa contra o Everton, no qual De Zerbi precisa urgentemente encontrar uma forma de fazer seu ataque funcionar. Enquanto isso, o Nottingham Forest viaja para enfrentar o Aston Villa, na esperança de transformar suas promissoras atuações ofensivas em sua primeira vitória na Premier League na temporada.
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