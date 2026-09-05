O Tottenham não conseguiu marcar pelo terceiro jogo consecutivo na liga, sem acertar um chute no gol contra o Nottingham Forest no sábado. Apesar de ter gasto quase £ 400 milhões no verão, Roberto De Zerbi e sua equipe tiveram dificuldades contra Oliver Glasner e seu time. O momento de destaque aconteceu quando Neco Williams pensou ter empurrado a bola para o fundo da rede.

No entanto, o árbitro Craig Pawson anulou o gol após uma checagem do VAR. Pawson anunciou: “Após a revisão, a bola toca na mão do camisa 3 do Nottingham Forest antes de o gol ser marcado. A decisão final é tiro livre direto para o Spurs."